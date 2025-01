Contexte

L'entreprise de médias sociaux de Trump sous les feux des projecteurs

Les élus, y compris Donald Trump, pourraient utiliser leur position pour promouvoir des offres financières telles que Truth.Fi

Une incursion dans le secteur financier qui soulève plusieurs questions critiques

Barry Diller : Trump Media est une « escroquerie » et les personnes qui achètent ses actions sont des « crétins »

Le scepticisme qui entoure TMTG ne se limite pas à ses indicateurs financiers

La controverse entourant les performances boursières de l'entreprise n'est pas la seule question en jeu

Le passage aux services financiers intervient quelques jours après que Donald Trump a critiqué Brian Moynihan, PDG de Bank of America Corp., lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Au cours d'une séance de questions-réponses, Trump a vanté ses projets de réduction de l'inflation avant de revenir brusquement à Moynihan :« Vous avez fait un travail fantastique, mais j'espère que vous commencerez à ouvrir votre banque aux conservateurs, parce que de nombreux conservateurs se plaignent que les banques ne leur permettent pas de faire des affaires en leur sein », a déclaré Trump. « Vous, Jamie et tout le monde... Ce que vous faites est mal ».Trump faisait référence à une allégation selon laquelle de grands prêteurs, dont Bank of America (BofA) et JPMorgan Chase (dirigée par Jamie Dimon), auraient « débancarisé » des groupes conservateurs et religieux en raison de leurs opinions politiques. Les deux banques ont démenti à plusieurs reprises cette allégation, qui est devenue un sujet de discussion pour la droite au printemps dernier, après que plus d'une douzaine d'auditeurs et de trésoriers d'État ont écrit une lettre ouverte à Moynihan, citant quelques exemples de fermeture de comptes d'organisations religieuses ou de droite. (BofA a précédemment déclaré que ces cas n'étaient pas liés à des tendances politiques ou religieuses).Truth.Fi, qui devrait être déployée cette année, proposera des investissements basés sur les « principes de l'Amérique d'abord », avec le courtier Charles Schwab Corp. qui conseillera sur les produits et la stratégie, selon une déclaration mercredi. Trump Media placera également 250 millions de dollars (soit environ un tiers de ses liquidités) sous la surveillance de Schwab, alloués à des fonds négociés en bourse, au bitcoin et à d'autres cryptomonnaies et véhicules financiers.L'entreprise de médias sociaux de Trump, qui perd de l'argent, est de nouveau sous les feux de la rampe à un moment où le président teste déjà les limites des normes éthiques. Juste avant son investiture, lui et sa femme Melania ont introduit deux memecoins qui ont soudainement valu des milliards de dollars, ce qui, selon les experts, offrait aux affiliés de Trump une chance de profiter de son retour à la Maison Blanche.Le jeton $TRUMP est rapidement devenu viral et sa valeur a grimpé en flèche, passant de 6 dollars à 75 dollars en 36 heures, selon CoinMarketCap. Le site internet « Official Trump » mentionne deux entités comme propriétaires d’une part collective de 80 % de l’offre de $TRUMP : CIC Digital LLC, une filiale de la Trump Organization, l'entité sous laquelle la famille Trump mène ses affaires, et Fight Fight Fight LLC, une entreprise récemment constituée dont la propriété n’est pas claire.La situation a rapidement soulevé de nombreuses critiques , certains observateurs affirmant que le jeton crée d'importants conflits d'intérêts pour le président.Les actions de la société mère de Truth Social, qui se négocie sous le ticker DJT, ont bondi de plus de 15 % dans les échanges avant bourse à la suite de ces nouvelles. La société a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé le lancement d'une nouvelle marque de services financiers et de FinTech, Truth.Fi.