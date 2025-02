Le Bitcoin tombe sous les 80 000 $, et le marché des cryptomonnaies s'écroule avec une perte de 110 milliards de $ en une journée, après le vol historique de 1,5 milliard de $



La première cryptomonnaie au monde, le bitcoin (BTC), a perdu plus de 7 % de sa valeur, passant sous la barre des 80 000 dollars. Les données du marché montrent que le bitcoin a atteint son plus bas niveau le 28 février, à moins de 80 000 dollars, avant de remonter à son prix actuel d'un peu plus de 84 000 dollars. Les analystes de Presto Research ont indiqué qu'il s'agissait de la plus forte chute en quatre jours depuis le mois d'août.Cette chute du Bitcoin intervient quelques jours après un incident qui est considéré comme " le plus grand casse numérique jamais réalisé " avec les cryptomonnaies. La société de cryptomonnaie Bybit a déclaré que des pirates informatiques avaient volé des devises numériques d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Les pirates informatiques avaient volé le portefeuille numérique Ethereum, qui est la deuxième cryptomonnaie en termes de valeur après le Bitcoin.Même si le fondateur de Bybit a affirmé que les fonds des utilisateurs étaient "en sécurité" et qu'il rembourserait toutes les personnes affectées, l'incident a des répercussions sur la sphère des cryptomonnaies.Peter Chung, responsable de la recherche chez Presto Research, a noté que les sorties record d'un milliard de dollars des fonds négociés en bourse (ETF) de Bitcoin au comptant aux États-Unis, signalées le jour précédent, indiquent que les institutions se sont retirées des transactions de base. Il a noté : "Une opération de base est une stratégie d'arbitrage qui tire profit de la différence de prix entre le prix au comptant d'un actif et son prix à terme. Le trader parie sur le fait que l'écart (ou la base) finira par converger. Chung explique : "Les graphiques globaux de CoinMarketCap montrent que le marché global des cryptomonnaies a connu un exode majeur de capitaux. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est passée de 2 930 milliards de dollars à sa valeur actuelle de 2 820 milliards de dollars, soit une perte de 110 milliards de dollars en une seule journée.Le Crypto Fear & Greed Index, une mesure multifactorielle du sentiment du marché des crypto-monnaies, indique actuellement un niveau décrit comme une "". L'indice Crypto Fear & Greed se situe à 10, ce qui indique que le marché des cryptomonnaies est désormais envahi par la peur.Dans de tels cas, l'instrument est interprété comme un avertissement d'une éventuelle hausse imminente des prix - mais aucun instrument ne peut garantir une quelconque performance du marché. Le site web se lit comme suit : "Cependant, l'incident de Bybit ne devrait pas rassurer les investisseurs. Selon les premiers rapports d'enquête , il s'agirait de pirates nord-coréens qui ont déployé "" qui a modifié la logique du contrat intelligent de Bybit et masqué l'interface de signature. Cela les a a permis de prendre le contrôle du portefeuille contenant les pièces d'Ethereum et de les transférer vers des portefeuilles sous leur contrôle.Ce ne sont que des premières hypothèses, mais les chercheurs en sécurité et les analystes de la blockchain tentent toujours de comprendre comment les pirates ont réussi ce hold-up. En attendant, le marché des cryptomonnaies reste dans le doute.Pensez-vous que cette chute des cryptomonnaies est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?