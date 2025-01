Its clearly made by one of their friends, with deep pockets. I believe that friend can only be the elusive Barron Trump — elonsfeed99 (@elonsfeed942833) January 19, 2025

La chute : Quand la réalité frappe

Quelqu'un a perdu près de 1 million de dollars sur $BARRON en seulement 2 heures à cause de la #FOMO !



Notez que $BARRON n'a pas été lancé par la famille #Trump.



Actuellement, les seuls jetons officiellement émis par la famille #Trump sont $TRUMP et $MELANIA.



Someone lost nearly $1M on $BARRON in just 2 hours due to #FOMO!



Note that $BARRON was not launched by the #Trump family.



Currently, the only tokens officially issued by the #Trump family are $TRUMP and $MELANIA.



La coche bleue trompeuse

La diligence raisonnable est cruciale : les investisseurs doivent effectuer des recherches approfondies avant de se lancer dans une crypto-monnaie, en particulier les memecoins, qui reposent souvent sur la spéculation plutôt que sur la substance.

Le pouvoir des médias sociaux : La diffusion rapide de fausses informations par des plateformes comme X (anciennement Twitter) peut influencer de manière significative le comportement du marché, souvent de manière irrationnelle.

Volatilité des memecoins : Les memecoins sont particulièrement susceptibles de connaître des hausses et des baisses spectaculaires, davantage motivées par le battage médiatique et les tendances des médias sociaux que par une valeur fondamentale.

Risques liés à l'approbation des célébrités : L'utilisation de noms de célébrités, même pour plaisanter ou sans approbation, peut avoir des conséquences financières importantes pour les investisseurs qui ne se doutent de rien.



