Un ancien pasteur des Tri-Cities inculpé pour une escroquerie à la cryptomonnaie de plusieurs millions de dollars



Le procureur Vanessa Waldref a annoncé que le 7 novembre 2024, un grand jury fédéral du district Est de Washington a rendu un acte d'accusation inculpant Francier Obando Pinillo, 51 ans, de Miami, Floride, de 26 chefs d'accusation de fraude en rapport avec l'organisation d'une escroquerie à la cryptomonnaie qui a escroqué des millions de dollars à des investisseurs entre novembre 2021 et octobre 2023. Pinillo a comparu aujourd'hui devant le tribunal de district des États-Unis à Richland, dans l'État de Washington.



Pinillo était pasteur au Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, une église de langue espagnole située à Pasco, dans l'État de Washington. L'acte d'accusation allègue que Pinillo a utilisé sa position de pasteur pour inciter les membres de sa congrégation et d'autres personnes à investir leur argent dans une entreprise d'investissement en cryptomonnaie connue sous le nom de « Solano Fi ». Pinillo a prétendu que l'idée de Solano Fi lui était venue dans un rêve et qu'il s'agissait d'un investissement sûr et garanti. L'acte d'accusation allègue également que Pinillo a également recruté des investisseurs en utilisant les médias sociaux, y compris une page Facebook Solano Fi ainsi qu'un groupe Telegram connu sous le nom de « Multimillionarios SolanoFi », qui comptait plus de 1 500 membres. L'acte d'accusation allègue également que Pinillo a dit aux investisseurs potentiels que Solano Fi utilisait la cryptomonnaie « staking » pour garantir un rendement mensuel composé de 34,9% sans aucun risque. Pinillo a expliqué que les investisseurs pouvaient accéder, consulter et retirer leur argent de Solano Fi par le biais d'une interface en ligne. Toutefois, comme l'indique l'acte d'accusation, l'application en ligne était en fait conçue pour permettre aux investisseurs de consulter de prétendus soldes frauduleux et de prétendus gains d'investissement, mais ne leur permettait pas de retirer des fonds.



L'acte d'accusation allègue également qu'au lieu d'investir des fonds au nom des victimes comme il l'avait promis, Pinillo a escroqué les victimes en effectuant des transferts de cryptomonnaie sur des comptes qu'il avait désignés, puis a converti les fonds des victimes en sa faveur et en celle de ses co-schémateurs. En outre, l'acte d'accusation affirme que Pinillo a convaincu des investisseurs de recruter d'autres investisseurs, en promettant que la personne qui faisait la recommandation pourrait obtenir des rendements supplémentaires pour chaque investisseur supplémentaire qu'elle recrutait.



Selon l'acte d'accusation, lorsque les victimes ont tenté de retirer leurs avoirs de Solano Fi, Pinillo a prétendu qu'il ne pouvait pas les rendre tant que les marchés des cryptomonnaies ne s'amélioraient pas, ou parce que le site web ou l'application était en panne, ou encore qu'il ne leur rendrait pas leur investissement à moins que la victime n'amène un nouvel investisseur pour « racheter » son compte. L'acte d'accusation affirme également que Pinillo a dit aux investisseurs qu'ils devaient envoyer plus d'argent pour « réparer » et mettre à niveau le système Solano Fi afin que les investisseurs puissent récupérer leurs fonds.



« Les systèmes d'investissement frauduleux ne sont pas nouveaux, mais les escroqueries aux cryptomonnaies sont un nouveau moyen pour les fraudeurs de s'emparer de l'argent des honnêtes gens qui travaillent dur », a déclaré le procureur Waldref. « Les fraudeurs en cryptomonnaies acheminent souvent rapidement les fonds vers des comptes internationaux, ce qui présente de nouveaux défis pour les forces de l'ordre qui tentent de récupérer les fonds perdus. Mon bureau et nos partenaires du FBI sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer le produit de ces fraudes pour les victimes et pour tenir les personnes qui organisent ces escroqueries responsables. »



