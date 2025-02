Javier Milei accusé d'avoir participé à une escroquerie en cryptomonnaie

$LIBRA TEAM IS CASHING OUT



They already made $87M by removing USDC and SOL from liquidity pools https://t.co/hRGnRPTDiE pic.twitter.com/aiDmODKi6o — Bubblemaps (@bubblemaps) February 15, 2025

Le président argentin se défend et dit n'avoir pas bien compris le projet

What Have You Done...



Argentine president, Javier Milei first promotes LIBRA. (then deletes tweet.)



LIBRA Pumps.



Team behind the LIBRA sells approximately $87.4 million.



LIBRA falls by 85%.



Now Argentine president, Javier Milei Says. " I posted a tweet, supporting a… pic.twitter.com/oXswyS97eI — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) February 15, 2025

Les experts mettent en garde depuis longtemps contre les memecoins

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

Au-delà de la cryptomonnaie, la controverse nuit à la crédibilité des présidents

The president of Argentina launched a memecoin today.



Which sounds insane



But then I remember



The president of the United States launched one too. — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) February 15, 2025



Tout a commencé par un message posté par le président argentin Javier Milei sur son compte X (ex-Twitter), qui compte plus de 3,8 millions d'abonnés. Le message met en avant le memecoin $LIBRA et explique qu'il s'agit d'une initiative potentiellement bénéfique pour l'économie nationale. « Ce projet privé sera consacré à encourager la croissance de l'économie argentine », a écrit Javier Milei le 14 février, avec un lien vers le projet de cryptomonnaie $LIBRA.$LIBRA est une cryptomonnaie (ou memecoin) développée par KIP Protocol et Hayden Davis, une personne se présentant comme « un entrepreneur en série ». Le memecoin $LIBRA peut être acquis sur un site Web nommé "vivalalibertadproject.com", qui fait référence au slogan bien connu de Javier Milei.Son soutien a provoqué une augmentation de la valeur du jeton avant qu'il ne s'effondre. La capitalisation boursière du jeton a dépassé les 4 milliards de dollars, et les initiés ont encaissé plus de 100 millions de dollars de bénéfices. Toutefois, cette montée en puissance du memecoin a été de courte durée.$LIBRA n'avait pas de modèle financier structuré, son site Web n'a été créé que quelques heures avant le lancement et plus de 87 millions de dollars ont été retirés au cours des trois premières heures. La valeur du jeton s'est effondrée peu après, montrant les signes évidents d'un système de « pump-and-dump ».Le « pump-and-dump » (pompage et vidage) est une fraude qui consiste à manipuler artificiellement le prix d'un actif financier, tel qu'une action ou une cryptomonnaie, en diffusant de fausses informations positives pour en augmenter la valeur ("pompage"), puis à vendre massivement cet actif surévalué, provoquant une chute brutale de son prix et laissant les autres investisseurs avec des pertes ("vidage"), parfois estimées en plusieurs milliards de dollars.Le scandale provoqué par l'effondrement brutal du memecoin $LIBRA a ébranlé le marché des cryptomonnaies et l'establishment politique en Argentine. Le président Javier Milei se retrouve au centre d'allégations d'escroquerie et de corruption. Les critiques, dont l'opposition argentine, appellent à sa démission.Les grands détenteurs ont rapidement liquidé leurs actifs, certains gagnant 4 millions de dollars ou plus alors que la valorisation a atteint 4,6 milliards de dollars. Peu avant 18h (heure de l'Est), lorsque le cours a atteint son plus haut niveau, la valeur de $LIBRA a chuté brutalement. Les nouveaux investisseurs se sont retrouvés avec des jetons qui n'avaient presque plus aucune valeur. En réponse au scandale, Javier Milei a supprimé son message promotionnel.Il a déclaré ensuite qu'il n'a aucun lien avec $LIBRA. « Je n'étais pas au courant des détails du projet et après en avoir pris connaissance, j'ai décidé de ne pas continuer à le promouvoir », a-t-il déclaré. Il a expliqué qu'après en avoir appris davantage, il avait décidé de ne plus en faire la promotion.Le bureau présidentiel argentin a tenté de minimiser la question, la qualifiant de « promotion standard d'un projet basé sur la blockchain ». Cependant, des fonctionnaires ont admis que Javier Milei avait rencontré Hayden Mark Davis, une personne liée à l'infrastructure de $LIBRA par le biais de KIP Protocol.Le gouvernement argentin a créé une unité spéciale d'enquête (UTI) pour analyser le lancement de $LIBRA et les personnes impliquées. L'enquête permettra, entre autres, de déterminer si des fonctionnaires, y compris le président Javier Milei, ont agi de manière inappropriée. Le gouvernement a également déclaré que toutes les conclusions de l'enquête seront remises