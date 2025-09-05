mais elle remet en question le principe de décentralisation de la technologie blockchain
Stripe s'est associé à Paradigm pour lancer une nouvelle blockchain appelée « Tempo ». Il s'agit d'une blockchain de couche 1 (Layer 1) conçue pour rendre les transactions en stablecoins aussi rapides et fluides que possible. Ce projet intervient dans un contexte où le boom des cryptomonnaies et la course à la blockchain pour les paiements rapides en stablecoins sintensifient. Mais il suscite des critiques dans la communauté. Pour beaucoup, les avantages d'une telle blockchain par rapport à une base de données classique restent flous. Et une blockchain contrôlée par Stripe souligne une contradiction entre lobjectif affiché de la technologie et sa mise en uvre réelle.
Tempo est une blockchain dite de couche 1 (Layer-1) construite autour des stablecoins, ou cryptomonnaies généralement indexées sur le dollar américain. Les blockchains de couche 1 telle que Bitcoin ou Ethereum sont plus difficiles à construire et à exploiter que les « couches 2 », qui se situent au-dessus d'autres blockchains. Tempo fait partie d'une nouvelle vague de projets dédiés aux stablecoins, aux côtés du projet Arc de Circle et Plasma de Tether.
Tempo a été développé par le géant des paiements Stripe et la société d'investissement en cryptomonnaies Paradigm. Ce projet marque l'initiative la plus ambitieuse de Stripe à ce jour dans le domaine des infrastructures cryptographiques. Il vise à accélérer et fluidifier les transactions en stablecoins.
Dans un message posté sur X (ex-Twitter), le PDG de Stripe, Patrick Collison, a déclaré que cette initiative, incubée au sein de Stripe, est conçue pour gérer le type d'échelle que Stripe observe dans les applications financières du monde réel, en traitant des dizaines de milliers de transactions par seconde avec une finalité inférieure à la seconde. L'entreprise affirme que de plus en plus d'entreprises du monde réel trouvent une utilité dans les stablecoins.
Le projet démarre avec une liste de partenaires, notamment Anthropic, Deutsche Bank, DoorDash, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered et Visa, qui contribueront à façonner sa conception. « Nous espérons que Tempo facilitera le passage à la blockchain de processus tels que l'acceptation des paiements, les paiements internationaux, les transferts de fonds, les microtransactions, les dépôts tokenisés, les paiements par agent... ».
Pourquoi une nouvelle blockchain pour les transactions en stablecoins ?
Selon Patrick Collison, Tempo était nécessaire, car les blockchains actuelles, même celles à haut débit comme Solana (SOL), ne répondent pas aux exigences de Stripe en matière de débit ou de paiement. Il ajouté que Tempo vise 100 000 transactions par seconde avec une finalité inférieure à la seconde, permet de payer les frais en stablecoins plutôt qu'en jetons natifs et comprend un teneur de marché automatisé intégré pour garantir la neutralité entre les émetteurs.
Tempo est compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM) et repose sur Reth, un client d'exécution Ethereum (ETH). Tempo est une entité indépendante dont Paradigm et Stripe sont les premiers investisseurs. Le PDG de Paradigm, Matt Huang, dirige une équipe de 15 personnes.
« Nous construisons Tempo selon les principes de décentralisation et de neutralité », a déclaré Matt Huang dans un message publié sur son compte X. Cela inclut le lancement avec un ensemble diversifié de validateurs et la transition vers un modèle sans autorisation à l'avenir.
Paradigm a déclaré que Tempo se concentrera sur les paiements internationaux, les transferts d'argent, les microtransactions et les paiements par agent, c'est-à-dire les paiements effectués par des agents d'IA, un domaine dans lequel les partisans des cryptomonnaies affirment que la blockchain sera essentielle.
Alors que les autres blockchains prennent généralement de la valeur grâce à leurs cryptomonnaies natives, Tempo ne sera pas lancé avec son propre jeton, selon une source proche du dossier. Au lieu de cela, il acceptera différentes formes de stablecoins comme frais de « gaz », qui sont de petits paiements versés à un réseau distribué d'entités qui gèrent une blockchain. La source a déclaré qu'il n'y a pas encore de calendrier pour le lancement de Tempo.
