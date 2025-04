Le service d'assistance au protocole a répondu : « Vous voulez alerter les autorités sur le fait que vous avez piraté Kyber et volé les fonds des utilisateurs... ? ». Medjedovic a répondu : "Oui, je suis prêt à alerter les autorités. Commettre un crime contre quelqu'un qui peut être ou ne pas être un criminel reste un crime". Le service d'assistance au protocole a répondu : « Vous voulez alerter les autorités sur le fait que vous avez piraté Kyber et volé les fonds des utilisateurs... ? ». Medjedovic a répondu : "Oui, je suis prêt à alerter les autorités. Commettre un crime contre quelqu'un qui peut être ou ne pas être un criminel reste un crime".

La justification présumée : « Le code est la loi »

Les conséquences : impact sur DeFi et la sécurité des crypto-monnaies

Les implications juridiques : la montée du cybercrime dans les crypto-monnaies

Les autorités fédérales de New York ont dévoilé un acte d'accusation criminel à cinq volets accusant un jeune prodige des mathématiques canadien de 22 ans d'avoir exploité les vulnérabilités de deux protocoles financiers décentralisés, qu'il aurait utilisés pour détourner frauduleusement environ 65 millions de dollars des investisseurs de ces plateformes.Pour mémoire, les contrats intelligents sont des protocoles informatiques qui facilitent, vérifient et exécutent la négociation ou l'exécution d'un contrat, ou qui rendent une clause contractuelle inutile. Les contrats intelligents ont généralement une interface utilisateur et émulent la logique des clauses contractuelles.Les contrats intelligents, qui exécutent automatiquement des transactions lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, sont la pierre angulaire des plateformes DeFi. Cependant, ces contrats sont aussi sécurisés que leur code. Dans le cas de Medjedovic, il aurait découvert des vulnérabilités critiques dans les contrats et les aurait exploitées pour transférer des millions de dollars dans son portefeuille personnel.Selon les procureurs, Andean Medjedovic aurait abusé des contrats intelligents automatisés utilisés par les protocoles KyberSwap et Indexed Finance pour s'enrichir. Dans le cas de KyberSwap, où 48,4 millions de dollars ont été retirés des pools de liquidités de KyberSwap Elastic en novembre 2023, Andean Medjedovic aurait emprunté des centaines de millions de dollars en jetons numériques, puis effectué plusieurs « transactions trompeuses » dont il « savait qu'elles amèneraient les contrats intelligents des protocoles à calculer faussement des variables clés » avant de les transférer vers un portefeuille sous son contrôle.Les autorités fédérales affirment également que Medjedovic a volé 16,5 millions de dollars dans deux pools de liquidités exploités par le protocole Indexed Finance sur la plateforme blockchain Ethereum en octobre 2021.Medjedovic est également accusé d'avoir tenté d'extorquer les victimes de la vulnérabilité 2023 exploitée par KyberSwap, et d'avoir blanchi les actifs présumés par le biais d'une série de transactions les transférant entre plusieurs réseaux blockchain, un processus connu sous le nom de « bridging » (pontage). L'acte d'accusation affirme qu'il a « tenté d'utiliser plusieurs ponts de couche 2 pour transférer environ 42 millions de dollars d'actifs cryptographiques obtenus frauduleusement vers la blockchain Ethereum ».Mais les procureurs affirment que ces fonds ont pu être retracés jusqu'au piratage de KyberSwap, et que « plusieurs des ponts » ont alors tenté de bloquer les transactions. L'acte d'accusation affirme qu'en envoyant des messages aux « canaux de soutien » de ces ponts pour demander de l'aide afin de faire avancer les transactions, Medjedovic a offert au canal de soutien d'un protocole de pont « 50 000 dollars pour que mes 100 000 dollars soient débloqués », ajoutant prétendument : « Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'autre choix que d'alerter les autorités ».Selon l'acte d'accusation :L'acte d'accusation affirme également que Medjedovic a préparé un plan de « post-exploitation » pour lui-même, qui comprenait, entre autres, des notes disant « GARDER les configurations », « Brûler les preuves, y compris le fichier historique » et « Réserver un vol pour... Faire mes valises », ainsi qu'un autre fichier intitulé « Décisions et erreurs » , dans lequel il aurait écrit : « Going On the run / Yes / Chance of getting caught