Barron Trump

Conclusion

Le jeton numérique « $TRUMP » de Donald Trump a été lancé le vendredi 17 janvier 2025 . Il a été créé par CIC Digital LLC, une filiale de la Trump Organization qui a vendu d'autres produits de Donald Trump, notamment une Bible, des baskets, de l'eau de Cologne commémorant la tentative d'assassinat et des montres en diamant d'une valeur de 100 000 dollars. La cryptomonnaie « $TRUMP » est le dernier produit en date de l'entreprise.Le jeton a commencé à s'échanger à 10 $ l'unité vendredi, mais a atteint 70 $ dimanche matin. Le site Web Trump Meme explique que la Trump Organization détient 80 % de la cryptomonnaie et qu'elle en émettra progressivement d'autres au cours des trois prochaines années, tout en profitant des recettes commerciales générées par les ventes. Le jeton numérique « $TRUMP » basé sur la blockchain Solana, le principal concurrent de la blockchain d'Etherum.En l'espace de 48 heures, le jeton numérique a considérablement enrichi Donald Trump personnellement, a permis à l'industrie des cryptomonnaies d'acheminer de l'argent vers lui et a créé un actif volatil qui permet à n'importe qui dans le monde de spéculer financièrement sur la fortune politique de Donald Trump. Après une hausse dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19, les avoirs de Donald Trump en cryptomonnaies ont atteint 58 milliards de dollars.Le même weekend, sa femme, Melania Trump, a lancé son memecoin officiel MELANIA. L’un comme l’autre ont profité d’une très forte hausse avec d'énormes montants qui ont déferlé en quelques minutes. Pour les premiers qui ont pu investir dans ces deux meme coins, les gains ont été au rendez-vous, et l’espoir de voir apparaître un troisième meme coin au nom de la famille Trump s’est renforcé.C'est ainsi que le 20 janvier, le memecoin $BARRON a été lancé sur Solana. Le memecoin a captivé l'imagination de la communauté crypto par son ascension rapide. Quelques heures après son lancement, il avait atteint une capitalisation boursière de 460 millions de dollars, grâce à une spéculation effrénée et à des articles trompeurs de la presse spécialisée dans la crypto suggérant que le fils cadet de Trump serait probablement aux manettes. Ces articles suggéraient, sans preuve, que Barron Trump était à l'origine de ce nouvel actif numérique.Des rumeurs circulaient tous azimuts, indiquant que le fils cadet de Trump serait probablement aux manettes. Par exemple, sur X, le compte elonsfeed99 a partagé un lien vers le profil Pump.fun ayant hébergé le lancement du memecoin :« Il est clairement fabriqué par l'un de leurs amis, aux poches bien garnies. Je pense que cet ami ne peut être que l'insaisissable Barron Trump ».Conor Grogan, de Coinbase, a lui aussi suggéré un lien entre les jetons MELANIA et BARRON, relançant ainsi les spéculations et l’intérêt pour le memecoin BARRON.Même s'il n'y a pas eu de communication officielle de la part des Trump, de nombreux traders se sont empressés d'acheter $BARRON. L'attrait d'être associé à la marque Trump, en particulier dans l'environnement politiquement chargé des crypto-monnaies, a suffi à entraîner les investisseurs dans une frénésie d'achat.L'excitation a été de courte durée. Il est rapidement apparu qu'il n'existait aucun lien officiel entre le memecoin BARRON et la famille Trump. Le jeton était la création d'un groupe connu pour avoir lancé des crypto-monnaies non autorisées sur le thème des célébrités, tirant essentiellement profit de la célébrité de personnages notables sans leur approbation ou leur participation.Une fois la révélation faite, la valeur du memecoin s'est effondrée. La capitalisation boursière, qui avait grimpé en flèche sur la base d'un battage médiatique et de rumeurs infondées, a chuté de 95 %, réduisant à néant des millions de dollars de capitaux d'investisseurs. La prise de conscience soudaine que le jeton était basé sur des « fake news » a conduit à une vente massive, mettant en évidence la fragilité et la nature spéculative des memecoins.En fait, une baleine avait subi une perte d'un million de dollars après avoir acheté 4,25 millions de BARRON pour 506 715 FARTCOIN, d'une valeur de 1,17 million de dollars à l'époque. Cependant, après la chute du faux jeton, les jetons détenus par la baleine ont perdu de leur valeur, et ne valent plus que 127 500 dollars selon les données de GMGN.Ai.Au passage, il faut noter que certains en ont profité. La valeur de $BARRON a tellement grimpé qu'un initié a pu gagner plus d'un million de dollars en achetant 136,35 millions de BARRON pour 1 048 dollars de Solana. Après que le jeton ait atteint des sommets en peu de temps, comme TRUMP et MELANIA, l'initié a vendu ses jetons en échange de 4 405 Solana, ce qui équivaut aujourd'hui à 1,13 million de dollars.Pour ajouter à la confusion, le compte du memecoin sur les plateformes de médias sociaux portait une coche de vérification bleue. Ce badge de vérification est souvent synonyme d'authenticité et de crédibilité. Toutefois, dans le cas présent, il s'agissait d'un signal trompeur ; rien n'indiquait que le compte était véritablement lié à Barron Trump. Cet incident met en évidence les limites et les risques d'abus des systèmes de vérification sur les médias sociaux, où une coche bleue peut être trompeuse.Une leçon pour les investisseursCet épisode avec le memecoin BARRON est une mise en garde pour le marché des crypto-monnaies, en particulier le secteur du memecoin. Il souligne plusieurs points essentiels :La saga des memecoins BARRON est une illustration frappante des risques inhérents au marché des crypto-monnaies, en particulier dans les domaines les plus spéculatifs comme les memecoins. Si l'attrait des gains rapides peut être tentant, cet incident nous rappelle que dans le monde des monnaies numériques, où les informations peuvent être aussi volatiles que les actifs eux-mêmes, la prudence, le scepticisme et la diligence raisonnable sont primordiaux.Cette affaire met en lumière les dangers de l'investissement dans des projets non vérifiés et spéculatifs. Le manque de transparence et l'absence de régulation permettent à des individus mal intentionnés de profiter de l'engouement pour les cryptomonnaies.Les experts recommandent aux investisseurs de toujours effectuer des recherches approfondies avant d'acheter une monnaie numérique et de se méfier des projets qui s'appuient uniquement sur des noms célèbres ou des campagnes marketing tapageuses.En somme, l'escroquerie du $BARRON rappelle qu'il est crucial de rester vigilant dans un secteur où l'opportunité et le risque cohabitent étroitement.Sources : valeur de BARRON Les gouvernements devraient-ils intervenir davantage pour réguler le marché des cryptomonnaies ? Si oui, comment éviter de brider l'innovation tout en protégeant les investisseurs ?Est-ce que les arnaques comme celle du $BARRON révèlent un besoin urgent d'éducation financière autour des cryptomonnaies et des risques associés ? Quels outils ou campagnes pourraient être mis en place ?Les personnalités publiques, même involontairement associées à des projets comme celui-ci, ont-elles un rôle à jouer dans la dénonciation des arnaques ? Devraient-elles prendre position publiquement ?Les plateformes sociales ont-elles une responsabilité dans la propagation de projets douteux comme le $BARRON ? Comment pourraient-elles mieux encadrer la promotion de ces initiatives ?Après des incidents comme celui-ci, les "meme coins" peuvent-ils encore être considérés comme des investissements légitimes ou s'agit-il d'une bulle vouée à éclater ?Des arnaques comme le $BARRON nuisent-elles durablement à la crédibilité des cryptomonnaies ? Comment la communauté crypto peut-elle regagner la confiance des investisseurs ?