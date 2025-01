Donald Trump booste sa fortune personnelle grâce à son jeton controversé

Certains experts du secteur qualifient d'absurde le jeton de Donald Trump

Plusieurs critiques dénoncent un système de Ponzi parrainé par Donald Trump

Des risques de conflit d'intérêts et une potentielle réglementation laxiste

Le jeton numérique « $TRUMP » de Donald Trump a été lancé le vendredi 17 janvier 2025. Il a été créé par CIC Digital LLC, une filiale de la Trump Organization qui a vendu d'autres produits de Donald Trump, notamment une Bible "God Bless the USA", des baskets, de l'eau de Cologne commémorant la tentative d'assassinat et des montres en diamant d'une valeur de 100 000 dollars. La cryptomonnaie « $TRUMP » est le dernier produit en date de l'entreprise.Le jeton a commencé à s'échanger à 10 $ l'unité vendredi, mais a atteint 70 $ dimanche matin. Le site Web Trump Meme explique que la Trump Organization détient 80 % de la cryptomonnaie et qu'elle en émettra progressivement d'autres au cours des trois prochaines années, tout en profitant des recettes commerciales générées par les ventes. Le jeton numérique « $TRUMP » basé sur la blockchain Solana, le principal concurrent de la blockchain d'Etherum.En l'espace de 48 heures, le jeton numérique a considérablement enrichi Donald Trump personnellement, a permis à l'industrie des cryptomonnaies d'acheminer de l'argent vers lui et a créé un actif volatil qui permet à n'importe qui dans le monde de spéculer financièrement sur la fortune politique de Donald Trump. Après une hausse dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19, les avoirs de Donald Trump en cryptomonnaies ont atteint 58 milliards de dollars.Avec ses autres actifs, cela place Donald Trump parmi les 25 personnes les plus riches du monde. D'après "getTrumpMemes.com", le site Web officiel de la pièce, « elle n'est pas destinée à être une opportunité d'investissement ». Il précise que « le jeton n'a rien à voir avec une campagne politique ou une fonction politique ». Mais cela n'a pas empêché les investisseurs de gagner des millions de dollars ces derniers jours en spéculant sur le prix de cette pièce.Sur un total d'un milliard de pièces, quelque 200 millions ont déjà été mises en circulation et font l'objet d'échanges actifs. Comme souligné ci-dessus, le reste sera vendu à différents moments au cours des trois prochaines années, à partir d'avril 2024. En moyenne, les sociétés de Donald Trump pourront vendre quelque 24 millions de pièces par mois sur le marché. Si le prix continue à grimper, cela pourrait rapporter des dizaines de milliards de dollars par an.Pour ne pas être en reste, Melania Trump a lancé sa propre pièce, MELANIA, dimanche soir, atteignant presque immédiatement une capitalisation boursière de plus de 5 milliards de dollars. Mais l'incursion de Donald Trump sur le marché des cryptomonnaies suscite de profondes préoccupations.Le secteur des actifs numériques est en passe de devenir un grand gagnant de la deuxième administration Trump, les républicains ayant promis de faire avancer les changements politiques qui pourraient stimuler le secteur, et l'aider à surmonter les préoccupations de longue date quant à sa légitimité . Toutefois, la décision du président Donald Trump d'introduire son propre memecoin a alarmé les investisseurs et les représentants du secteur à Washington.Ils craignent que la nouvelle pièce ne fournisse des munitions aux détracteurs qui accusent les cryptomonnaies d'être frauduleuses et de présenter des risques pour les consommateurs. « Il est absolument absurde qu'il fasse cela. Avec le lancement du memecoin, ils atteignent de nouveaux sommets d'idiotie », affirme Nic Carter, fondateur de la société de cryptomonnaies Castle Island Ventures, qui se décrit comme un partisan très engagé de Donald Trump.Ce nouveau produit est également un signe clair que Donald Trump et sa famille sont prêts à saisir de nouvelles opportunités commerciales, même pendant son mandat, dans un domaine qui pourrait bénéficier directement de politiques favorables adoptées par sa propre administration ou par un Congrès contrôlé par les républicains. Avant son premier mandat, Donald Trump avait juré qu'il n'y aurait « pas de nouvelles affaires » pendant son mandat. Aujourd'hui, ses fils aînés, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ont lancé leur propre société de cryptomonnaies, World Liberty Financial, suscitant des inquiétudes similaires chez les défenseurs des cryptomonnaies . Commentant les 80 % de parts détenues par la Trump Organization, un critique a déclaré : « c'est terrible. C'est une image horrible pour le secteur qui essaie déjà de montrer qu'il ne s'agit pas d'une bande d'escrocs, d'arnaqueurs et de fraudeurs ».Le député Sean Casten (D-Ill.), qui critique les cryptomonnaies au sein de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a déclaré que « Donald Trump continue de montrer clairement qu'il ne laissera pas les préjudices causés à ses partisans ou à l'éthique l'empêcher de s'enrichir ».Les critiques illustrent le risque que prend Donald Trump en lançant un nouveau jeton numérique quelques jours avant son investiture. Les memecoins (Dogecoin, Fartcoin, etc.), également appelés « shitcoins », sont des actifs spéculatifs très volatils par nature et parfois qualifiés d'escroqueries. Si les investisseurs perdent de l'argent sur la pièce, celle-ci pourrait devenir un danger à la fois pour le secteur des cryptomonnaies et pour Donald Trump lui-même.Les memecoins s'échangent depuis longtemps sur les marchés des cryptomonnaies, l'exemple le plus connu étant sans doute le Dogecoin. Lancée sous forme de blague, cette cryptomonnaie a vu sa popularité exploser au fil des ans, son prix dépendant souvent des caprices de ses bailleurs de fonds, le plus connu d'entre eux étant Elon Musk . Pourtant, beaucoup d'autres sont tombés à plat dernièrement, faisant perdre des milliards de dollars aux investisseurs.« Alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mené une vaste croisade contre de nombreux acteurs majeurs du marché des cryptomonnaies, le régulateur s'est largement tenu à l'écart du secteur des cryptomonnaies où s'échangent les memecoins, en raison des questions relatives à son autorité sur ces jetons », a déclaré Marc Fagel, un ancien fonctionnaire de la SEC qui dirigeait auparavant son bureau de San Francisco.« Est-il sain d'avoir autant d'argent lié à ce qui est essentiellement un système pyramidal ? Bien sûr que non. Mais quels sont les outils pour empêcher cela ? Nous n'avons pas beaucoup d'outils juridiques pour empêcher les gens de faire des choses vraiment stupides avec leur argent », a-t-il ajouté. Il n'est pas certain que l'envolée du memecoin de Trump puisse durer ; et l'on ignore combien de temps cela va durer. Mais sa chute risque d'être catastrophique.Selon Nic Carter, le jeton pourrait rester plus longtemps que les autres en raison de la présence de Donald Trump. Sur le marché boursier, les actions de la société de médias sociaux de Donald Trump, Trump Media & Technology Group, ont également augmenté ces derniers jours malgré les questions persistantes sur les perspectives d'avenir de l'entreprise . « Mais en fin de compte, il n'y a pas de fondamentaux dans cette affaire », a ajouté Nic Carter.« Cela va faire mal à beaucoup de gens, y compris aux partisans des cryptomonnaies. Mais rien ne semble jamais le blesser », a déclaré un cadre du secteur financier. Il a parlé à Politico sous couvert de l'anonymat, car il n'est pas autorisé à s'exprimer publiquement à propos du memecoin de Donald Trump.Donald Trump s'était présenté comme « le candidat de la cryptomonnaie » dans le cadre de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 et avait promis une réglementation « favorable » au secteur une fois réélu à tête du pays. Il avait également promis qu'il créerait une réserve de bitcoins aux États-Unis . Toutes ces promesses alléchantes ont permis à Donald Trump de rallier les investisseurs en cryptomonnaies à sa cause pendant les élections.Un rapport publié en août 2024 indiquait que « les sociétés de cryptomonnaie ont plus dépensé plus dans la politique en 2024. Environ 44 % de tous les fonds versés par les entreprises lors des élections de 2024 (évalués à environ 274 millions de dollars) provenaient de bailleur de fonds en cryptomonnaies ». Cela souligne l'enjeu de la réélection de Donald Trump pour ce secteur non réglementé en proie à toute sorte de fraudes depuis de nombreuses années.Les républicains seraient sur le point de prendre des mesures qui pourraient contribuer à légitimer les cryptomonnaies. Ils envisageraient de former de nouvelles sous-commissions et de nouveaux groupes de travail au Capitole qui se concentreraient sur les actifs numériques et ils se seraient engagés à adopter une série de lois favorables à l'industrie. Les travaux pourraient aboutir à l'annulation des mesures punitives prises sous l'administration Biden.Au cours de la première administration Trump, l'on s'était inquiété du fait que les gens pouvaient enrichir le président en séjournant dans son hôtel à Washington. Depuis, il a introduit en bourse un mème titre dont il contrôle plus de 50 % des actions et, maintenant, un mème pièce qui est encore moins liée à la réalité. Ces deux mèmes représentent un moyen beaucoup plus direct d'acheminer de l'argent vers Trump que ne l'était le fait de séjourner dans son hôtel.La clause sur les émoluments de la Constitution des États-Unis n'envisageait guère un monde où un président pourrait faire surgir de nulle part des milliards de dollars de richesses simplement en approuvant un mème. Aujourd'hui, il est impossible de savoir qui achètera cette pièce au cours des trois prochaines années et dirigera ainsi son argent directement vers Donald Trump. Et la Cour suprême du pays a une vision très large de l'immunité présidentielle.Selon les experts, cela signifie qu'il y a de fortes chances qu'une telle action soit jugée légale. Donald Trump vient de donner un cours magistral sur la capacité d'un président à transformer le pouvoir en richesse. Les experts craignent que cela contribue à dégrader davantage l'image des cryptomonnaies.Source : portail officiel du jeton de Donald Trump Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'intérêt suscité par le jeton numérique lancé par Donald Trump ?Selon vous, un président de la République devrait-il s'adonner à ce genre d'initiative ? Pourquoi ?Le lancement d'un memecoin par Donald Trump suscite de nombreuses préoccupations. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des risques de conflit d'intérêts que pose le jeton numérique de Donald Trump ?À quoi doit-on s'attendre en matière de réglementation après le lancement de ce jeton numérique ?