Le secteur des cryptomonnaies était sans aucun doute impatient de découvrir la blockchain propriétaire d'un acteur majeur de la fintech, mais des questions restent sans réponse concernant l'approche de Stripe. Pour commencer, comment Tempo peut-il incarner la « décentralisation » et la « neutralité » en tant que principes fondamentaux avec un ensemble de validateurs restreint et des détentions de jetons concentrées parmi les initiés ?
Critiques et principales préoccupations concernant la blockchain Temp
Stripe et Paradigm vont lancer leur propre blockchain dans un contexte de concurrence accrue. Tempo bénéficiera toutefois de la clientèle existante de Stripe, l'une des plus grandes sociétés d'infrastructure de paiement au monde, qui compte parmi ses clients des entreprises qui, pour la plupart, n'opèrent pas dans le domaine des cryptomonnaies. Mais Stripe affirme avoir constaté que les choses ont commencé à évoluer au cours de ces dernières années.
Les partisans des stablecoins vantent depuis longtemps cette technologie comme étant plus rapide et plus efficace que les services de transfert d'argent traditionnels tels que SWIFT et les virements bancaires, qui peuvent être lents et coûteux. Mais les critiques restent sceptiques. Dans le même temps, l'adoption de cette technologie a été ralentie par la réticence des entreprises à l'égard des cryptomonnaies et par l'incertitude réglementaire.
Envoyé par Stripe
Lidée dune blockchain
À lorigine, les blockchains publiques (comme Bitcoin ou Ethereum) sont conçues pour être décentralisées :
- personne na le contrôle exclusif du réseau.
- les règles sont transparentes et partagées par tous les participants ;
- la confiance repose sur le protocole lui-même, et non sur une entité centrale.
Cest ce modèle qui garantit la résistance à la censure, la sécurité et la neutralité.
Le cas de Tempo
Tempo promet une blockchain rapide et ouverte, mais :
- elle est incubée par Stripe et Paradigm, deux acteurs puissants qui peuvent influencer la gouvernance ;
- elle prévoit un réseau de validateurs limités (plutôt quouvert à tous comme sur Ethereum) ;
- elle est centrée sur un usage financier réglementé, donc très lié aux banques, régulateurs et grands partenaires.
Pourquoi cest un problème
- confiance déplacée : au lieu de faire confiance à un protocole ouvert, les utilisateurs doivent encore faire confiance à Stripe ou à dautres intermédiaires ;
- censure possible : des adresses ou des transactions peuvent être bloquées si les autorités lexigent ;
- moins dinnovation ouverte : une gouvernance centralisée peut limiter lexpérimentation et ladoption par des développeurs indépendants.
Cela suscite la critique : si une poignée dentreprises contrôle le réseau, est-ce encore une blockchain décentralisée ou juste une base de données distribuée, avec un vernis de cryptomonnaie ? Dans un billet de blogue accompagnant l'annonce de Tempo, Paradigm explique que, même si Stripe incube le projet, l'objectif est que Tempo conserve sa « neutralité », bien qu'il ne soit pas encore clair si d'autres opérateurs de paiement utiliseront la blockchain.
Conclusion
Tempo rejoint une liste croissante de projets concurrents pour les paiements en stablecoins. Il s'agit potentiellement d'une énorme opportunité commerciale : les stablecoins, qui sont aujourd'hui évalués à 270 milliards de dollars, devraient devenir un marché de 1 000 milliards de dollars et bouleverser les flux de paiement mondiaux en tant qu'alternative moins coûteuse et plus rapide aux systèmes bancaires traditionnels, selon les promoteurs.
Mais le projet, tel qu'il est conçu, suscite des préoccupations. Les critiques soulignent le risque que Tempo devienne un système contrôlé par quelques grandes entreprises, alors quune blockchain est censée être ouverte et résiliente par nature. Les auteurs rassurent toutefois que Tempo conservera sa « neutralité ».