aux tribunaux compétents afin que ces derniers déterminent si des crimes ont été commis.Les enquêteurs examineront également KIP Protocol pour y déceler d'éventuelles violations de la loi. Le scandale provoqué par l'effondrement de $LIBRA rappelle l'effondrement du memecoin du président américain Donald Trump, qui a fait environ 2 milliards de dollars à plus de 800 000 investisseurs.Pablo Sabbatella, un expert des questions de sécurité cryptographique, a déclaré que le président argentin Javier Milei partageait un « contrat intelligent » de la plateforme blockchain Solana, qui est devenue à la mode ces derniers mois parmi les investisseurs qui parient sur des actifs très volatils. « La première chose que j'ai vue, c'est que le site Web avait été enregistré hier (vendredi) ; ce qui est typique d'une escroquerie », a déclaré Pablo Sabbatella.Il a ajouté que $LIBRA avait été créé quelques minutes avant que Javier Milei ne publie le message. « Les baleines ont acheté à un prix pratiquement nul. Puis, le prix s'envole et lorsqu'il est à la hausse, ils vendent. C'est ce que l'on appelle le pump-and-dump ; c'est ce qui s'est passé », a déclaré Pablo Sabbatella. Les critiques affirment que l'approbation imprudente par Javier Milei d'un actif spéculatif a entraîné des pertes financières pour les investisseurs.Pablo Sabbatella a déclaré avoir vu des comptes qui avaient acheté à des niveaux très bas gagner plus de 4 millions de dollars en deux heures, et un autre qui avait gagné jusqu'à 87 millions de dollars lors de la vente. L'effondrement du memecoin $LIBRA secoue toute l'Argentine depuis quelques jours.Le scandale a même donné lieu à des menaces de destitution du président Javier Milei. Une faction politique a officiellement entamé la procédure, affirmant que l'incident est sans précédent dans l'histoire de l'Argentine. Le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, a parlé d'une fraude financière à grande échelle, avertissant que les investisseurs locaux et internationaux avaient été trompés. Il a comparé la situation à un système pyramidal de cryptomonnaies.Mais la ministre argentine de la Sécurité, Patricia Bullrich, a défendu Javier Milei : « le président a la liberté d'expression de soulever les questions qu'il souhaite ». Elle a comparé son message sur X à une visite présidentielle dans une usine, affirmant que « cela n'implique pas qu'il crée un lobby pour ce lieu ».Les analystes estiment que les memecoins n'ont aucune valeur réelle et sont de pures bulles. Un memecoin est un type de cryptomonnaie qui met en scène des mèmes Internet ou des mascottes de célébrités. Il n'a pas d'utilité économique et sa valeur repose en grande partie sur la popularité du mème. En raison de l'effervescence autour du second mandat de Donald Trump, le jeton a rapidement gagné en popularité, ce qui a fait grimper sa valeur.L'effondrement de la valeur du jeton $TRUMP du président américain Donald Trump a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les investisseurs. Le jeton a vu sa valeur chuter de 75 $ à environ 17 $, faisant perdre 2 milliards de dollars aux investisseurs. Les analystes avaient mis en garde contre ce scénario en raison d'un certain nombre de signaux. Chainalysis indique que plus de 810 000 portefeuilles de cryptomonnaies ont perdu de l'argent sur ce pari.Pendant ce temps, l'analyse des données de la blockchain montre la famille Trump a engrangé plus de 100 millions de dollars en frais de transaction. Cet actif spéculatif très volatil exacerbe les préoccupations liées aux cryptomonnaies, des actifs spéculatifs hautement volatils toujours en quête de légitimité.Les scandales provoqués par l'effondrement des memecoins $TRUMP et $LIBRA mettent en lumière les dangers liés au fait que des personnalités politiques soutiennent ces actifs, une tendance qui s'est développée depuis que le président américain Donald Trump a lancé son propre memecoin. Le cofondateur du projet Ethereum, Vitalik Buterin, avait déjà prévenu que ces memecoins politiques pourraient nuire à la crédibilité du marché des cryptomonnaies.Depuis l'implication de Donald Trump, des escrocs ont lancé de faux jetons basés sur des personnalités politiques, $LIBRA étant le dernier exemple en date de ces risques. Un rapport indique que le memecoin de Donald Trump a déclenché la création de plus de 700 jetons de copie suggérant faussement son approbation Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'effondrement du memecoin $LIBRA et du tollé qui s'en est suivi ?Que pensez-vous de l'implication des personnalités politiques sur le marché des cryptomonnaies ?Le président argentin Javier Milei est accusé d'avoir participé à une escroquerie. Ce dernier nie. Qu'en pensez-vous ?Quelle pourrait être la suite des événements en Argentine ? Quels impacts cela pourrait-il avoir sur le marché des cryptomonnaies ?