En novembre 2025, Wall Street a connu un revirement soudain du marché. Malgré les résultats robustes des entreprises technologiques qui avaient initialement été salués par les investisseurs, les actions ont brusquement inversé leur tendance, impactant des valeurs comme le S&P, le Nasdaq et les entrées dans les ETF Bitcoin, qui étaient auparavant des piliers stables de la demande. Le bitcoin poursuit sa chute, entraînant l'ensemble du marché avec lui.
Selon les analystes, ce repli brutal serait lié à la chute vertigineuse du bitcoin qui aurait déclenché des liquidations massives et des appels de marge sur les marchés des cryptomonnaies et des actions. Les investisseurs soupçonnent que les paris à effet de levier sur les cryptomonnaies ont provoqué des ventes dans toutes les classes d'actifs, amplifiant ainsi les tensions financières et suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle instabilité du marché.
Le bitcoin a chuté de près de 11 % en janvier 2026, enregistrant ainsi sa quatrième baisse mensuelle consécutive, la plus longue série de pertes depuis 2018, lors du krach qui a suivi le boom des offres initiales de cryptomonnaies en 2017. « Je ne pense pas que nous assisterons à un nouveau record historique pour le bitcoin en 2026 », a déclaré Paul Howard, directeur chez Wincent, un teneur de marché. Le bitcoin se négociait à 75 168 $ actuellement.
Plus frappant encore que la chute elle-même est le manque relatif d'optimisme qui l'entoure sur les réseaux sociaux. Dans un espace connu pour ses fanfaronnades incessantes et ses mèmes « number go up », la chute du bitcoin n'a suscité que peu d'enthousiasme ou d'engouement pour les achats à la baisse.
Les ETF au comptant continuent également de perdre du terrain
Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management, à Menomonee Falls, dans le Wisconsin, a déclaré que « le bilan gonflé de la Fed, combiné à une réglementation bancaire sévère », avait maintenu les liquidités prisonnières à Wall Street au lieu de les laisser circuler vers Main Street, contribuant ainsi à alimenter des bulles spéculatives sur des actifs tels que les obligations, les cryptomonnaies, les métaux et les actions « meme ».
L'ether a également chuté de 11,76 % dans l'après-midi du 31 janvier 2026, le cours étant redescendu à 2 387,77 $. Il se négocie actuellement à 2 140 $. Les cryptomonnaies peinent à trouver leur direction depuis leur chute l'année dernière, ayant été laissées pour compte par les fortes hausses de l'or et des actions.
En outre, les ETF au comptant continuent de perdre du terrain, signe d'un affaiblissement de la confiance des acheteurs traditionnels, dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficile après avoir acheté à des prix plus élevés. Les grands acteurs institutionnels ont également réduit leurs achats après l'éclatement de leur propre bulle boursière l'année dernière, ce qui a affaibli davantage la demande dans le haut de gamme du marché.
La profondeur de marché du bitcoin, qui mesure le capital disponible pour absorber de grosses transactions, reste plus de 30 % en dessous de son pic doctobre, selon les données de Kaiko. La dernière fois que la liquidité avait chuté à ce niveau remonte à leffondrement de FTX en 2022. « Parfois, ces ajustements de prix s'autoalimentent », a déclaré Brian Jacobsen, ajoutant que la chute brutale fin janvier avait rappelé aux gens les risques encourus.
Les tendances historiques ne sont guère rassurantes pour les investisseurs et institutions. Après le pic de 2021, le Bitcoin a mis 28 mois à se redresser. Après le boom des offres initiales de pièces en 2017, il a fallu près de trois ans. À l'aune de ces normes, le ralentissement actuel n'en est peut-être qu'à ses débuts. Brian Jacobsen a déclaré qu'il est possible, voire probable, que nous assistions à davantage de ventes au cours des prochains jours.
La majorité des projets de cryptomonnaies se solde par un échec
Une nouvelle analyse publiée par le cabinet d'analyse CoinGecko a révélé que plus de la moitié de toutes les cryptomonnaies jamais lancées ont aujourd'hui disparu, la plupart des échecs ayant eu lieu au cours de l'année 2025. L'étude a examiné les cotations de jetons sur GeckoTerminal entre mi-2021 et fin 2025. Sur les quelque 20,2 millions de jetons qui ont fait leur entrée sur le marché pendant cette période, 53,2 % ne sont plus activement négociés.
Pas moins de 11,6 millions de ces échecs se sont produits rien qu'en 2025, ce qui représente 86,3 % de toutes les disparitions de jetons au cours des cinq dernières années. « L'un des principaux facteurs à l'origine de la multiplication des jetons morts a été l'essor des memecoins à faible effort et des projets expérimentaux lancés via des rampes de lancement cryptographiques telles que "pump.fun" », a déclaré Shaun Paul Lee, analyste chez CoinGecko.
Ces plateformes ont abaissé les barrières à l'entrée pour la création de jetons, ce qui a entraîné une vague d'actifs spéculatifs avec peu ou pas de soutien en matière de développement. Bon nombre de ces jetons n'ont jamais dépassé une poignée de transactions avant de disparaître.
Le quatrième trimestre 2025 a marqué un creux. En seulement trois mois, 7,7 millions de jetons ont échoué, soit environ 35 % de tous les échecs de projets cryptographiques depuis 2021. Cet effondrement a suivi de près la « cascade de liquidations » du 10 octobre, lorsque 19 milliards de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été effacés en une seule journée. Ce qui a secoué les marchés déjà surexposés aux paris à court terme.
Pour mettre les choses en perspective, durant toute l'année 2021, seuls 2 584 projets de cryptomonnaies ont échoué. Ce nombre est passé à plus de 1,3 million en 2024 avant d'exploser en 2025. Les données de GeckoTerminal, qui comptabilisent les projets ayant fait l'objet d'au moins une transaction active avant de disparaître, montrent à quelle vitesse la conception en libre accès de la cryptomonnaie peut conduire à une saturation du marché.
Les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses initiales
La première idée reçue lorsquon aborde lunivers des cryptomonnaies est celle de louverture sur un système financier prétendument décentralisé. En dautres termes, la possibilité de saffranchir des banques. En pratique, une part significative des infrastructures, des flux de liquidité et du pouvoir de décision reste concentrée entre quelques acteurs dominants, quil sagisse de plateformes déchange, de développeurs ou dintermédiaires techniques.
Cette concentration limite la portée réelle de la décentralisation souvent mise en avant dans le discours promotionnel. Elle expose également lécosystème à des risques systémiques comparables à ceux de la finance traditionnelle, tout en réduisant la résilience et la transparence supposées du modèle.
En dépit des illusions et des discours des promoteurs, plusieurs intervenants sur ce marché finissent par se rendre compte que cette sphère ressemble plus à un casino en ligne où prévalent spéculation et compétition, entraînant la perte dargent des participants plutôt quune amélioration du système financier. Cest ce que rapporte Ken Chang de son vécu en tant quintervenant de la filière dans laquelle il déclare sans détour avoir perdu 8 ans.
Son analyse montre que les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses...
