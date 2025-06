Walmart et Amazon envisagent d'émettre leurs propres cryptomonnaies stablecoins, pour rationaliser l'e-commerce, stimuler les transactions transfrontalières et économiser des milliards en frais bancaires

Les projets de stablecoins de Walmart et Amazon pourraient dépendre de la loi GENIUS



Pour rappel, une stablecoin est un type de cryptomonnaie dont la valeur de l'actif numérique est censée être indexée sur un actif de référence, qui peut être une monnaie fiduciaire, des matières premières négociées en bourse (telles que les métaux précieux ou industriels) ou une autre cryptomonnaie. En théorie, une couverture à 1:1 par un actif de référence pourrait permettre à la valeur d'un stablecoin de suivre celle de l'ancrage et de ne pas être soumise aux fluctuations radicales de valeur courantes sur le marché de nombreux actifs numériques. Dans la pratique, les émetteurs de stablecoins n'ont pas encore prouvé qu'ils disposaient de réserves suffisantes pour soutenir une valeur stable, et plusieurs échecs ont été enregistrés, les investisseurs perdant la totalité de la valeur (en monnaie fiduciaire) de leurs avoirs.D'après un récent rapport du Wall Street Journal citant des sources proches du dossier, Walmart et Amazon envisagent ainsi de développer des stablecoins spécifiques à leur marque. Bien qu'aucune des deux entreprises n'ait confirmé ces projets, un système de paiement par stablecoin pourrait détourner des milliards de dollars de flux de trésorerie de leurs partenaires bancaires.Amazon a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 638 milliards de dollars en 2024, avec des ventes mondiales en ligne atteignant environ 447 milliards de dollars pour la plateforme, selon les données de Statista.Les ventes mondiales en ligne de Walmart ont quant à elles dépassé les 100 milliards de dollars en 2023, représentant 17,8 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise, a indiqué la société en août 2024.Un système de paiement basé sur des stablecoins permettrait des transactions plus rapides et moins coûteuses, aidant ainsi ces grandes entreprises à économiser des milliards en frais bancaires.Le géant mondial du commerce électronique Shopify a déjà confirmé son intention d'intégrer les paiements en USDC pour ses utilisateurs avant la fin de 2025.Les projets d'émission de stablecoins des géants du commerce en ligne dépendront probablement de l'issue d'un texte législatif clé, la loi GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins).Ce projet de loi vise à établir des règles claires pour la garantie des stablecoins et à imposer le respect des lois anti-blanchiment d'argent, ce qui pourrait favoriser l'adoption institutionnelle des stablecoins dans la plus grande économie mondiale.Le jeudi 12 juin dernier, le Sénat américain a fait avancer le GENIUS Act par 68 voix contre 30, le leader de la majorité John Thune exhortant les membres du Congrès à soutenir le projet de loi.La plupart des sénateurs, y compris plusieurs démocrates, ont voté en faveur de la clôture du débat sur le projet de loi, le soumettant ainsi à un débat et à un vote en séance plénière avant de l'envoyer éventuellement à la Chambre des représentants pour un examen plus approfondi.Des entreprises liées à des géants financiers tels que JPMorgan, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo auraient également discuté d'un éventuel lancement conjoint de stablecoins.DTCC Digital Assets considère également les stablecoins comme l'instrument financier « parfait » pour la gestion des garanties en temps réel, ce qui pourrait moderniser et simplifier le système financier.Cependant, malgré leur popularité croissante, les stablecoins seraient étroitement liés à différentes activités criminelles. Selon un rapport de Chainalysis, les stablecoins ont permis de réaliser plus de 40 milliards de dollars de transactions illicites sur la période de 2022 à 2023 et 70 % des flux de cryptomonnaie liés à des escroqueries en 2023 impliquaient des stablecoins.Les risques associés aux stablecoins ont également suscité des inquiétudes en Europe. Dès 2020, les ministres des Finances de l'UE ont appelé à une régulation plus stricte des stablecoins afin de préserver l'autonomie monétaire et la sécurité des consommateurs, notamment en réponse au projet Libra de Facebook. La France, en particulier, s'est fait le champion d'un cadre réglementaire visant à inciter les entreprises émettrices et les spéculateurs de cryptomonnaies à s'installer dans le pays, en leur accordant l'autorisation d'exercer officiellement leur activité, tout en garantissant que la France puisse prélever des impôts sur leurs bénéfices.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Walmart et d'Amazon crédible ou pertinente ?