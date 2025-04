Pour le PDG, les monnaies décentralisées pourraient remplacer le dollar

Le Bitcoin : une alternative viable ?

L'illusion de la décentralisation

Une adoption mondiale peu probable

L'expérience du Salvador en matière de crypto-monnaie se solde par un échec

L'économie américaine est actuellement confrontée à un fardeau d’endettement record. En 2023, la dette nationale des États-Unis a franchi le seuil des 31 000 milliards de dollars. Cette situation soulève des questions sur la viabilité à long terme du dollar américain, qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est la principale monnaie de réserve mondiale. Le rôle central du dollar a permis aux États-Unis de maintenir des déficits budgétaires élevés et une dette croissante, car d’autres pays détiennent des dollars comme réserve de valeur et utilisent cette monnaie pour le commerce international.Cependant, avec une dette nationale qui ne cesse de croître, certains experts financiers, dont Larry Fink, s'inquiètent des conséquences à long terme de ces politiques. Fink a suggéré que les nations pourraient chercher des alternatives au dollar pour se protéger des risques liés à la dévaluation de la monnaie américaine. Selon lui, la position dominante du dollar pourrait être remise en question, notamment si l'inflation et les taux d'intérêt continuent d'augmenter, réduisant ainsi la confiance des autres pays dans la stabilité de la monnaie américaine.Il affirme que les monnaies décentralisées comme le bitcoin pourraient remplacer le dollar à mesure que les organisations mondiales perdent confiance dans les monnaies nationales et recherchent une solution indépendante.Fink a expliqué sa théorie dans sa lettre aux actionnaires datée de 2025 :« Les États-Unis ont bénéficié du fait que le dollar a servi de monnaie de réserve mondiale pendant des décennies. Mais cela n'est pas garanti pour toujours. La dette nationale a augmenté trois fois plus vite que le PIB depuis que l'horloge de Times Square a commencé à tourner en 1989. Cette année, les paiements d'intérêts dépasseront 952 milliards de dollars, soit plus que les dépenses de défense. D'ici à 2030, les dépenses publiques obligatoires et le service de la dette absorberont la totalité des recettes fédérales, créant ainsi un déficit permanent.« Si les États-Unis ne parviennent pas à maîtriser leur dette, si les déficits continuent de gonfler, ils risquent de perdre leur position au profit d'actifs numériques tels que le bitcoin ».Les avantages que procure à l'Oncle Sam la domination du dollar sur les marchés financiers mondiaux sont évidents et expliquent en partie pourquoi la politique de la Maison Blanche peut se permettre d'être aussi optimiste.Ces avantages permettent notamment aux États-Unis de surmonter les fluctuations des taux de change et d'obtenir des coûts d'emprunt moins élevés. De nombreuses banques centrales étrangères détiennent également des actifs libellés en dollars pour faire face aux chocs économiques et équilibrer la valeur de leur propre monnaie. La majeure partie de ces actifs est détenue sous forme de bons du Trésor américain (la dette même à laquelle Fink fait référence) et les actifs en dollars représentent environ 59 % des réserves étrangères dans le monde.Mais les avantages accordés aux États-Unis du fait de la domination du dollar ont un revers : Les gouvernements étrangers et les banques centrales doivent avoir confiance dans la solvabilité de la monnaie.Si, par exemple, les acheteurs de bons du Trésor américain commencent à craindre que la dette ne soit pas remboursée par le gouvernement américain, ils peuvent cesser de les acheter. Au lieu de cela, comme le dit Fink, ils pourraient acheter des actifs numériques qui ne sont pas soumis aux caprices de la Maison-Blanche.Cela aurait pour effet de réduire la valeur du dollar et de démanteler une partie de la puissance de feu économique de l'Oncle Sam.Comme l'explique Fink : « Pour être clair, je ne suis évidemment pas contre les actifs numériques. Mais