Une cryptomonnaie, également appelée cryptoactif, cryptodevise ou encore cybermonnaie, est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessité de banque ou de banque centrale, et sans intermédiaire humain. Elle est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions.D'après l'enquête de SecurityOrg, deux Américains sur trois sont familiers avec les crypto-monnaies et ne les considèrent pas comme quelque chose de sinistre ou de mauvais. 28 % des Américains possèdent des cryptodevises en 2025, alors qu'ils n'étaient que 15 % en 2021.En 2022, la détention de cryptomonnaie n'a jamais été aussi élevée aux États-Unis, avec 33 % des Américains qui en possèdent. L'enquête révèle également que 67 % des cryptoactifs aux États-Unis sont détenus par des hommes, contre 33 % par des femmes. L'âge médian des propriétaires de cryptomonnaie aux États-Unis est de 45 ans en 2025.D'après l'étude réalisée en 2025, 38 % des Américains ont déclaré qu'ils n'achèteraient jamais de cryptomonnaie, tandis que 48 % ont déclaré qu'ils envisageraient d'en acheter à l'avenir.Parmi les crypto-monnaies les plus populaires aux États-Unis en 2025, figurent le bitcoin (74 %), l'ethereum (49 %), le dogecoin (31 %), le Solana (18 %) et l'US Dollar Coin (17 %). Le bitcoin, l'ethereum et le dogecoin sont également les principales cryptodevises que les Américains sont les plus susceptibles d'acheter, le bitcoin étant la plus populaire.66 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient d'acheter du bitcoin en 2025, 43 % qu'elles prévoyaient d'acheter de l'ethereum et 24 % qu'elles prévoyaient d'acheter du dogecoin. La valeur de marché du Solana a également augmenté, 17 % des personnes interrogées prévoyant d'acheter cet actif numérique en 2025.Après un succès de la capitalisation boursière sur les cryptomonnaies en 2024, la plupart des Américains espèrent que le marché connaîtra une croissance plus importante en 2025. 83 % des propriétaires actuels de cryptomonnaie s'attendent en effet à ce que le marché augmente en 2025, tandis que seulement 3 % prévoient une baisse. En outre, 56 % des non-propriétaires de cryptodevises et 67 % de tous les adultes familiers avec le sujet s'attendent également à une hausse du marché en 2025.Les experts du secteur s'accordent à dire que le prix du bitcoin atteindra 150 000 dollars en 2025, certains allant même jusqu'à viser 185 000 dollars. Ainsi, la majorité des propriétaires de cryptomonnaie (69 %) affirment qu'ils en tirent profit, selon l'étude.La plupart des personnes interrogées (22 %) dans le cadre de l'enquête ont déclaré avoir acheté leur première crypto-monnaie en 2020, tandis que d'autres (15 %) l'ont achetée en 2016 ou avant. C'est entre 2021 et 2024 que les acheteurs de cryptomonnaie ont été les moins nombreux, révèle l'étude.La majorité des répondants (75 %) qui sont des propriétaires de cryptomonnaie disent s'attendre à ce que la valeur de ces dernières augmente sous la présidence de Donald Trump, tandis que 59 % estiment que l'administration Trump aidera à l'adoption généralisée des cryptomonnaies aux États-Unis.L'enquête de SecurityOrg révèle finalement que l'instabilité de la valeur, les cyberattaques, la perte d'accès et la difficulté à faire confiance aux bourses d'échange figurent parmi les préoccupations des propriétaires passés ou actuels de crypto-monnaies.Malgré leur adoption croissante, les cryptodevises demeurent un sujet polémique. Les critiques, comme le développeur Stephen Diehl, soutiennent que la crypto-monnaie est une escroquerie sans précédent , posant des risques pour l'économie réelle. Alors que ces actifs numériques promettent plus de liberté, de transparence, d’efficacité et d’innovation, les sceptiques se demandent si ils peuvent réellement tenir leurs promesses.Une étude universitaire réalisée en 2024 ajoute une nouvelle couche au débat, en suggérant un lien psychologique entre la possession de crypto-monnaies et des traits de personnalité sombres. L'étude, qui a porté sur 2 001 adultes américains, a révélé que les propriétaires de cryptomonnaies seraient des psychopathes conspirationnistes , en plus d'être victimes d'un schéma de Ponzi. En effet, 30 % des personnes interrogées qui avaient investi dans des cryptomonnaies présentaient une plus grande tendance aux opinions extrémistes et aux croyances conspirationnistes. Alors que les cryptomonnaies continuent de gagner en popularité, leur influence restera probablement un sujet de débat acharné.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de SecurityOrg crédibles ou pertinentes ?