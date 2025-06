Donald Trump a engrangé environ 1 milliard de dollars en neuf mois grâce à des projets de cryptomonnaies controversés

laissant des investisseurs lésés et soulevant des questions de conflits d'intérêts

$TRUMP : entre culte de la personnalité et levier financier

Donald Trump profite d'un secteur connu pour ses fraudes

Acheter des jetons pour gagner un dîner avec le président

Soupçons de conflits d'intérêts et de favoritisme politique

Conclusion



Donald Trump était très hostile aux cryptomonnaies lors de son premier mandat présidentiel, mais il a opéré un revirement lors de sa campagne électorale victorieuse en 2024. Il s'est notamment lié d'amitié avec les frères de la technologie . Les jumeaux milliardaires Cameron et Tyler Winklevoss, tous deux des magnats de la cryptomonnaie, et d'autres dirigeants de la Silicon Valley ont apporté leur soutien financier à Donald Trump pendant sa campagne.Depuis sa réélection, Donald Trump a porté de nouveaux projets et a créé de nouvelles cryptomonnaies. Il s'agit de projets de jetons non fongibles (NFT), d'un memecoin à son effigie ($TRUMP) et d'un stablecoin (USD1). Selon Forbes, ces différents montages lui ont permis de lever environ un milliard de dollars.L'administration Trump a fait pression pour déréglementer l'industrie et a dissout une unité qui se concentrait sur les enquêtes sur les fraudes liées aux cryptomonnaies. En 2024, un juge fédéral a condamné Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, à 25 ans de prison pour avoir perpétré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire moderne des États-Unis et pour avoir soutiré des milliards de dollars à ses clients.Le 17 janvier 2025, Donald Trump a officialisé le lancement de $TRUMP, un memecoin basé sur la blockchain Solana. Le jeton n'a pas été seulement conçu comme un actif spéculatif : il s'inscrit dans une stratégie plus large de « tokenisation du pouvoir politique ». Ces initiatives ne l'ont pas seulement enrichi personnellement, elles lui ont également fourni les liquidités essentielles alors qu'il fait face à des poursuites judiciaires de plus en plus nombreuses.Le memecoin $TRUMP a été accompagné d'une clause de non-responsabilité indiquant qu'il n'est pas destiné à être « une opportunité d'investissement ». Néanmoins, le jeton a généré environ 350 millions de dollars en frais d'échange et en revenus de stablecoin pour Donald Trump et ses partenaires. Le lancement initial comprenait 200 millions de jetons, avec une structure d'accord donnant accès à 800 millions de jetons supplémentaires au fil du temps.Jusqu'à présent, l'équipe de Donald Trump a débloqué 64 millions de jetons, soit environ 8 % du total, ce qui, au prix actuel de 11 $ par jeton, pourrait valoir environ 700 millions de dollars. Le jeton a fait l'objet d'une distribution opaque dénoncée par les acteurs du secteur. Près de 80 % de l’offre totale a été attribuée à des portefeuilles contrôlés par des entités liées à la Trump Organization, ce qui leur donne un contrôle quasi total sur la valeur du jeton.Au plus fort de la spéculation, la capitalisation dépassait cinq milliards de dollars, une somme astronomique pour un actif sans fondement technique ni régulation. La valeur du jeton s'est ensuite effondrée brusquement , plus de 800 000 personnes ont perdu 2 milliards de dollars, mais Donald Trump s'est enrichi.Avant l'élection de 2024, Donald Trump a lancé World Liberty Financial, le présentant comme une étape pour faire de l'Amérique « la capitale mondiale de la cryptomonnaie ». « J'ai promis de rendre à l'Amérique sa grandeur, mais cette fois avec des cryptomonnaies », avait-il déclaré. Toutefois, Donald Trump est accusé de profiter de sa position pour s'enrichir personnellement en exploitant un secteur connu pour son manque de transparence et ses fraudes.World Liberty Financial de Donald Trump ne fait que commencer à prendre de l'ampleur, bien que ces projets sont controversés. L'entreprise a également lancé un stablecoin appelé USD1, dont la capitalisation atteint aujourd'hui 2,2 milliards de dollars. Une société liée au président des Émirats arabes unis a même prévu d'utiliser le jeton de Donald Trump pour un investissement de 2 milliards de dollars dans Binance, ce qui souligne sa portée mondiale.Le 1er mai, le fils du Donald Trump, Eric, et un partenaire commercial, Zach Witkoff (qui est également le fils de Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Trump), ont annoncé qu'un fonds d'investissement soutenu par le gouvernement d'Abou Dhabi investirait 2 milliards de dollars en utilisant le stablecoin proposé par World Liberty Financial. Cette transaction pourrait à terme générer des centaines de millions de dollars de revenus pour le président et sa famille.Par ailleurs, bien avant ces initiatives récentes, Donald Trump a lancé en décembre 2022 sa collection de NFT appelée « Donald Trump Digital Trading Card ». Promues par le biais d'une annonce sur sa plateforme privée Truth Social, les NFT, qui représentent Donald Trump dans des poses de superhéros, étaient vendues au prix de 99 $ chacun. Le contenu de son annonce indiquait : « OBTENEZ VOS CARTES MAINTENANT ! Seulement 99 dollars l'unité ».Malgré les moqueries du public, le lancement du NFT s'est avéré être