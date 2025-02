Des pirates informatiques dérobent 1,5 milliard de dollars de cryptomonnaies à une bourse de cryptomonnaies dans le cadre du "plus grand casse numérique jamais réalisé"



Une cryptomonnaie ou, plus familièrement, une crypto, est une monnaie numérique conçue pour fonctionner par l'intermédiaire d'un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. Les enregistrements de propriété des pièces individuelles sont stockés dans un grand livre numérique ou blockchain, qui est une base de données informatisée utilisant un mécanisme de consensus pour sécuriser les enregistrements de transactions, contrôler la création de pièces supplémentaires et vérifier le transfert de propriété des pièces. Un rapport de juillet 2024 avait révélé que les pirates informatiques ont volé 1,38 milliard de dollars au cours du premier semestre 2024, contre 657 millions de dollars durant la même période en 2023. Les compromissions de clés privées et de phrases d'amorçage étaient l'un des principaux vecteurs d'attaque en 2024, aux côtés des exploits de contrats intelligents et des attaques de prêts flash.Récemment, la société de cryptomonnaie Bybit a déclaré que des pirates informatiques avaient volé des devises numériques d'une valeur de 1,5 milliard de dollars dans ce qui pourrait être le plus grand vol de cryptomonnaie de l'histoire. Le fondateur de la société basée à Dubaï a déclaré aux utilisateurs que leurs fonds étaient "" et qu'il rembourserait toutes les personnes affectées. Il a déclaré que des pirates informatiques avaient volé son portefeuille numérique Ethereum. L'Ethereum est la deuxième cryptomonnaie la plus importante en termes de valeur après le Bitcoin.Le fondateur de Bybit, Ben Zhou, a déclaré que l'argent pourrait être couvert par l'entreprise ou par un prêt de partenaires. Bybit détient des actifs d'une valeur de 20 milliards de dollars. Bybit a déclaré que les pirates ont exploité les fonctions de sécurité, puis transféré l'argent à une adresse non identifiée.Bybit a été fondée en 2018. Le président américain Donald Trump et l'ancien chef de Paypal Peter Thiel auraient fait partie de ses premiers investisseurs. Bybit dit avoir plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde et offre un accès à diverses crypto-monnaies.", a ajouté Ben Zhou.La société a déclaré dans un message sur X qu'elle avait signalé l'affaire aux autorités et qu'elle travaillait "rapidement et intensivement" pour identifier les pirates. Après le vol, la valeur de l'Ethereum a chuté d'environ 4 %, pour s'établir à 2 641,41 dollars par pièce. L'ampleur du vol dépasserait un précédent record, à savoir le vol de 620 millions de dollars d'Ethereum et d'USD Coin sur le réseau Ronin en 2022.Les cryptomonnaies, qui sont devenues populaires auprès des investisseurs, ont suscité des divisions, car beaucoup critiquent leur valeur qui est basée purement sur la spéculation, ce qui permet de manipuler facilement leur valeur. Certains critiques qualifient même la cryptomonnaie d'escroquerie. Frances Coppola, qui a été dans l'industrie bancaire, a notamment déclaré sur l'état de l'écosystème crypto : "".Plus récemment, Donald Trump a été critiqué pour avoir lancé sa propre pièce de monnaie numérique tout en déclarant qu'il « ne connaissait pas grand-chose » aux crypto-monnaies. La pièce numérique appelée TRUMP est apparue sur ses comptes de médias sociaux avant son investiture et est rapidement devenue l'une des pièces cryptographiques les plus précieuses, mais sa valeur a chuté de manière significative depuis lors.Cela met en évidence les problèmes de sécurité sur le marché des monnaies numériques, qui espérait un regain de confiance après le lancement de la pièce de Trump. Son conseiller et propriétaire multimilliardaire de Tesla, Elon Musk, a également fait l'éloge du bitcoin par le passé.En 2014, la bourse de crypto-monnaies Mt Gox a déposé son bilan après le vol de 350 millions de dollars de monnaie numérique en raison d'une faille dans sa sécurité. En 2019, des pirates informatiques ont volé pour 41 millions de dollars de bitcoins à la bourse Binance lors d'un autre vol important de cryptomonnaies. Plus récemment en 2024, des pirates informatiques liés à la Corée du Nord ont volé pour 1,3 milliard de dollars de cryptomonnaies, représentant 61 % des pertes mondiales.Pensez-vous que les affirmations de Bybit sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette affaire ?