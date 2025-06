Trump se lance-t-il dans le portefeuille de crypto Trump Wallet ? Ses associés disent oui. Ses fils disent non. Mais le public se précipite déjà pour s'inscrire suite à la promesse de récompenses

Présenté comme le « premier et unique portefeuille cryptographique pour les vrais fans de Trump », ce portefeuille numérique a l'ambition de faire parler de lui. Développé en collaboration avec Magic Eden, un géant du marché des NFT, et alimenté par la technologie de la plateforme Slingshot, le Trump Wallet est basé sur la blockchain Solana. Son interface mobile donne accès au jeton $TRUMP, mais aussi à d'autres actifs numériques comme le bitcoin.Les utilisateurs peuvent s'inscrire sur Trumpwallet.com. Le site propose des récompenses en crypto-monnaie d'une valeur de 1 million de dollars, distribuées via un système de parrainage et des « boîtes TRUMP » contenant entre 1 et 50 dollars du memcoin $TRUMP (qui vaut 10,88 $ au cours actuel, donc les personnes bénéficiant des « Trump boxes » auront entre 10,88 dollars et 544 $). En atteignant certaines étapes, les participants ont accès à des tirages au sort avec un grand prix de 100 000 $ en jetons $TRUMP, prévu pour le 4 juillet.Ce projet repose sur un marketing astucieux, mêlant patriotisme, exclusivité et promesses de gains massifs. La stratégie vise clairement à capter un public de crypto-enthousiastes pro-Trump. Magic Eden, qui avait déjà collaboré avec la famille pour une collection de NFT Ordinals, espère ainsi élargir sa base au-delà du marché traditionnel des NFT.La société l'a décrit comme le « portefeuille officiel $TRUMP du président Trump », créé en partenariat avec l'équipe $TRUMP memecoin. Le projet memecoin est officiellement géré par Fight Fight Fight LLC (dirigé par Bill Zanker), bien que CIC Digital, affilié à la Trump Organization, détienne également une quantité substantielle de jetons.Magic Eden a publié une annonce de partenariat sur X. Le compte officiel GetTrumpMemes du memcoin a également retweeté l'annonce.Les termes de l'accord entre les entités de Trump et Magic Eden n'ont pas été divulgués, mais les profits qu'il a tirés d'autres projets crypto proviennent d'accords de partage de revenus, de licences d'utilisation de son image dans des projets crypto et de participations directes dans les entreprises sous-jacentes. Les projets de memcoin et de NFT de Trump ont été conçus par Bill Zanker, un associé de longue date de Trump, et une mise à jour du site Web de la liste d'attente a révélé que « Magic Eden s'est associé à GetTrumpMemes.com pour créer le premier et le seul portefeuille $TRUMP ».[TWITTER]

BIG NEWS! The Official $TRUMP WALLET is COMING SOON! The First and Only Crypto Wallet for True Trump Fans.



Join the FREE waitlist for a chance to get a share of $1 MILLION IN $TRUMP REWARDS! Go to https://t.co/PVCQ6YXQ5v NOW!



The $TRUMP Wallet is Powered by @magiceden pic.twitter.com/KA26RzjY6m — Magic Eden 🪄 (@MagicEden) June 3, 2025