Network School : lancé par Balaji Srinivasan, ancien dirigeant de Coinbase, Forest City devient le refuge de 400 utopistes technologiques qui envisagent un nouvel État favorable aux cryptomonnaies

Forest City devient le refuge de 400 utopistes technologiques qui envisagent un nouvel État favorable aux cryptomonnaies
Dans les ruines dun mégaprojet immobilier en Malaisie, des entrepreneurs crypto et des étudiants du monde entier expérimentent une nouvelle forme de société. Portée par Balaji Srinivasan, ancien dirigeant de Coinbase, la Network School veut transformer Forest City en laboratoire vivant du « network state », un concept qui promet de remplacer les États-nations par des communautés numériques unies autour didéologies partagées et doutils décentralisés. Entre utopie libertarienne et enclave élitiste, cette expérience interroge sur lavenir même de la souveraineté.
Forest City, en Malaisie, devait être une vitrine futuriste de lurbanisme globalisé. Lancé par un promoteur chinois, le projet initial représentait un investissement colossal de 100 milliards de dollars. Ses tours, sa marina et ses espaces commerciaux devaient accueillir plusieurs centaines de milliers dhabitants. Mais la réalité fut tout autre : retard des chantiers, ralentissement économique chinois, absence dinvestisseurs, critiques écologiques. Aujourdhui, Forest City ressemble davantage à une ville fantôme quà une métropole florissante.
Cest pourtant dans ce décor inattendu quun nouveau chapitre sécrit. Lhôtel Marina, reconverti en campus, accueille la Network School de Balaji Srinivasan, ex-CTO de Coinbase et auteur du manifeste The Network State. Ce lieu délaissé devient ainsi un terrain dexpérimentation sociale et technologique où lutopie numérique se mêle au pragmatisme immobilier.
Lambition dun nouvel ordre politique
Srinivasan défend depuis plus dune décennie une idée radicale : si les États modernes freinent linnovation, alors il faut « sortir » du système et créer de nouveaux modèles de gouvernance. Dans son livre de 2022, il théorise le network state, une communauté en ligne unifiée par une idéologie partagée, qui exploite les outils numériques (blockchain, cryptomonnaies, gouvernance décentralisée) pour sorganiser. Lobjectif ultime : obtenir un jour une reconnaissance diplomatique au même titre quun pays traditionnel.
« Comme on choisit son université à 18 ans, on choisira bientôt son pays », lançait-il lors dune conférence à Hong Kong, en présentant ces startup societies comme une alternative concrète aux États-nations.
Le quotidien des apprentis bâtisseurs
Bloomberg rapporte que l'école Wake Forest est officiellement ouverte et que les cours ont commencé. À quoi ressemble une journée type à Forest City ? Apparemment, elle n'est pas très différente d'une journée type dans la Silicon Valley. Le rapport décrit l'expérience quotidienne des participants comme une combinaison de codage, de remise en forme, de repas raffinés et de longs séminaires où ils peuvent écouter des riches leur parler, autant d'activités qu'ils auraient pu apprécier dans le confort de San Francisco :
« Près de 400 étudiants, dont beaucoup sont des entrepreneurs, ont jusqu'à présent fait le voyage jusqu'à Forest City pour étudier tout, du codage aux théories non conventionnelles sur la souveraineté. Ils développent des projets crypto, affinent leur condition physique et testent si une idéologie commune, plutôt qu'un simple territoire commun, peut souder une communauté. Le prix commence à 1 500 dollars par mois, hébergement et nourriture compris, pour ceux qui optent pour une chambre partagée ».
Les étudiants participent à un programme mêlant ateliers pratiques et réflexions idéologiques. Les matinées sont consacrées aux sprints de codage et à la création de projets blockchain, les après-midis à des séminaires qui vont de la restauration Meiji à la gouvernance décentralisée en passant par létude du modèle singapourien. Le style de vie lui-même participe à la vision utopique : salle de sport dernier cri, régime hyperprotéiné inspiré du gourou de la longévité Bryan Johnson, et un restaurant qui propose shakes et steaks en abondance. Le corps, tout comme lesprit, doit devenir performant et résilient. « Nous sommes tous en train de devenir costauds », plaisante un étudiant, fondateur dune startup dédiée à lidentité décentralisée.
