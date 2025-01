Envoyé par escartefigue Envoyé par

Ensuite, si en y ajoutant les taxes vous atteignez 50% d'imposition, c'est que vous êtes extrêmement riche, et donc fort mal placé pour vous plaindre.

Tout d'abord, il est bon de rappeler qu'en France, la tranche d'imposition la plus haute est de 45%voir ICI Ensuite, si en y ajoutant les taxes vous atteignez 50% d'imposition, c'est que vous êtes extrêmement riche, et donc fort mal placé pour vous plaindre.Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne à l'état, mais ce qui reste,

alors pour un salaire brut de 65k, ca fait 86k en brut employeur (vérifié sur l'ursaff)en net sa fait 55 297*€en net apres impots sur le revenue (un impot à la base "temporaire"): 30 797*€donc oui vous avez raison, c'est pas 50%, ca fait à partir du brut employeur 86k 64% que me vol l'état.mais c'est pas fini, après j'ajoute toutes les taxes en plus, tva quand je consomme, ticpe quand je fais le pleins de ma voitures, la taxe foncière qui ne fait que augmenter et pas qu'un peu chaque années (+50% dans certaines viles)...on est pas loin avec tous ca des 70% de voler.et avec tous ca, ces cochons ne sont même pas calable d'avoir un budget a l'équilibre et viennent d'annoncer de nouvelle hausse d’impôts, c'est mon dernier mois janvier ou je contribue a ces conneries.avec +70% de voler dans mes poches, la france devrait avoir un budget excédentaire, la meilleur sécurité du monde, les meilleurs hôpitaux du monde et la meilleurs école du monde. Hors c'est absolument pas le cas, a l'école le classement tiobe a montré qu'on est les derniers de l'europe.Nul en math ca explique la dérive budgétaire surementje suis propriétaire, je ne me manque de rien (nourriture, eau...) donc j'ai pas le droit de me plaindre ?au contraire justement, plus on contribue plus on devrait avoir un droit de regard sur comment est dépenser tous ce fric, dans les proportions ou est la France c'est parfaitement légitime. Taxer les riches/augmenter les impôts c'est plus la solution en France.Y'a un gaspillage d'argent colossale, je suis pas pour un capitalisme sauvage, mais ça ne veut pas dire que je suis pour le communisme.