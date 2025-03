Migration de l'USAID vers une architecture blockchain : un projet complexe de l'administration Trump aux bénéfices incertains,

obstacles techniques et défis d'intégration

Trump veut contrer la Chine avec moins d’USAID et plus de blockchain

Trump et Musk : une alliance pour privatiser l'aide au développement ?

La blockchain dans l'humanitaire, entre techno-solutionnisme et restructuration politique

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Un mémo interne du département d’État, , dévoile les projets de l’administration Trump pour l’USAID. L’agence devrait être rebaptisée « Assistance humanitaire internationale des États-Unis » (IHA) et placée sous l’autorité directe du secrétaire d’État. Dans le cadre de cette restructuration, le document prévoit l’intégration de la blockchain pour « sécuriser et tracer » les distributions d’aide, promettant ainsi une « transparence radicale » et une meilleure efficacité.Pourtant, le mémo reste vague sur les détails concrets : s’agit-il de recourir à des cryptomonnaies, à des stablecoins, ou simplement d’utiliser un registre blockchain pour suivre les flux financiers ? Cette ambiguïté intervient dans un contexte de turbulences pour l’USAID, ciblée dès le début du mandat de Trump par le « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE) dirigé par Elon Musk. Après des coupes budgétaires, des mises en congé forcées et des suspensions de paiements—y compris à des organisations humanitaires critiques—un juge fédéral a bloqué le démantèlement de l’agence. Mais le mémo suggère que l’administration maintient son objectif : réduire drastiquement l’USAID et la fondre dans le département d’État.L’annonce sur la blockchain a surpris les experts. Linda Raftree, consultante en technologies humanitaires, y voit une « fausse solution » à un problème inexistant : « Aucun cas ne prouve que la blockchain soit indispensable là où les outils actuels suffisent. » Giulio Coppi, d’Access Now, abonde : cette technologie, bien que parfois utile, n’offre pas d’avantages clairs par rapport aux systèmes existants. « C’est une approche techno-solutionniste qui échoue à prouver son impact réel », souligne-t-il.Quelques expériences pilotes—comme les transferts en stablecoins du HCR pour les réfugiés ukrainiens ou les projets de la Croix-Rouge au Kenya—montrent des applications potentielles. Mais un responsable d’ONG, sous couvert d’anonymat, met en garde : l’adoption de nouveaux systèmes alourdit la charge des partenaires locaux, déjà fragilisés. « Les petites ONG, en première ligne lors des crises, en paieront le prix. »Enfin, le mémo insiste sur un financement conditionné aux résultats, présenté comme un gage de rigueur. Un employé de l’USAID tempère : si cette pratique existe déjà, elle est inadaptée aux zones de crise, où les besoins évoluent en permanence. Pour Linda Raftree, ce discours sous-entend à tort que l’agence gaspillerait des fonds : « L’USAID ne distribue pas d’argent à l’aveugle. » Une rhétrique qui, selon elle, sert avant tout à justifier une restructuration controversée.Certains fonctionnaires de l'administration Trump ont élaboré une proposition visant à restructurer l'architecture de l'aide internationale et du développement des États-Unis, afin de la rendre plus légère, plus ciblée et mieux positionnée pour faire face à la Chine. Changer le nom de l'Agence américaine pour le développement international en Agence américaine pour l'aide humanitaire internationale, réduire considérablement son champ d'action à des questions telles que la santé mondiale, la sécurité alimentaire et la réponse aux catastrophes, et l'intégrer au sein du département d'État.