PayPal renforce sa présence dans le domaine des actifs numériques grâce à une large prise en charge des cryptomonnaies, en ajoutant Bitcoin et Ethereum aux paiements peer-to-peer

Dans la foulée de l'annonce de PayPal World, une plateforme mondiale reliant les plus grands systèmes de paiement numérique et portefeuilles électroniques au monde, PayPal a présenté aujourd'hui PayPal Links, une nouvelle façon d'envoyer et de recevoir de l'argent grâce à un lien personnalisé à usage unique qui peut être partagé dans n'importe quelle conversation.Les utilisateurs PayPal aux États-Unis peuvent commencer à créer des liens de paiement personnalisés dès aujourd'hui, et l'expansion internationale vers le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres marchés débutera plus tard ce mois-ci. En rendant les paiements aussi simples et universels, les liens PayPal contribuent à attirer de nouveaux clients et à intégrer davantage d'utilisateurs dans l'écosystème PayPal.L'expérience peer-to-peer (P2P) est sur le point d'aller encore plus loin. La cryptomonnaie sera bientôt directement intégrée au nouveau flux de paiement P2P de PayPal dans l'application. Il sera ainsi plus pratique pour les utilisateurs de PayPal aux États-Unis d'envoyer des bitcoins, des ethers, des PYUSD et bien d'autres cryptomonnaies vers PayPal, Venmo, ainsi que vers un nombre croissant de portefeuilles numériques à travers le monde qui prennent en charge les cryptomonnaies et les stablecoins.L'élargissement des possibilités offertes par PayPal s'accompagne également d'une garantie quant à la manière dont les paiements personnels sont traités. Comme toujours, les transferts entre amis et membres de la famille via Venmo et PayPal sont exemptés de la déclaration 1099-K. Les utilisateurs ne recevront pas de formulaires fiscaux pour les cadeaux, les remboursements ou le partage des dépenses, ce qui permet de garantir que les paiements personnels restent personnels.« Depuis 25 ans, PayPal a révolutionné la façon dont l'argent circule entre les personnes. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante », a déclaré Diego Scotti, directeur général du groupe Consommateurs chez PayPal. « Que vous envoyiez des SMS, des messages ou des e-mails, votre argent suit désormais vos conversations. Associé à PayPal World, il s'agit d'une proposition de valeur imbattable, qui apparaît là où les gens se connectent, facilitant ainsi les paiements à vos amis et à votre famille, où qu'ils se trouvent et quelle que soit l'application qu'ils utilisent. »Le P2P est la pierre angulaire de l'expérience client de PayPal, stimulant l'engagement et attirant davantage d'utilisateurs dans l'écosystème. Le P2P et le volume total des paiements des consommateurs ont connu une croissance solide au deuxième trimestre, augmentant de 10 % par rapport à l'année précédente, l'entreprise s'étant concentrée sur l'amélioration de l'expérience et la visibilité des utilisateurs afin de faciliter plus que jamais les transferts d'argent à l'échelle mondiale. De plus, Venmo a enregistré sa plus forte croissance en termes de TPV depuis trois ans. Grâce à PayPal World, qui offre une interopérabilité transparente, le P2P est prêt à connaître un essor encore plus important à l'avenir, PayPal et Venmo étant connectés à des milliards de portefeuilles dans le monde entier.