Entre business et idéologie
Si certains rejoignent la Network School par conviction, beaucoup y voient aussi une opportunité stratégique. Forest City, transformée en zone franche avec fiscalité quasi nulle et loyers faibles, offre un environnement attractif pour lancer une entreprise crypto. Les ateliers et concours permettent aussi de trouver du financement. Un étudiant a ainsi remporté 20 000 dollars grâce à un pitch competition organisé localement.
Cette dimension entrepreneuriale rappelle que lutopie politique est indissociable de lécosystème startup. Srinivasan assume cette double logique : former des bâtisseurs capables non seulement de coder mais aussi de penser une organisation politique alternative.
Malgré les offres peu remarquables présentées ici, les participants semblent enthousiastes (l'un d'entre eux a déclaré à Bloomberg qu'il était formidable d'être « entouré d'autres constructeurs géniaux ») et, malgré les obstacles apparemment évidents et insurmontables au succès du mouvement (construire un nouveau pays est incroyablement difficile, voire impossible), le Network State continue de gagner du terrain. Ses prosélytes continuent d'amasser des fonds et des soutiens politiques, et certains membres de la communauté vont même jusqu'à dire qu'ils aimeraient utiliser le Groenland, territoire danois que l'administration Trump tente actuellement d'acheter, comme terrain d'essai pour tester la viabilité du mouvement. D'autres se battent pour obtenir des territoires dans les Balkans ou tentent d'autres entreprises moins pratiques, comme planter un drapeau sur un astéroïde. Dans le même temps, le mouvement « Freedom Cities » (soutenu par bon nombre des personnes impliquées dans le mouvement de Srinivasan) continue de bénéficier d'un lobby important qui a l'oreille de l'administration Trump.
Avec cette nouvelle école, Srinivasan est clairement en train de créer un centre à partir duquel son idéologie peut être incubée puis reproduite à grande échelle. Pour lancer un mouvement, il faut évidemment des disciples pour faire passer le message.
Les critiques dun projet élitiste
Les observateurs extérieurs restent circonspects. Jack Schneider, spécialiste des politiques éducatives à lUniversité du Massachusetts Amherst, met en garde contre « lhubris » des élites technologiques. Pour lui, derrière la sincérité de certains engagements philanthropiques se cache souvent la conviction davoir un droit naturel à réorganiser la société selon leurs propres intuitions.
De fait, le ticket dentrée (1 500 dollars par mois) réserve lexpérience à une minorité mondialisée, loin des préoccupations des populations locales. Certains craignent que ces enclaves ne deviennent des bulles autarciques pour privilégiés plutôt que de véritables alternatives politiques inclusives.
Une filiation avec dautres utopies techno-libertariennes
Forest City sinscrit dans une généalogie de projets expérimentaux. Des idées similaires à celles de Srinivasan circulent depuis longtemps en marge de la pensée politique, incarnées en partie par des initiatives telles que Seasteading, initialement soutenue par le milliardaire Peter Thiel, qui vise à construire des pays flottants dans les eaux internationales. Et bien qu'ils soient souvent promus par de riches évangélistes technologiques de la Silicon Valley, ces mouvements ont parfois trouvé refuge dans des enclaves des marchés émergents comme Forest City, où les coûts sont bien moins élevés et les normes libérales moins ancrées.
En 2022, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a mené sa propre expérience communautaire centrée sur la crypto dans une station balnéaire monténégrine nommée Zuzalu, qui a réuni quelque 200 personnes et a duré environ deux mois. Il a cité le livre de Srinivasan comme source d'inspiration pour le projet.
« L'avantage de mener une telle expérience dans un endroit isolé est que vous ne vous mettez pas en concurrence avec l'establishment », explique Stuart Rollo, chercheur et enseignant au Centre d'études sur la sécurité internationale de l'université de Sydney, qui étudie l'impact des technologies émergentes sur les sociétés. « C'est nouveau, cela ne coûte pas cher à mettre en place et cela permet sans doute de mieux faire passer le message utopique. »
D'autres expériences d'autonomie ont connu des revers. Prospera, une ville privée au Honduras qui se présente comme telle, s'est retrouvée impliquée dans un litige juridique avec son pays hôte. Thiel, l'un des premiers investisseurs du Seasteading Institute, s'est ensuite désintéressé de l'idée.