- Placer la Millennium Challenge Corporation et l'Agence américaine pour le commerce et le développement sous les auspices de l'U.S. International Development Finance Corporation. L'entité combinée se concentrerait sur la promotion des investissements du secteur privé, en particulier dans des domaines tels que l'infrastructure, l'énergie et la technologie. Selon le document, cette nouvelle approche constituerait un puissant contrepoids à l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route », que Pékin a utilisée pour prendre pied économiquement et diplomatiquement dans de nombreux pays.Déplacer tous, ou pratiquement tous, les programmes « politiquement orientés » que l'administration Trump pourrait souhaiter poursuivre sous l'égide du département d'État. Cela comprend la promotion de la démocratie et de la liberté religieuse, l'autonomisation des femmes et la lutte contre la traite des êtres humains. Bon nombre de ces initiatives relèvent déjà du département d'État, mais il est possible que des initiatives similaires menées par l'USAID ou d'autres agences et départements soient transférées au département d'État.Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si le secrétaire d'État Marco Rubio ou d'autres hauts responsables de l'administration Trump ont approuvé la proposition, qui a circulé dans les cercles du département d'État et de l'USAID. La proposition reconnaît que certains changements, tels que le placement d'une agence sous la responsabilité d'une autre, nécessiteront probablement l'autorisation du Congrès. Mais une grande partie de la vision globale semble correspondre à de nombreuses priorités du président Donald Trump. Il s'agit notamment de trouver des moyens d'améliorer l'accès des États-Unis aux sources d'énergie et de s'engager dans une politique étrangère plus transactionnelle, qui attend des autres pays qu'ils offrent quelque chose aux États-Unis en échange de leur aide.De nombreux fonctionnaires américains, analystes et autres ont depuis longtemps critiqué la manière dont Washington gère l'aide étrangère, et des efforts ont été déployés par le passé pour accroître le rôle joué par la MCC, la DFC et d'autres entités qui tentent de tirer parti du secteur privé. Mais il n'a pas été facile de faire adopter ces changements par le Congrès, et il n'est pas simple de déterminer, par exemple, ce qu'est un pays suffisamment important sur le plan stratégique pour qu'on y investisse.La proposition indique que les programmes d'aide et de développement des États-Unis sont « inefficaces et fragmentés » et qu'ils ont commis l'erreur de s'engager « dans tous les secteurs et dans tous les pays », avec des résultats discutables dans le meilleur des cas. Une meilleure approche, selon le plan, consisterait à « favoriser la paix et la stabilité dans les régions critiques pour les intérêts américains, à catalyser les opportunités économiques qui soutiennent les entreprises et les consommateurs américains, et à atténuer les menaces mondiales telles que les pandémies ».Il est particulièrement dédaigneux des investissements américains dans les pays dont les dirigeants ne s'engagent pas à aider leur population ou qui sont devenus dépendants de l'aide américaine au lieu de s'en désintoxiquer. La proposition aborde le fait que l'administration Trump, aidée par le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk, a essentiellement démantelé l'USAID en tant qu'agence et bon nombre de ses programmes d'aide à l'étranger, ainsi que d'autres.Mais il considère cela comme une opportunité de remodeler la future approche des États-Unis en matière d'aide et de développement.Il indique également que de nombreux programmes qui ont été supprimés ou gelés depuis l'entrée en fonction de M. Trump pourraient être revitalisés. Il s'agit notamment de programmes visant à prévenir les maladies infectieuses ou à fournir de la nourriture. Les médicaments et les produits alimentaires destinés à ces programmes proviennent souvent d'entreprises ou d'agriculteurs américains.La proposition souligne que les programmes d'aide doivent avoir une date de fin et que leur succès doit être mesuré avec soin. Entre autres idées, elle suggère d'utiliser la technologie blockchain pour aider à suivre les fonds et assurer la responsabilité.L’annonce d’une intégration de la blockchain par l’USAID sous l’administration Trump ressemble moins à une innovation qu’à un cas d’école de techno-solutionnisme : l’utilisation d’un outil high-tech pour masquer des enjeux politiques ou justifier une réorganisation controversée. Le mémo, flou sur les détails opérationnels (s’agit-il de crypto, de traçabilité, ou simplement d’un buzzword ?), s’inscrit dans une tendance bien...