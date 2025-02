Très compliqué et risqué

Réserves du gouvernement

Pour rappel, le Salvador est devenu en 2021 le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie officielle . A l'époque, le président Nayib Bukele a vanté les bienfaits de la cryptomonnaie, déclarant qu'elle revitaliserait l'économie du pays et améliorerait l'accès aux services financiers.Deux ans après l'adoption de la cryptodevise comme monnaie légale, l'expérience du Salvador avec le bitcoin s'est avérée être un flop et rien n'a fonctionné comme prévu. Un sondage réalisé en 2023 a en effet révélé que la majorité des Salvadoriens étaient réticents à l'idée d'adopter la cryptomonnaie, car ils considéraient le bitcoin comme une escroquerie en raison de sa volatilité.Le mercredi 29 janvier 2025, dans une démarche déroutante, le Congrès dominé par le parti au pouvoir a approuvé une réforme de la loi sur le bitcoin à la demande du gouvernement de Nayib Bukele, qui n'avait pas d'autre choix pour recevoir le crédit de 1,4 milliard de dollars convenu en décembre 2024 avec le Fonds monétaire international (FMI).La réforme élimine le mot « monnaie » lorsqu'elle fait référence au bitcoin, mais précise qu'il s'agit d'une « monnaie légale ». Malgré ce manque de clarté, elle lève, comme l'exigeait le FMI, l'obligation de l'accepter dans les transactions ou les paiements de dettes, une condition essentielle pour qu'il ait « cours légal », selon les analystes économiques. Avec ce changement, « si quelqu'un vous doit de l'argent et veut vous payer en bitcoins, vous pouvez refuser d'être payé en bitcoins, mais vous ne pouvez pas refuser si cela a cours légal », a expliqué l'économiste Carlos Acevedo.L'utilisation du bitcoin dans l'économie dollarisée du Salvador, selon la nouvelle règle, sera facultative et laissée à la discrétion du secteur privé pour accepter les paiements en crypto-monnaie pour les biens et les services. Les entreprises ne sont plus tenues de convertir les prix en dollars dans cette crypto-monnaie. « Le bitcoin n'a plus la force d'une monnaie légale. Il aurait toujours dû en être ainsi, mais le gouvernement a voulu l'imposer et cela n'a pas fonctionné », a déclaré l'économiste Rafael Lemus.La réforme de la loi sur le bitcoin entrera en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel, ce qui pourrait se produire dans les prochains jours. Pour Carlos Acevedo, ancien président de l'ancienne Banque centrale, « cela n'a aucun sens » d'avoir laissé dans la loi réformée qu'il s'agit d'une « monnaie légale ». « C'est une monstruosité qui n'est pas comprise et qui devrait être corrigée et rendue claire sur le fait que le bitcoin n'a plus cours légal », soutient l'économiste.Malgré cela, les Salvadoriens, à l'exception de quelques-uns, n'ont jamais adhéré à l'initiative de Nayib Bukele, qui jouit d'une énorme popularité pour sa guerre contre les gangs et qui a fait chuter le nombre d'homicides à un niveau historique au Salvador. Une enquête récente de l'Université d'Amérique centrale (UCA) a révélé que 92 % des Salvadoriens n'utilisaient pas le bitcoin dans leurs transactions en 2024.« Je l'ai utilisé et je ne l'ai pas aimé... C'est très compliqué et risqué. Ce n'est pas pour un employé qui s'en sort à peine avec son salaire », a déclaré Juana Henríquez, une infirmière de 55 ans, qui a dit avoir essayé de faire un peu de profit et avoir perdu de l'argent.Nayib Bukele n'a pas non plus réussi à réaliser son projet, qu'il avait annoncé avec des feux d'artifice, de créer Bitcoin City, une ville de haute technologie qui serait la capitale des bitcoiners du pays et qui tirerait l'énergie nécessaire en exploitant un volcan à Conchagua, à environ 200 km de Salvador.Berlin, une ville située à 110 km à l'est de San Salvador, et la plage d'El Zonte (sud-ouest) sont deux zones qui concentrent les bitcoiners, mais beaucoup sont des résidents étrangers ou des touristes.Le plus grand promoteur du bitcoin dans le pays, Nayib Bukele, n'a pas encore évoqué la réforme juridique. Mais les responsables assurent que le gouvernement continuera à miser sur cette crypto-monnaie, dont le prix avoisine actuellement les 100 000 dollars. L'ambassadrice du Salvador aux États-Unis, Milena Mayorga, a déclaré aux journalistes, lors d'un événement consacré au bitcoin à San Salvador, que les réformes législatives devaient être considérées comme une adaptation « aux circonstances ».Le gouvernement, a-t-elle assuré, continuera d'acheter des bitcoins et d'avoir des réserves dans cette crypto-monnaie. Selon le Bureau national du bitcoin, le Salvador possède 6 050 bitcoins d'une valeur de 634,8 millions de dollars. « Le président Bukele continue d'acheter des bitcoins, nous avons un bureau du bitcoin, nous avons la loi sur le bitcoin, le bitcoin peut être utilisé au Salvador. Le chemin n'a pas été facile », a résumé Milena Mayorga.Pour Rafael Lemus, parce que « le gouvernement a sa réserve de bitcoins et en achètera davantage », il est nécessaire « d'avoir de la transparence, pour que les citoyens sachent comment les fonds publics sont investis. »Nayib Bukele s'est récemment dit convaincu qu'avec Donald Trump - qu'il soutient - à la Maison Blanche, il y aura « une réévaluation exponentielle » de la crypto-monnaie. Le dirigeant affiche fréquemment des hausses de prix sur ses réseaux sociaux. Pour l'instant, il reste silencieux.Malgré l'optimisme du président Bukele quant à l'avenir du bitcoin, le scepticisme demeure et l'effondrement de la plateforme de cryptomonnaie FTX a ravivé les inquiétudes sur la stabilité du secteur. Pour l'analyste bancaire Frances Coppola, l'ensemble de l'écosystème de la cryptomonnaie est une chaîne de Ponzi géante qui finira par imploser, une réflexion inquiétante sur le pari du Salvador, alors que le pays semble prendre ses distances avec son expérience jadis révolutionnaire.Réforme de la loi sur le Bitcoin par le Congrès du SalvadorQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision du gouvernement salvadorien de poursuivre son pari sur le bitcoin est pertinente ou cohérente ?