Ces expériences, souvent fragiles et éphémères, montrent la difficulté de concilier utopie techno-libertaire et réalités politiques.
Vers une mondialisation des nodes
Malgré ces obstacles, Srinivasan voit grand. Son ambition est de construire un campus permanent près de Forest City, capable daccueillir des milliers de technologues venus du monde entier. Le modèle, conçu comme « portable », pourrait être répliqué dans dautres hubs mondiaux comme Miami, Dubaï ou Tokyo. Chaque node constituerait une pièce du puzzle global menant à la formation de véritables network states.
« Beaucoup de Network Schoolers viendront avec lintention de fonder leur propre société », écrit-il, promettant de financer les meilleurs projets pour essaimer à travers le monde.
Un pari entre revitalisation et illusion
Pour la Malaisie, qui cherche désespérément à donner une seconde vie à Forest City, larrivée de ce projet crypto-utopiste représente une aubaine. La zone attire de nouvelles nationalités, crée de lactivité économique et redonne un peu dénergie à une ville fantôme. Mais pour les chercheurs et analystes, la question reste ouverte : assiste-t-on à la naissance dune nouvelle forme de souveraineté, ou seulement à une bulle idéologique réservée à une élite technophile ?
À lheure où la gouvernance mondiale est confrontée à des défis majeurs climat, inégalités, migrations lidée de se retirer dans des enclaves privées financées par la crypto interroge. Est-ce une fuite en avant, ou un laboratoire capable de préfigurer de nouveaux modèles collectifs ?
Quoiqu'il en soit, Srinivasan affirme qu'il ne fait que commencer. En février, il a écrit sur son blog que Network School allait construire un campus permanent près de son emplacement actuel « afin d'accueillir des milliers de technologues du monde entier ». La construction utilisera un « modèle portable » qui pourra facilement être reproduit à travers le monde, avec des projets de « nuds » Network School à Miami, Dubaï et Tokyo.
Vient ensuite l'étape la plus audacieuse : lancer des mouvements similaires à travers le monde.
« De nombreux étudiants de Network School y participeront dans l'intention de créer à terme leurs propres sociétés, en utilisant les modèles sociaux, numériques et physiques que nous développons à Network School », a écrit Srinivasan. « Nous avons l'intention de financer les meilleurs. »
Pour Forest City, qui n'est plus que l'ombre de la métropole de 100 milliards de dollars américains que son promoteur chinois en difficulté avait autrefois présentée, accueillir le test bêta d'un nouveau type de nation présente des avantages, aussi insignifiants soient-ils. « Avec la Network School, nous voyons désormais plusieurs nationalités à Forest City », a déclaré Lee Ting Han, conseiller exécutif pour les investissements à Johor, où se trouve le projet. « Cela a apporté une énergie qui manquait à la région. »
Sources : vidéos dans le texte, Network School, Network State, Bloomberg, Seasteading Institute
Et vous ?
Que pensez-vous des network states ? Ont-ils une réelle chance dêtre reconnus comme de véritables États souverains, ou resteront-ils de simples enclaves communautaires ?
Que pensez-vous de ce projet en particulier ?
Ce type dexpérience peut-il être considéré comme un laboratoire politique utile, ou sagit-il dune fuite en avant pour une élite technophile déconnectée des réalités sociales ?
Lidéologie crypto-libertarienne est-elle capable de produire des modèles de gouvernance inclusifs, ou reproduira-t-elle les inégalités quelle prétend dépasser ?
Forest City représente-t-il une nouvelle étape dans la mondialisation (celle des communautés idéologiques déterritorialisées) ou bien une impasse utopique ?
Que penser du rôle des États hôtes, comme la Malaisie, qui accueillent ces expériences : pragmatisme économique ou abandon de souveraineté ?
Vous avez lu gratuitement 558 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.