« Pour diversifier les réserves de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de la société, qui s'élèvent à plus de 700 millions de dollars au 31 décembre 2024, le conseil d'administration a approuvé l'investissement d'un montant maximal de 250 millions de dollars qui sera conservé par Charles Schwab », indique le communiqué de presse.La société a déclaré que ces fonds peuvent être répartis entre divers actifs, y compris des comptes gérés séparément (SMA), des fonds négociés en bourse (ETF) et des investissements en crypto-monnaies tels que le bitcoin.« Nous sommes impatients de lancer Truth.Fi, d'introduire les véhicules d'investissement de TMTG et de débloquer des synergies », a déclaré Devin Nunes, PDG et président de Trump Media. « Truth.Fi est une expansion naturelle du mouvement Truth Social. Nous avons commencé par créer une plateforme de médias sociaux de libre expression, puis nous avons ajouté un service de streaming TV ultra-rapide, et maintenant nous nous lançons dans les produits d'investissement et la finance décentralisée », a-t-il ajouté.« Le développement de véhicules d'investissement "American First" est une nouvelle étape vers notre objectif de créer un écosystème solide grâce auquel les patriotes américains peuvent se protéger de la menace permanente d'annulation, de censure, de débanalisation et de violations de la vie privée commises par les grandes entreprises de la technologie et de l'audiovisuel », a-t-il noté.Trump Media a déclaré que Truth.Fi devrait être lancé en 2025, une fois que les accords auront été finalisés, que le financement aura été fixé et que toutes les autorisations réglementaires nécessaires auront été obtenues.Selon Jeff Hauser, directeur exécutif du Revolving Door Project, un groupe qui étudie l'influence des entreprises et l'éthique au sein du gouvernement, les élus, y compris Trump, pourraient utiliser leur position pour promouvoir des offres financières telles que Truth.Fi.« Toutes ces affirmations sur le débancarisation peuvent être renforcées par le pouvoir exécutif », a déclaré Hauser a propos des critiques formulées par Donald Trump contre Bank of America. « Il dispose désormais d'un moyen de tirer profit des personnes qui croient que ces choses sont vraies ».De nombreux détails de l'effort de Truth.Fi, y compris les frais, restent flous. Trump Media a déclaré qu'une filiale de Yorkville Advisors servirait de conseiller en investissement enregistré. Yorkville Advisors, basée à Mountainside, dans le New Jersey, est dirigée par Mark Angelo, qui l'a fondée en 2001.Cependant, cette incursion dans le secteur financier soulève plusieurs questions critiques. D'une part, la volatilité des cryptomonnaies et les incertitudes réglementaires associées posent des risques significatifs pour les investisseurs. D'autre part, l'association de TMTG avec des initiatives financières pourrait être perçue comme une tentative d'exploiter la notoriété de Donald Trump pour attirer des investisseurs, sans nécessairement offrir une valeur ajoutée substantielle ou une expertise éprouvée dans le domaine financier.De plus, le positionnement de Truth.Fi sur des investissements favorisant l'économie patriotique pourrait soulever des préoccupations quant à une possible politisation des choix d'investissement, ce qui pourrait aliéner une partie des investisseurs potentiels et limiter l'attrait de ces produits financiers.La critique de l'homme d'affaires fait suite à l'introduction en bourse de TMTG, qui a d'abord vu le prix des actions grimper en flèche, attirant l'attention des investisseurs individuels et de la communauté des mèmes. Cela a donné à l'entreprise une capitalisation boursière impressionnante de 6,4 milliards de dollars, bien que son chiffre d'affaires n'ait été que de 4,1 millions de dollars l'année précédente et que son activité soit centrée sur l'application Truth Social, qui compte beaucoup moins d'utilisateurs que les principales plateformes de médias sociaux. Toutefois, l'enthousiasme initial a été de courte durée, car les actions de la société ont chuté, reflétant le scepticisme d'investisseurs plus avisés.