Un grand jury fédéral a inculpé un pasteur de 51 ans pour 26 chefs d'accusation de fraude, après avoir prétendument utilisé sa position pour tromper les victimes et les inciter à investir dans une escroquerie à l'investissement en cryptomonnaies. En soi, cela semble inhabituel, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que le pasteur qui serait à l'origine de cette escroquerie affirme que l'inspiration pour ce projet lui est venue dans un rêve. Pour rappel, une cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner par l'intermédiaire d'un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.Francier Obando Pinillo, de Miami (Floride), aurait profité de sa position dans une église hispanophone de Pasco (Washington) pour persuader les membres de sa congrégation et d'autres personnes d'investir dans une entreprise de cryptomonnaie appelée "Solano Fi". Pinillo aurait faussement prétendu que son projet de cryptomonnaie Solano Fi était sans risque et qu'il promettait un rendement mensuel de 34,9 %.Après avoir recruté avec succès au sein de son église, Pinillo aurait utilisé des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Telegram pour atteindre un public plus large, aurait offert une commission de 15 % à ceux qui amenaient de nouveaux clients dans le système, et aurait créé un portail en ligne à travers lequel les investisseurs pouvaient suivre leurs investissements croissants. Le ministère américain de la justice affirme toutefois que l'interface de l'application web était une façade, conçue pour afficher des gains fictifs tout en empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.Au lieu d'investir les fonds comme promis, Pinillo est accusé de les avoir détournés vers des comptes qu'il contrôlait et de les avoir utilisés pour son propre usage. L'acte d'accusation indique également qu'il a mis en œuvre un système pyramidal, encourageant les investisseurs à en recruter d'autres en leur promettant des rendements supplémentaires pour chaque nouveau membre. Au total, 1 515 personnes sont soupçonnées d'avoir été victimes de cette escroquerie dont le montant total s'élève à au moins 5,9 millions de dollars américains.Inévitablement, les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, et Pinillo aurait invoqué un certain nombre d'excuses (notamment la volatilité du marché et des problèmes techniques). Certains investisseurs ont même affirmé qu'on les avait poussés à verser davantage de fonds en leur faisant croire qu'ils contribuaient à "réparer" les systèmes de Solani Fi.À bien des égards, la fraude présumée décrite par le ministère de la justice présente toutes les caractéristiques d'une escroquerie de type "" (anciennement connue sous le nom de "" ou ""). Bien qu'il n'y ait pas d'élément romantique dans les accusations portées contre Pinillo, les allégations portées contre lui suggèrent que les victimes de l'escroquerie ont été "" par quelqu'un en qui elles avaient appris à avoir confiance en raison de leur relation spirituelle avec lui et de son statut au sein de l'Église. S'il est reconnu coupable, Pinillo risque jusqu'à 20 ans de prison.", a déclaré Vanessa Waldref, procureur des États-Unis. "Fait intéressant, ce n'est pas la première fois que cette situation se produit. Il y a un an, Eli Regalado, pasteur de Denver, et sa femme Kaitlyn ont été accusés d'avoir vendu frauduleusement des titres par l'intermédiaire de leur plateforme de cryptomonnaie Kingdom of Wealth , soutenue par Dieu. Ils ont empoché 1,3 million de dollars et les ont dépensés en Range Rovers et en articles de marque. Les enquêteurs avaient affirmé que leurs INDXcoins étaient "sans valeur" et que les investisseurs n'ont aucune chance de récupérer leur argent. Regalado avait admi les accusations, mais affirmait qu'il n'a fait qu'obéir à la volonté de Dieu.Cette nouvelle affaire semble confirmer les affirmations des détracteurs des cryptomonnaies. En 2022, Rabi Sankar de la banque centrale de l'Inde est d'avis que les cryptomonnaies sont des systèmes de Ponzi et en suggère l'interdiction pure et simple. "", précise-t-il.Voici le communiqué de l'affaire :Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette affaire ?