deux choses peuvent être vraies en même temps : La finance décentralisée est une innovation extraordinaire. Elle rend les marchés plus rapides, moins chers et plus transparents ».Le Bitcoin est effectivement un actif numérique qui offre de nombreux avantages théoriques : une décentralisation qui le protège de l’influence des banques centrales, une offre limitée qui en fait une sorte de « réserve d’or numérique », et une sécurité renforcée grâce à sa technologie blockchain. Ces caractéristiques font du Bitcoin une monnaie attractive pour certains investisseurs cherchant à se protéger contre l’inflation ou à diversifier leurs portefeuilles dans un monde où les monnaies fiduciaires semblent de plus en plus vulnérables.Cependant, ces qualités théoriques ne sont pas suffisantes pour garantir une adoption à grande échelle, surtout en tant que monnaie de réserve mondiale. Le Bitcoin souffre d’une volatilité extrême, qui est un obstacle majeur à son adoption comme une réserve de valeur stable. Depuis sa création, le Bitcoin a connu des fluctuations de prix spectaculaires, rendant son utilisation comme réserve de valeur incertaine. Comment imaginer un système mondial reposant sur une monnaie qui peut voir sa valeur varier de 20 % en quelques jours ?De plus, l’absence de régulation claire et uniforme autour des cryptomonnaies soulève des inquiétudes majeures. Les gouvernements et les banques centrales, qui détiennent aujourd’hui le pouvoir de contrôler l’émission monétaire et d’ajuster les politiques économiques en fonction des crises, ne sont pas prêts à abandonner leur rôle au profit d’un réseau décentralisé. L’idée que le Bitcoin puisse remplacer le dollar dans un système financier global n’est pas seulement une question d’adoption technique ; elle pose aussi des questions sur la souveraineté monétaire, la stabilité économique et la régulation des transactions.L’un des arguments récurrents des partisans du Bitcoin comme alternative au système monétaire traditionnel est son caractère décentralisé, c’est-à-dire qu’il n’est pas contrôlé par une autorité centrale, contrairement aux monnaies fiduciaires. Cependant, cette décentralisation, loin d’être un avantage, pourrait se transformer en un obstacle majeur à son adoption à grande échelle. En effet, la décentralisation signifie qu’il n’existe aucune autorité capable de stabiliser la monnaie en période de crise. En cas de déstabilisation majeure du marché des cryptomonnaies, personne ne pourrait intervenir pour sauver le système.Si l’on compare cela à la gestion centralisée du dollar par la Réserve fédérale américaine, qui dispose d’outils puissants pour réguler l’offre monétaire et ajuster les politiques économiques en fonction des besoins nationaux et internationaux, le Bitcoin apparaît comme une monnaie extrêmement fragile. À une échelle mondiale, une telle fragilité rend son utilisation peu réaliste en tant que monnaie de réserve stable.Pour que le Bitcoin devienne une monnaie de réserve mondiale, il faudrait une adoption massive et mondiale de la part des gouvernements, des institutions financières, et des entreprises. Pourtant, ce scénario semble hautement improbable dans un avenir proche. De nombreux gouvernements, notamment ceux des grandes puissances économiques comme la Chine, l’Inde et l’Europe, se montrent extrêmement réticents à l’idée d’accepter le Bitcoin comme monnaie légale ou de permettre son utilisation pour les transactions internationales.Les gouvernements sont bien conscients des risques liés à l’utilisation de cryptomonnaies non régulées : blanchiment d'argent, financement du terrorisme, et volatilité excessive. De plus, la question de la sécurité des transactions et de la confidentialité des utilisateurs reste un défi majeur.L'adoption du Bitcoin au Salvador a suscité un engouement mondial, positionnant le pays comme un précurseur dans l'intégration des cryptomonnaies au sein d'une économie nationale. Le gouvernement a lancé le portefeuille numérique "Chivo" pour faciliter les transactions en Bitcoin, offrant même un bonus de 30 dollars aux nouveaux utilisateurs . 