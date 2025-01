James Howells, 39 ans, est un ingénieur informatique originaire de Newport, une ville située dans le sud du Pays de Galles, en Grande-Bretagne. Il raconte avoir découvert le bitcoin en 2019 en surfant sur des forums informatiques en ligne et se considère comme l'un des tout premiers mineurs de la cryptomonnaie. Il aurait miné jusqu'à 8 000 bitcoins, qui ne lui ont coûté que quelques centimes d'euros d'électricité pour faire fonctionner son ordinateur portable.Cependant, il a jeté "" son disque dur qui contenait ses 8 000 bitcoins à la poubelle il y a dix ans. Ces jetons valent aujourd'hui vers les 800 millions de dollars après l'envolée du prix du bitcoin au-dessus de 100 000 dollars. James Howells a intensifié ses efforts visant à retrouver le disque dur et a poursuivi sa municipalité en justice après que cette dernière a refusé de lui donner l'autorisation de fouiller la décharge pour mettre la main sur le périphérique de stockage enterré depuis dix ans.Récemment, le procès s'est terminé et le juge a rendu son verdict. Le tribunal britannique a débouté James Howells de sa demande d'excavation d'une décharge de Newport où, selon lui, le précieux disque dur est enterré depuis plus d'une décennie. Le juge a interdit de récupérer le disque dur contenant les bitcoins dans une décharge. Il a fait valoir que creuser la décharge pourrait enfreindre la réglementation environnementale et nuire à l'environnement.La saga a commencé en 2013 lorsque Howells, un ancien informaticien, a accidentellement jeté le disque dur lors d'un nettoyage de bureau. À l'époque, le bitcoin qu'il contenait ne valait qu'une fraction de sa valeur actuelle. Au fil des ans, avec la montée en flèche du cours du bitcoin, la valeur du disque dur a atteint environ 800 millions de dollars à son apogée.Howells a proposé un plan d'excavation de 12,3 millions de dollars, offrant de partager 10 % des fonds récupérés avec le conseil local et la communauté. Cependant, le conseil de Newport a rejeté l'idée, citant les risques environnementaux et les dommages potentiels à l'écosystème local. Il a fait valoir que l'excavation de la décharge pourrait enfreindre les réglementations environnementales et nuire à l'environnement.Howells a alors porté l'affaire devant les tribunaux, demandant l'accès à la décharge ou 647 millions de dollars de dommages et intérêts. Cependant, le conseil municipal a rétorqué que le disque dur était devenu sa propriété une fois qu'il avait été mis au rebut. Le tribunal s'est rangé du côté du conseil, déclarant que l'impact environnemental de l'excavation était trop important et que le fait que le conseil soit propriétaire de la décharge rendait l'affaire de Howells invalide.Malgré cette décision, Howells reste déterminé à récupérer sa fortune perdue. Il s'est dit frustré par la décision, mais a trouvé un certain réconfort dans le fait que le tribunal n'ait pas contesté sa propriété sur le bitcoin lui-même. Il étudie à présent d'autres options, notamment la possibilité de transformer le bitcoin en une nouvelle crypto-monnaie.Pensez-vous que cette décision du juge est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?