Le Pakistan a annoncé l'attribution de 2 000 MW d'électricité pour alimenter des centres de données de minage de bitcoins et d'IA afin de transformer le pays en un leader mondial de l'innovation numérique.

Le gouvernement du Pakistan alloue 2 000 MW aux centres de données pour le minage de Bitcoin et l'IA



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 371 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. Basé sur une idéologie de libre marché, le bitcoin a été inventé en 2008 lorsqu'une entité inconnue a publié un livre blanc sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. L'utilisation du bitcoin en tant que monnaie a commencé en 2009, avec la publication de son implémentation open-source. Le bitcoin fonctionne grâce à la collaboration d'ordinateurs, chacun d'entre eux agissant comme un nœud dans le réseau bitcoin pair-à-pair.Le consensus entre les nœuds sur le contenu de la blockchain est obtenu grâce à un processus à forte intensité de calcul basé sur la preuve de travail, appelé minage, qui est réalisé par des ordinateurs spécialement conçus à cet effet. Le minage consomme de grandes quantités d'électricité et a été critiqué pour son impact sur l'environnement. Bill Gates a notamment déclaré que le bitcoin est mauvais pour la planète : "".Pourtant, le Pakistan s'est engagé à fournir 2 000 mégawatts d'électricité aux centres de données de minage de bitcoins et d'intelligence artificielle, a déclaré le ministère des finances du pays. L'énergie engagée provient de centrales électriques au charbon qui fonctionnent actuellement à 15 % de leur capacité, dans le cadre d'une initiative menée par le Pakistan Crypto Council (Conseil pakistanais des cryptomonnaies).En exploitant l'énergie excédentaire, le gouvernement espère transformer un passif en actif. Selon les autorités, ce plan permettra de créer des emplois dans le domaine de la technologie et d'attirer des capitaux étrangers, alors que le pays s'efforce de stabiliser son économie fragile, qui a frôlé le défaut de paiement en 2023. Le Pakistan jette également les bases d'un cadre réglementaire destiné à soutenir les 15 à 20 millions d'utilisateurs de cryptomonnaies qu'il compte.Dans le but de transformer le Pakistan en un leader mondial de l'innovation numérique, le gouvernement a annoncé l'allocation de 2 000 mégawatts (MW) d'électricité dans la première phase d'une initiative nationale visant à alimenter les centres de données de minage de Bitcoin et d'intelligence artificielle (IA). Le gouvernement a récemment décidé de légaliser les cryptomonnaies afin d'attirer les investissements internationaux au Pakistan. Le Pakistan Crypto Council (PCC) a été lancé en mars pour "" dans le paysage financier du pays.Le gouvernement fédéral a nommé l'entrepreneur Bilal Bin Saqib comme conseiller principal du ministre des Finances au sein du conseil. Un communiqué de la division des finances indique que cette initiative ambitieuse est dirigée par le PCC - un organisme soutenu par le gouvernement sous l'égide du ministère des Finances - dans le cadre d'une stratégie plus large visant à "".Le ministre des finances, Muhammad Aurangzeb, a déclaré que cette allocation stratégique marquait un tournant dans le parcours de transformation numérique du Pakistan, débloquant le potentiel économique en transformant l'énergie excédentaire en innovation, en investissement et en revenus internationaux. "", indique le communiqué.Depuis la création du PCC, les mineurs de bitcoins et les entreprises d'infrastructure de données du monde entier ont manifesté un intérêt considérable. Plusieurs entreprises internationales se sont déjà rendues dans le pays pour des discussions exploratoires et, à la suite de cette annonce historique, d'autres acteurs mondiaux devraient se rendre dans le pays dans les semaines à venir.", ajoute le communiqué.Le PDG de la PCC, Bilal Bin Saqib, a souligné la nature transformatrice de cette initiative et a expliqué qu'avec une réglementation appropriée, la transparence et la collaboration internationale, le Pakistan peut devenir une puissance mondiale en matière de crypto et d'IA. Saqib a déclaré que cette transformation numérique soutenue par l'énergie ne débloque pas seulement des investissements de grande valeur, mais permet au gouvernement de générer des devises en dollars américains grâce à l'exploitation minière de Bitcoin.En outre, à mesure que les réglementations évoluent, le Pakistan peut accumuler des bitcoins directement dans un portefeuille national - marquant un changement monumental de la vente d'énergie en roupies pakistanaises à l'exploitation d'actifs numériques pour la stabilité économique. En offrant une énergie stable et abordable, le Pakistan présente un environnement hautement compétitif par rapport à ses homologues régionaux comme l'Inde et Singapour, où l'augmentation des coûts de l'énergie et la rareté des terres limitent l'évolutivité.L'avantage stratégique du Pakistan est encore souligné par le contexte mondial : alors que la demande des centres de données d'intelligence artificielle a grimpé à plus de 100 gigawatts (GW), l'offre mondiale reste de l'ordre de 15 GW. Ce déficit massif crée une opportunité sans précédent pour des pays comme le Pakistan, qui disposent d'un surplus d'énergie, de terrains et d'un cadre réglementaire émergent, ajoute le communiqué.Le communiqué indique également que la connectivité numérique du pays a été considérablement renforcée par l'arrivée du plus grand câble internet sous-marin du monde. Le projet de câble Africa-2, un réseau mondial de 45 000 kilomètres reliant 33 pays par l'intermédiaire de 46 stations d'atterrissage, vient d'atterrir au Pakistan. Cette étape importante améliore la bande passante, le temps de latence et la résilience de l'internet pakistanais grâce à des routes de fibres redondantes, ce qui est essentiel pour garantir la haute disponibilité et la continuité opérationnelle des centres de données de l'intelligence artificielle.Avec plus de 40 millions d'utilisateurs de cryptomonnaies, le Pakistan possède un immense potentiel en tant que leader régional dans le domaine des services numériques. L'établissement de centres de données d'IA locaux permettra non seulement de répondre aux préoccupations croissantes concernant la souveraineté des données, mais aussi de renforcer la cybersécurité, d'améliorer la fourniture de services numériques et de renforcer les capacités nationales en matière d'IA et d'infrastructure cloud.Ces centres devraient créer des milliers d'emplois directs et indirects, en catalysant le développement d'une main-d'œuvre qualifiée dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et des sciences des données.La déclaration ajoute que cette annonce ne marque que la première phase d'un déploiement plus large et en plusieurs étapes de l'infrastructure numérique. Les développements futurs devraient inclure des installations alimentées par des énergies renouvelables - en tirant parti des immenses ressources éoliennes (potentiel de 50 000 MW dans le corridor Gharo-Keti Bandar), solaires et hydroélectriques du Pakistan - ainsi que des partenariats internationaux stratégiques avec des entreprises leaders dans le domaine de la blockchain et de l'IA, et la création de hubs fintech et d'innovation.Ces efforts seront complétés par des incitations proposées telles que des congés fiscaux, des exonérations de droits de douane sur les équipements et des taxes réduites pour les développeurs d'infrastructures d'IA, a ajouté le rapport. "".Pourtant, les experts s'inquiètent de plus en plus de l'empreinte carbone de l'IA générative. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré que "l'IA générative accélère la crise climatique" , ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avait notamment averti que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.Pensez-vous que ce projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?