un succès, avec des ventes de 4,4 millions de dollars le premier jour. Donald Trump a reçu au moins 7 millions de dollars dans le cadre d'un accord de licence payé à la fois en espèces et en cryptomonnaie. Ce succès a marqué un tournant décisif pour Donald Trump, qui était auparavant un critique virulent des cryptomonnaies et les avait de « très volatiles et fondées sur de l'air ».Le point culminant de la controverse autour des initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie a été atteint récemment, lors d'un gala à son club de golf de Virginie. Le 22 mai 2025, Donald Trump a reçu 220 détenteurs majeurs de $TRUMP dans son club de golf de Virginie , dont les 25 premiers ont eu un accès VIP, y compris une visite privée de la Maison Blanche. Selon les critiques, c'est un «*trafic d'influence*» et une «*orgie de corruption*».Il s'agit d'un événement inédit dans la sphère présidentielle américaine. Il alimente de graves soupçons sur l'achat d'influence en échange de contributions financières - ou, ici, de détention de jetons. Cela crée un précédent dangereux, où la détention d'un actif numérique devient une monnaie d'échange pour accéder au pouvoir, contourner les procédures démocratiques classiques et bénéficier d'une influence disproportionnée sur les décisions publiques.En d'autres termes, Donald Trump semble transformer son jeton en un passeport vers le pouvoir, en substituant à la logique électorale ou institutionnelle une logique d'investissement personnel. Cela soulève des inquiétudes sur l'intégrité du processus démocratique, mais aussi sur l'utilisation des cryptomonnaies comme un instrument permettant de contourner des normes éthiques et juridiques qui encadrent normalement l'accès à la sphère décisionnelle.Selon certains rapports, le dîner avec Donald Trump organisé pour les gros détenteurs de son memecoin n'a pas été à la hauteur des attentes . Lors du gala, certains auraient même essayé de revendre leurs jetons $TRUMP, ce qui suggère une désillusion potentielle face à des promesses non tenues.Les initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie révèlent une tendance préoccupante : la monétisation directe de la figure politique elle-même . Il ne s'agit plus seulement de levées de fonds classiques ou de donations, mais de la création d'un écosystème où la loyauté se mesure en jetons, où l'accès au pouvoir est conditionné par des investissements en cryptomonnaie, et où la frontière entre électeur, client et investisseur disparaît peu à peu.«*Il est difficile de suivre toutes les façons dont Donald Trump corrompt la présidence américaine et l'utilise à des fins personnelles, mais ses entreprises sont parmi les plus dangereuses, car elles permettent à la famille Trump de collecter des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs et de gouvernements étrangers qui auraient normalement plus de mal à acheminer de l'argent vers un homme politique américain*», a écrit un critique.Cette situation a soulevé des questions sur les conflits d'intérêts potentiels. En tant que président des États-Unis, Donald Trump influence la politique économique et financière du pays. Il pourrait bénéficier financièrement des politiques qu'il met en place. Les critiques soutiennent que les sociétés de Donald Trump brouillent les lignes entre les affaires et la politique. La Maison Blanche a rejeté ces allégations, affirmant qu'elles sont non fondées.La secrétaire de presse Karoline Leavitt a déclaré : « il est absurde que quiconque insinue que ce président tire profit de sa présidence. Ce président a connu un succès incroyable avant de tout abandonner pour servir notre pays ». Cependant, le succès de Donald Trump en matière de levée de fonds avec les cryptomonnaies pourrait créer un précédent pour les futurs candidats qui cherchent à la fois de l'influence et des revenus à l'ère numérique.L'incursion de Donald Trump dans le domaine des cryptomonnaies met en évidence les moyens dont il dispose pour tirer profit de sa présidence en exploitant son sentiment d'impunité et un secteur réputé pour ses fraudes et son manque de transparence. Donald Trump a gagné environ un milliard de dollars au cours des neuf derniers mois, mais selon les analystes, les initiatives en cours pourraient rapporter plus à la famille du président républicain. Donald Trump s'est avéré être le président américain qui a le mieux réussi à monétiser la présidence . Au-delà du conflit inhérent au fait que Donald Trump fasse des affaires dans un secteur qu'il a l'immense pouvoir de réglementer en tant que président, il s'est également ouvert à l'influence étrangère. Comme souligné plus haut, les cryptomonnaies de Donald Trump sont devenues un moyen pour les acteurs étrangers d'acheminer de l'argent vers sa famille.Alors que l'entreprise de cryptomonnaie de Trump a refusé de publier la liste des personnes invitées au dîner de mai en Virginie, les médias ont compilé des listes de participants comprenant des citoyens étrangers à qui il serait normalement interdit de faire des dons à des politiciens américains.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie ?Le président accorde des privilèges aux gros détenteurs de sa cryptomonnaie. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des préoccupations de conflits d'intérêts soulevées par les projets de cryptomonnaies de Donald Trump ?