« C'est une escroquerie, comme tout ce dans quoi il a été impliqué, une sorte d'escroquerie », a-t-il martelé à propos de Trump « Je pense que ce sont des imbéciles », a déclaré Diller lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens achetaient les actions de la société. « Je veux dire, qui achèterait [des parts d'une] entreprise qui, littéralement, a 30 dollars de chiffre d'affaires ? Qui pourrait donner une valeur à cela ? » a demandé Diller.« Ils l'achètent pour d'autres raisons, tout comme ils ont acheté des cinémas alors qu'il n'y avait pas d'activité dans ce domaine, ou acheté GameStop, etc. C'est stupide. C'est stupide », a-t-il ajouté.À la question de savoir si Trump Media pourrait un jour devenir une entreprise plus importante qu'elle ne l'est actuellement, en particulier si Trump venait à être élu président plus tard cette année-là, Diller a répondu catégoriquement : « Non ... non ». « Écoutez, il n'est intéressant aujourd'hui que parce qu'il est en train de divertir les gens », a déclaré Diller. « J'espère que s'il est élu, il se contentera de jouer au golf pendant quatre ans ».En réponse aux commentaires de Diller, une porte-parole de Trump Media a déclaré : « Il n'est pas surprenant de voir les partisans purs et durs de Trump et les valets de la gauche se déchaîner maintenant que Truth Social est devenue une société publique qui, aujourd'hui encore, refuse de supprimer l'expression politique qui contredit les récits qu'ils veulent imposer ».Les remarques de Diller touchent une corde sensible chez ceux qui suivent la trajectoire tumultueuse des actions de TMTG. Initialement négociées sous le symbole DJT, les actions de la société ont grimpé à plus de 79 dollars le premier jour de cotation, avant de connaître une baisse significative à la fin de la semaine. Ce comportement erratique du marché n'a pas échappé à l'attention des vendeurs à découvert qui misent des millions sur l'entreprise.Le scepticisme qui entoure TMTG ne se limite pas à ses indicateurs financiers. Diller a également mis en doute les perspectives de croissance limitées de Truth Social, jetant un doute sur l'attrait durable de la plateforme. Soulignant l'importance de l'implication de Donald Trump dans la plateforme, Diller a fait valoir que la pertinence de Donald Trump est étroitement liée à ses activités politiques, suggérant que le succès de la plateforme pourrait être de courte durée.Malgré les critiques, Trump a fermement défendu sa plateforme, affirmant qu'elle était « très solide » et soulignant sa situation financière avec "ZERO DETTE" et d'importantes réserves de liquidités. En réponse aux réactions négatives des détracteurs de Trump, TMTG, dans une déclaration à The Hill, n'a pas exprimé de surprise, maintenant son engagement à ne pas étouffer l'expression politique.Donald Trump est également empêtré dans un conflit juridique avec les cofondateurs de sa société de médias sociaux au sujet de la propriété de TMTG. Les cofondateurs, anciens participants à l'émission de télé-réalité, allèguent qu'on leur a promis des actions pour leur rôle dans le lancement de l'entreprise, promesse qui, selon eux, n'a pas été tenue.Alors que les drames juridiques et financiers se succèdent, l'évaluation de TMTG par Diller, qui la qualifie « d'arnaque » et ses investisseurs de « crétins », continue de faire écho au sein de la communauté des investisseurs.Avec ses projets d'extension dans le domaine financier, il reste à voir la réaction du marché.Source : communiqué de presse de Trump Media Technology Que pensez-vous de cette initiative ? Trump Media a-t-il l’expertise nécessaire pour réussir dans le secteur financier ou s’agit-il simplement d’un coup marketing ?Truth.Fi peut-il réellement se démarquer des autres plateformes fintech déjà établies ?Le positionnement patriotique de Truth.Fi est-il un atout stratégique ou un facteur de division pour les investisseurs ?La régulation des cryptomonnaies étant encore floue aux États-Unis, Truth.Fi pourrait-il rapidement se heurter à des obstacles juridiques ?La volatilité des cryptomonnaies rend-elle ce type d’investissement trop risqué pour le grand public ?En cas d’échec de Truth.Fi, quelles seraient les répercussions sur les finances et la crédibilité de Trump Media ?