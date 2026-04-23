Malgré de graves soupçons de trafic d'influence et 4,3 milliards de dollars de pertes pour les petits porteurs, Donald Trump remet ça : il attire à nouveau les investisseurs vers son memecoin frauduleux

Le 17 janvier 2025, Donald Trump a lancé le memecoin $TRUMP, sans utilité économique réelle. Portée par leffet de mode, sa capitalisation a atteint 15 milliards de dollars le 19 janvier, générant des gains massifs. La vente initiale portait sur quelque 5 971 750 jetons à 18 cents l'unité. Ensuite, la valeur du memecoin a rapidement grimpé jusqu'à 75 dollars. Les premiers traders qui ont acheté le jeton en quelques minutes ont empoché des bénéfices.
Environ un mois après, le prix du jeton s'est effondré pour atteindre 17 dollars, entrainant des pertes cumulées de 2 milliards de dollars pour un groupe beaucoup plus important d'investisseurs. D'après Chainalysis, plus de 800 000 personnes avaient perdu de l'argent en investissant dans le memecoin $TRUMP.
Les memecoins n'ont aucune valeur réelle et sont de pures bulles. Un memecoin est un type de cryptomonnaie qui met en scène des mèmes Internet ou des mascottes de célébrités. Il n'a pas d'utilité économique et sa valeur repose en grande partie sur la popularité du mème. En raison de l'effervescence autour du second mandat de Donald Trump, les jetons $TRUMP et $MELANIA ont rapidement gagné en popularité, ce qui a fait grimper sa valeur.
Une exploitation financière cynique au détriment des petits porteurs
Le memecoin de Donald Trump s'est transformé en un véritable désastre. Selon les analyses de CryptoRank, les investisseurs individuels ont perdu plus de 4,3 milliards de dollars. Pendant que la valeur du jeton s'effondrait de 93 % par rapport à son sommet, et que celui lié à Melania Trump sombrait de 99 %, la famille présidentielle a réussi à empocher plus de 280 millions de dollars, illustrant un transfert de richesse massif et profondément injuste.
Cette situation est d'autant plus révoltante que les entités affiliées à Donald Trump contrôleraient environ 80 % de l'offre totale de jetons. Les experts financiers jugent cette concentration de richesse inhabituelle et alarmante. Ces initiés proches du pouvoir profitent d'un système où ils perçoivent des frais sur chaque transaction, ayant déjà généré plus de 324 millions de dollars de bénéfices indépendamment de la performance du marché.
Le modèle économique de cet actif ne repose sur aucune utilité technologique, mais sur l'organisation d'événements exclusifs à Mar-a-Lago qui servent de "carotte" pour stimuler la spéculation. Ces dîners, où le président ne fait parfois que de brèves apparitions, provoquent des hausses de prix artificielles qui permettent aux initiés de mettre en uvre une stratégie de sortie structurée, vendant leurs jetons au moment où l'enthousiasme est à son comble.
Pour les petits porteurs, ces galas ne sont que des mirages financiers : après chaque événement, le prix s'effondre systématiquement, laissant les investisseurs avec des pertes abyssales tandis que le clan présidentiel continue de profiter de la promotion de produits dérivés comme des parfums ou des montres de luxe.
Trump organise nouveau gala malgré des soupçons de délit d'initié
Donald Trump envisage d'organiser un nouveau gala le 25 avril. Des personnalités telles que Mike Tyson et Tony Robbins ainsi que 297 des principaux détenteurs de la cryptomonnaie de Donald Trump devraient participer à l'événement au manoir du président à Mar-a-Lago, en Floride. Les organisateurs qualifient l'événement de « conférence la plus exclusive au monde sur le business et la cryptomonnaie ». Mais l'événement est fortement décrié.
À l'approche de l'événement, le compte X « GetTrumpMemes » a encouragé les petits investisseurs à acheter davantage de jetons afin d'augmenter leurs chances d'assister à la conférence et au gala. En laissant entrevoir des séances photo avec Mike Tyson et un discours liminaire de Donald Trump, les publications rappelaient aux investisseurs que la course restait serrée pour décrocher l'une des invitations les plus exclusives et figurer parmi les 29 VIP.
Ces participants bénéficient davantages supplémentaires, comme une montre apparemment plus chère, en plus du « parfum Trump », de la carte à collectionner et de laffiche commémorative que tout le monde reçoit. Mais selon les analystes, il s'agit de promesses creuses visant à attirer les petits porteurs.
David Krause, expert en finance à l'université Marquette, suit de près le memecoin $TRUMP depuis son lancement. En mars, il a analysé l'impact des événements promotionnels sur le cours du jeton. Il a constaté que non seulement le gala à venir n'avait pas réussi à inverser la tendance baissière à long terme observée depuis le premier événement, mais que les investisseurs semblaient également particulièrement désavantagés à long terme.
Un événement très controversé et qualifié de « pay-to-play »
Le site Web de l'événement précise qu'aucun cadeau ne sera accepté, mais certains participants, du fait de leur investissement dans ce jeton, auront déjà dépensé des millions de dollars pour avoir le privilège de dîner éventuellement avec le président. Les détracteurs ont fustigé cet événement, le qualifiant d'occasion éhontée de « pay-for-play », et ont accusé le président de tenter de s'enrichir personnellement en vendant un accès à la présidence.
(Une grande partie des investissements revient directement à la famille Trump). Dans une lettre adressée au début du mois à l'organisateur de l'événement, Bill Zanker, un ami de longue date de Donald Trump, un groupe de sénateurs démocrates a demandé à consulter les documents liés à l'événement.
La lettre affirme qu'il est essentiel que le Congrès comprenne pleinement « dans quelle mesure le président et sa famille tirent profit de ses entreprises dans le domaine des cryptomonnaies ». Le fait que Donald Trump détienne 80 % de son propre jeton est un signal d'alerte. Des entités affiliées au président ont vendu leurs participations et gagné ainsi des milliards de dollars, prouvant ainsi que les cryptomonnaies sont une gigantesque escroquerie.
L'événement de 2025 en Virginie a contribué à soutenir la valeur du jeton pendant un certain temps, mais l'intérêt pour ce memecoin s'est à nouveau essoufflé. Début mars 2026, sa valeur était tombée sous la barre des 3 dollars, ce qui signifie qu'un investisseur ayant acheté pour 10 000 dollars de pièces $TRUMP à leur pic se serait retrouvé avec des actifs d'une valeur inférieure à 700 dollars. « Le président vole ses propres citoyens », a écrit un critique.
Comment la famille Trump se bâtit un empire dans la cryptomonnaie
Selon la société de données sur les cryptomonnaies Nansen, l'analyse de l'activité de trading montre que la cryptomonnaie du président a généré environ 1,35 milliard de dollars de volume de transactions sur des plateformes décentralisées, répartis sur 2,74 millions de transactions, avant le gala. Selon son site Web, la famille Trump perçoit...
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