PayPal renforce sa présence dans le domaine des actifs numériques grâce à une large prise en charge des cryptomonnaies, en ajoutant Bitcoin et Ethereum aux paiements peer-to-peer

PayPal a annoncé le 15 septembre 2025 qu'il allait intégrer la cryptomonnaie dans son système de paiement peer-to-peer. Les utilisateurs américains peuvent désormais envoyer des bitcoins, des ethers et la cryptomonnaie stable PYUSD de PayPal grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée « PayPal Links ». Le géant des paiements rejoint ainsi d'autres entreprises qui encouragent l'utilisation des cryptomonnaies dans les transactions quotidiennes. Cette initiative fait de PayPal l'une des plus grandes plateformes financières à proposer des transferts directs de cryptomonnaies entre utilisateurs.
PayPal est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies financières qui exploite un système de paiement en ligne dans la plupart des pays prenant en charge les transferts d'argent en ligne. Elle offre une alternative électronique aux méthodes traditionnelles sur papier telles que les chèques et les mandats. La société opère en tant que prestataire de services de paiement pour les vendeurs en ligne, les sites d'enchères et de nombreux autres utilisateurs commerciaux et professionnels.
Il y a deux ans, PayPal a lancé PYUSD, un stablecoin en dollars américains, devenant ainsi la première entreprise de technologie financière à adopter les monnaies numériques pour les paiements et les transferts. L'annonce de PayPal, qui a fait grimper ses actions de 2,66 %, reflètait une preuve de confiance dans l'industrie des cryptomonnaies. Lors de l'annonce, Paxos Trust Co, partenaire de PayPal lors du lancement du stablecoin avait déclaré : "PYUSD est le premier de son genre, représentant la prochaine phase des dollars américains sur la blockchain. Il ne s'agit pas seulement d'une étape importante pour Paxos et PayPal, mais pour l'ensemble de l'industrie financière."
Comment fonctionne PayPal Links
PayPal Links permet aux utilisateurs de créer des liens de paiement personnalisés qui fonctionnent comme l'envoi d'un SMS. Les utilisateurs saisissent un montant, génèrent un lien unique et le partagent par SMS, e-mail ou sur les réseaux sociaux. Le destinataire clique sur le lien pour effectuer le paiement. Chaque lien ne fonctionne qu'une seule fois et expire après un certain temps. Cette fonctionnalité de sécurité empêche toute utilisation non autorisée si quelqu'un partage accidentellement un lien. Le service a été lancé aux États-Unis le 15 septembre et devrait s'étendre au Royaume-Uni, à l'Italie et à d'autres pays d'ici la fin septembre 2025.
Les utilisateurs américains de PayPal pourront bientôt envoyer des bitcoins, des ethers et des PYUSD directement via l'application. La fonctionnalité crypto fonctionne avec PayPal, Venmo et d'autres portefeuilles numériques qui prennent en charge les cryptomonnaies. Les transferts personnels entre amis et membres de la famille ne seront pas soumis aux obligations déclaratives fiscales de l'IRS. Cela signifie que les cadeaux, le partage de factures et les remboursements restent exonérés d'impôt, même lorsque vous utilisez des cryptomonnaies.
Cette intégration s'appuie sur les services de cryptommonaies existants de PayPal. En juillet 2025, la société a lancé « Pay with Crypto » pour les commerçants, permettant aux entreprises d'accepter plus de 100 cryptomonnaies différentes.
PayPal USD (PYUSD) est le stablecoin de PayPal qui maintient une valeur de 1:1 par rapport au dollar américain. Paxos Trust Company émet le jeton, qui est adossé à des dépôts en dollars américains et à des bons du Trésor. Le PYUSD a actuellement une capitalisation boursière de 1,34 milliard de dollars, ce qui représente 0,46 % du marché total des stablecoins, évalué à 289,39 milliards de dollars. PayPal offre des récompenses annuelles de 4 % aux utilisateurs qui détiennent du PYUSD sur leur compte.
La stablecoin fonctionne à la fois sur les réseaux Ethereum et Solana. PayPal a initialement lancé le PYUSD sur Ethereum en août 2023, puis s'est étendu à Solana en mai 2024 afin de réduire les coûts de transaction.
Impact sur le marché et stratégie commerciale
L'action PayPal a augmenté de 0,8 % après l'annonce. Le volume des paiements peer-to-peer de la société a augmenté de 10 % au deuxième trimestre 2025, ce qui témoigne d'une forte adoption par les utilisateurs. Cette initiative met la pression sur les concurrents dans le domaine des paiements numériques. Des sociétés telles que Zelle, Cash App et Apple Cash pourraient devoir ajouter des fonctionnalités cryptographiques pour rester dans la course.
Selon une étude, les consommateurs utilisent en moyenne 2,8 marques de paiement peer-to-peer. Zelle est leader sur le marché, tandis que PayPal est le deuxième choix le plus courant, 47 % des utilisateurs P2P disposant d'un compte PayPal. Cette intégration des cryptomonnaies s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus large « PayPal World » de PayPal. La plateforme vise à relier différents systèmes de paiement numérique et portefeuilles à l'échelle mondiale.
PayPal a développé ses services de cryptommonaies tout au long de l'année 2025. La société dessert désormais plus de 20 millions de petites entreprises grâce à ses services marchands, leur offrant la possibilité d'accepter les paiements en cryptomonnaie. Le processeur de paiement facture 0,99 % pour les transactions cryptographiques pendant la première année, puis 1,5 % par la suite. Ce taux est nettement inférieur aux frais de traitement traditionnels des cartes de crédit, en particulier pour les transactions internationales.
L'intégration de la cryptomonnaie par PayPal représente une étape importante vers l'adoption généralisée de la monnaie numérique. Un exemple, en décembre 2024, la montée en flèche de la valeur du bitcoin a attiré l'attention des marques de mode et des détaillants haut de gamme, suscitant un intérêt accru pour les cryptomonnaies comme moyen de paiement afin d'exploiter de nouvelles poches de richesse et de fidéliser les investisseurs en cryptomonnaies.
En gérant la complexité technique, PayPal rend la cryptomonnaie accessible aux utilisateurs ordinaires qui ne souhaitent pas devenir des experts en la matière. Le succès de cette fonctionnalité dépendra du choix réel des utilisateurs de privilégier la cryptomonnaie par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles. Si les avantages semblent attrayants sur le papier, la plupart des gens préfèrent encore les options familières telles que les cartes de crédit et les virements bancaires.
PayPal inaugure une nouvelle ère dans le domaine des paiements entre particuliers, en réinventant la manière dont l'argent est transféré à n'importe qui, n'importe où.
- Créez un lien personnalisé : ouvrez l'application PayPal, saisissez les détails de votre paiement ou de votre demande, puis générez un lien unique et à usage unique à partager.
- Toujours la bonne personne : chaque lien est privé, à usage unique et créé pour une transaction spécifique.
- Partagez-le où vous voulez : envoyez votre lien par SMS, message privé, e-mail ou chat. Ajoutez une note, un emoji ou une note de paiement.
- Gérez vos activités de paiement : les liens non réclamés expirent après 10 jours. Les utilisateurs peuvent envoyer un rappel ou même annuler le paiement ou la demande avant que le lien ne soit réclamé avec l'application PayPal.
- Appuyez et c'est fait : le destinataire appuie sur le lien et effectue ou accepte le paiement dans l'application PayPal avec son compte PayPal.
- Les fonds sont instantanés : le destinataire aura immédiatement accès à ses fonds avec un compte PayPal Balance une fois la demande acceptée.
