Le memecoin $MELANIA de Melania Trump, la Première Dame des États-Unis, a vu le jour en janvier, juste quelques jours avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche. Toutefois, le $MELANIA connaît une dégringolade spectaculaire de plus de 96 % depuis sa création. D'une valeur de 13,69 dollars à son apogée le 20 janvier, la crypto-monnaie a maintenant fait un flop, et la valeur du $Melania a chuté jusqu'à 0,8412 dollar le 26 février, après une baisse constante depuis l'après-midi de son premier jour sur le marché. Et la situation pourrait continuer à se détériorer : son équipe de développement serait occupée à vendre discrètement ses fonds communautaires par dizaines de millions de dollars, sans communication officielle ni transparence envers les investisseurs. Cette opération soulève des préoccupations majeures quant à la gouvernance dans l'univers des cryptomonnaies.Un fonds communautaire (ou community fund en anglais) dans un projet crypto est une réserve de tokens ou d’actifs détenue par le projet et censée être utilisée au bénéfice de sa communauté. Il s'agit d'une pratique courante dans les projets de blockchain, de DAO ou de tokens, en particulier lors des lancements.En clair, il s'agit d'une partie du capital d’un projet crypto mise de côté pour :Plusieurs risques liés aux fonds communautaires peuvent être évoqués :Et l'équipe détient 92 % de l'offre totale, ce qui laisse présager des dommages potentiels supplémentaires.Qu'il s'agisse de préoccupations éthiques ou tokenomiques, Official Melania Meme, le memecoin Solana soutenu par la première dame Melania Trump, tout comme OFFICIAL TRUMP, le memecoin Solana lancé par le président Donald Trump, a soulevé plusieurs signaux d'alarme lors de son lancement. Quelques mois plus tard, ces inquiétudes ont été plus ou moins confirmées, le memecoin se négociant 96 % en dessous de son plus haut historique et les initiés continuant à se débarrasser des détenteurs.L'équipe derrière le memecoin de la première dame américaine Melania Trump, Melania Meme (MELANIA), a retiré 30 millions de dollars de jetons des fonds communautaires du projet et a commencé à les vendre, selon la société d'analyse de la blockchain Bubblemaps.Bubblemaps a déclaré dans un billet sur X daté du 7 avril que 50 millions de jetons MELANIA d'une valeur d'environ 30 millions de dollars « ont été retirés des fonds de la communauté - et sont maintenant vendus discrètement, sans aucune explication de la part de l'équipe ».L'équipe a ajouté que les jetons avaient été transférés sur un seul portefeuille avant d'être « répartis sur plusieurs adresses ». À partir de là, Bubblemaps a déclaré qu'une valeur de 3 millions de dollars a été transférée sur des bourses, que deux nouvelles positions de 6 millions de dollars ont été ouvertes et que 500 000 dollars de MELANIA ont été vendus.[TWITTER]

1/ Huge sell-offs on $MELANIA



$30M was moved from community funds —



and is now being quietly sold, with no explanation from the team 🧵 pic.twitter.com/UbhAqiiW61 — Bubblemaps (@bubblemaps) April 7, 2025