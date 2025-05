La compétition officielle autour du memecoin de Donald Trump, déclinée en un dîner exclusif avec le président, s'est terminée plus tôt ce mois-ci . « Le premier concours $TRUMP est officiellement terminé ! Si vous figurez dans le top 220, consultez l’e-mail utilisé pour l’inscription, au plus vite. Des vérifications d’antécédents sont obligatoires pour valider votre présence. Le dîner se tiendra le 22 mai au Trump National Golf Club à Washington. Les 25 premiers profiteront aussi d’une réception VIP avec visite privée. Des NFT exclusifs seront distribués aux détenteurs selon leur rang », a annoncé le projet sur X.Les acheteurs ont dépensé plus de 148 millions de dollars pour s'emparer des monnaies $TRUMP dans le but d'obtenir une invitation à un « dîner intime » avec le président Trump, selon la société d'analyse de données Inca Digital.Le 23 avril, le memecoin a bénéficié d'un coup de pouce lorsqu'il a été annoncé que les 220 premiers détenteurs au 12 mai seraient invités à un dîner avec le président. Cela a permis d'augmenter la valeur du memecoin de plus de 40 % entre l'annonce et le 12 mai, ce qui a partiellement compensé la chute de 88 % des semaines précédentes.Le prix du memcoin du président Donald Trump a chuté de 16 % vendredi, quelques heures seulement après qu'il a organisé un gala dans son club de golf de Virginie pour ses plus gros acheteurs (une élite qui a dépensé 148 millions de dollars pour le jeton afin d'avoir la chance d'y assister).L'événement a été présenté comme « l'invitation la plus exclusive au monde ».Parmi les 220 participants se trouvaient des influenceurs de la crypto, des cadres de l'industrie tels que Sandy Carter d'Unstoppable Domains et l'ancienne star de la NBA Lamar Odom, qui a profité de l'occasion pour faire l'éloge de Trump en le qualifiant de « plus grand président » et pour promouvoir son propre jeton, $ODOM.Les 25 meilleurs portefeuilles se sont vus promettre une réception privée et une visite guidée. D'autres, comme Nicholas Pinto, 25 ans, que son père a conduit à l'événement dans sa Lamborghini, sont repartis déçus et encore affamés.« La nourriture était infecte », a déclaré Pinto. « On ne m'a pas donné d'autres boissons que de l'eau ou du vin de Trump. Je ne bois pas, alors j'ai pris de l'eau. Mon verre n'a été rempli qu'une seule fois ».Trump n'a fait qu'une brève apparition, selon Pinto. « Il n'a parlé à aucun des 220 invités, peut-être aux 25 premiers ».En tout et pour tout, le président est resté 23 minutes, selon Pinto. Trump a prononcé un bref discours reprenant de vieux points de discussion sur les cryptomonnaies, puis il est parti en hélicoptère avant de répondre aux questions ou de prendre des photos avec les gagnants de son concours de monnaies mimées, a-t-il dit.Mais plus préoccupant encore est le niveau de sécurité jugé “laxiste” par certains convives. Dans un contexte où l’on parle de centaines de millions de dollars en jeu, et où la présence d’acteurs influents de la sphère crypto attire toutes les convoitises — y compris de cybercriminels —, la protection des lieux et des données aurait dû être irréprochable.Or, selon les témoignages, les contrôles étaient sommaires, les identifications à l’entrée approximatives, et aucun protocole de cybersécurité apparent n’était mis en œuvre. Une légèreté coupable, qui alimente le sentiment que ce dîner n’était qu’un coup de pub mal encadré, sans aucune considération pour les risques juridiques, financiers ou personnels.« Les téléphones n'étaient pas enfermés dans des pochettes RFID et la sécurité était laxiste », selon Pinto. « Une fois que Trump est parti, ils ne se sont plus préoccupés de rien d'autre », a ajouté Pinto.L'opulence de la foule s'affichait pourtant au grand jour.« Les montres Richard Mille n'étaient même pas rares », a noté Pinto. « J'ai vu au moins 16 personnes les porter. Je ne vois jamais cela à moins d'être dans un restaurant haut de gamme à Miami ou à Dubaï ». Mais l'ambiance était plus discrète que prévu : « Beaucoup de gens ne disposaient même plus du jeton. Ils consultaient leur téléphone pendant le dîner pour voir si le prix avait bougé ».Le premier détenteur de jetons était Justin Sun, un magnat de la crypto d'origine chinoise, qui fait actuellement l'objet d'accusations de fraude de la part de la Securities and Exchange Commission, lesquelles ont récemment été suspendues, l'agence citant « l'intérêt public ». Sun détient plus de 22 millions de dollars dans le jeton $TRUMP et 75 millions de dollars dans le jeton natif de World Liberty Financial.« En tant que principal détenteur de $TRUMP et fier partisan du président Trump, ce fut un honneur d'assister au dîner de gala de Trump », a posté Sun vendredi. « Merci @POTUS pour votre soutien inébranlable à notre industrie ! »Devant les portes du Trump National Golf Club à Potomac Falls, en Virginie, une centaine de manifestants se sont rassemblés, selon NBC News. Le sénateur Jeff Merkley, D-Ore, s'est joint à eux, soutenant une nouvelle loi sur la corruption des cryptomonnaies avec le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer, D-N.Y.Sur les pancartes, on pouvait lire « Crypto Corruption » et « Trump est un traître ».[TWITTER]

As the top holder of $TRUMP and proud supporter of President Trump, it was an honor to attend the Trump Gala Dinner by @GetTrumpMemes.



Thank you @POTUS for your unwavering support of our industry!#MakeCryptoGreatAgain🇺🇸 pic.twitter.com/Yy2TuWEgzT — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) May 23, 2025