La bourse de cryptomonnaies OKX plaide coupable d'avoir violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent et accepte de payer 500 millions de dollars de pénalités

Il y a près d'un an, le 24 février 2024, la division américaine d'OKX, OKcoin, a reçu une citation à comparaître de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), marquant le début d'une enquête sur la bourse. En janvier de la même année, un document interne a été distribué au personnel d'OKX, soulignant l'importance de la dénonciation en cas de violation de la politique ou de suspicion de comportement illégal.Pour rappel, une cryptomonnaie est une monnaie numérique conçue pour fonctionner par l'intermédiaire d'un réseau informatique et qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. OKX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies où les investisseurs peuvent acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies.Récemment, OKX a confirmé qu'elle a payé plus de 500 millions de dollars de pénalités et de frais confisqués par l'intermédiaire d'une filiale d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd. Elle a également reconnu que la bourse n'avait pas obtenu de licence pour opérer en tant que transmetteur de fonds et que, ce faisant, elle avait laissé des lacunes en matière de conformité qui étaient utilisées par les clients américains pour effectuer des transactions sur la plateforme mondiale de l'entreprise.", explique la déclaration. "De son côté, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) fait état de plus de 5 milliards de dollars de "" résultant de l'absence d'un transmetteur de fonds.OKX affirme qu'avant et pendant l'enquête, la bourse a pris des mesures pour mettre en place "". Cela comprend l'amélioration de ses évaluations du risque client, l'utilisation d'outils de lutte contre le blanchiment d'argent et la création d'une équipe de renseignement et d'enquête sur la criminalité financière et la blockchain composée de 150 personnes, entre autres mesures.OKX n'est pas la seule bourse de cryptomonnaies à être passée au crible pour des activités illicites, avec une enquête ouverte sur Binance plus tôt cette année et des craintes croissantes d'escroqueries de cryptomonnaies plus axées sur les consommateurs dans le sillage du nombre croissant de mèmes de pièces de monnaie.Pour rappel, les cryptomonnaies, qui sont devenues populaires auprès des investisseurs, ont suscité des divisions, car beaucoup critiquent leur valeur qui est basée purement sur la spéculation, ce qui permet de manipuler facilement leur valeur. Certains critiques qualifient même la cryptomonnaie d'escroquerie. Frances Coppola, qui a été dans l'industrie bancaire, a notamment déclaré sur l'état de l'écosystème crypto : " c'est un Ponzi géant, et comme tous les Ponzi, il finira par imploser ".Voici le communiqué du DoJ :[QUOTE]Matthew Podolsky, procureur intérimaire des États-Unis pour le district sud de New York, et James E. Dennehy, directeur adjoint chargé du bureau local de New York du Federal Bureau of Investigation (« FBI »), ont annoncé aujourd'hui qu'Aux Cayes Fintech Co. Ltd, d/b/a « OKEx, » d/b/a « OKX » (« OKX »), une entité basée aux Seychelles, qui depuis au moins 2017 a exploité OKX, l'un des plus grands échanges de cryptomonnaie au monde, a plaidé coupable aujourd'hui à un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence. Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité et de la condamnation d'aujourd'hui, OKX a accepté de payer des sanctions pécuniaires d'un montant total de plus de 504 millions de dollars. L'affaire a été confiée à la juge de district Katherine Polk Failla, qui a présidé le plaidoyer de culpabilité et la condamnation d'aujourd'hui.Le procureur américain par intérim, Matthew Podolsky, a déclaré : «».James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI, a déclaré : «».Selon des documents judiciaires et des aveux :OKX est l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, avec des transactions en cryptomonnaies d'une valeur de plusieurs milliards de dollars effectuées quotidiennement sur sa plateforme. OKX permet aux utilisateurs enregistrés de passer des ordres pour des transactions au comptant dans plus de trois cents cryptocurrencies, y compris Bitcoin et Ethereum. Les utilisateurs d'OKX peuvent également passer des ordres pour des produits dérivés, y compris des contrats à terme, liés à la valeur du bitcoin et d'autres crypto-monnaies.Les institutions financières qui opèrent entièrement ou en grande partie aux États-Unis doivent s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») du département du Trésor américain en tant qu'entreprise de services monétaires (« MSB ») et se conformer aux lois fédérales de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML »), y compris la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Ces lois exigent le dépôt de rapports sur les activités suspectes et le maintien d'un programme AML adéquat, y compris un programme efficace de connaissance du client (« KYC »). Les programmes AML sont essentiels pour garantir que les points d'entrée dans le système financier américain ne deviennent pas des outils que les criminels peuvent utiliser pour tirer profit d'activités illicites.Depuis 2017, OKX a une politique officielle empêchant les personnes américaines de réaliser des transactions sur sa bourse. Mais contrairement à cette politique officielle, OKX a cherché des clients aux États-Unis, y compris dans le district sud de New York.De 2018 ou environ jusqu'au début de 2024 au moins, OKX a servi des clients particuliers et institutionnels américains qui ont effectué des transactions d'une valeur de plus de mille milliards de dollars par l'intermédiaire d'OKX. Les transactions de ces clients américains ont généré des centaines de millions de dollars de frais de négociation et de bénéfices pour OKX.Parce qu'OKX servait des clients de détail et institutionnels américains, OKX savait qu'elle était tenue par la loi américaine de s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du FinCEN, mais OKX a choisi de ne pas le faire[1] En fait, malgré la politique officielle d'OKX interdisant aux personnes américaines d'effectuer des transactions sur l'échange, OKX était pleinement consciente que les individus aux États-Unis pouvaient, et le faisaient, facilement créer et utiliser des comptes de négociation OKX. Depuis la création d'OKX vers 2017 et jusqu'en novembre 2022 environ, OKX a permis à ses clients particuliers de créer un compte, de recevoir et de transférer des fonds, et d'effectuer des transactions sans avoir à remplir un processus KYC. Cela signifie qu'OKX, une grande institution financière, a facilité des transactions pour le compte de clients qu'elle ne pouvait pas identifier. En outre, bien qu'OKX ait mis en œuvre une politique interdisant aux clients dont les adresses IP sont situées aux États-Unis de négocier ou de déposer des actifs sur OKX (l'« interdiction IP »), OKX savait que l'interdiction IP pouvait être contournée au moyen d'une technologie VPN bon marché et largement disponible. En outre, au moins jusqu'au début de l'année 2023, OKX a permis aux comptes existants de continuer à recevoir et à transférer des fonds, ainsi qu'à effectuer des transactions, le tout sans avoir à remplir un processus KYC. Et jusqu'au début de 2024 environ, OKX a également permis aux clients de placer des transactions sur la bourse par l'intermédiaire d'entités tierces connues sous le nom de « courtiers de non-divulgation » sans que l'entité tierce ne divulgue à OKX aucune information permettant d'identifier les clients pour le compte desquels les transactions étaient placées.Même après qu'OKX a commencé à exiger de tous ses clients qu'ils fournissent certaines informations KYC pour effectuer des transactions, les employés d'OKX ont parfois conseillé aux clients de fournir de fausses informations afin de contourner le processus KYC de la société et la politique officielle interdisant les clients américains. Par exemple, en avril 2023, un employé d'OKX a encouragé un client américain potentiel à ouvrir un compte en fournissant de fausses informations sur la nationalité du client au cours du processus KYC, en écrivant : «...