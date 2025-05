Les investisseurs ont dépensé environ 1,7 milliard de dollars pour acheter des memecoins après l'annonce du dîner le 23 avril, selon Inca Digital.Les principaux investisseurs qui ont obtenu une invitation au dîner ont été déterminés en fonction de la quantité de memecoins qu'ils détenaient et de la durée de leur détention au cours d'une période de près de trois semaines qui s'est achevée lundi après-midi, ce qui signifie que certains ont pu se débarrasser du jeton avant cette date. En effet, les enregistrements de la blockchain montrent qu'un investisseur en crypto-monnaie identifié par le nom d'utilisateur « noah » - qui était le numéro 25 parmi les 220 premiers détenteurs - a vendu ses memecoins $TRUMP la semaine dernière.[TWITTER]

The First $TRUMP Competition is officially over! Details and what's next for $TRUMP Below:



If you were in the top 220 on the leaderboard, check the email you signed up with for details on the Dinner with President Trump as soon as possible. There will be background checks that…