L'influence de Gala Games et le mirage du succès précédent

Un système économique prédateur qui était voué à l'échec

Le rôle catalyseur de Town Star et l'explosion de la bulle

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Le célèbre concepteur de jeux vidéo Peter Molyneux, connu pour des titres comme Populous et Fable, a lancé Legacy par l'intermédiaire de son studio 22cans en collaboration avec l'éditeur Gala Games. (Le studio 22cans est basé à Guildford, en Angleterre.) Il y a quelques années, ce projet a attiré l'attention en vendant pour environ 54 millions de dollars en cryptomonnaies sous forme de terrains virtuels NFT avant même la sortie effective du jeu.Les acheteurs étaient séduits par la promesse d'une simulation économique de premier plan et par l'opportunité de s'enrichir grâce au modèle « play-to-earn », où jouer permet de générer des revenus réels. Peter Molyneux présentait alors cette initiative comme une révolution capable de transformer les joueurs en véritables entrepreneurs numériques. Cependant le jeu s'est effondré quelques semaines seulement après son lancement en 2023.Les joueurs qui ont investi dans Legacy ont décrit avoir préacheté pour des milliers de dollars de NFT, dans certains cas, afin dadhérer à la vision centrée sur la cryptomonnaie proposée par son créateur. Ils ont déclaré que le Legacy quils ont reçu nétait quune pâle copie de ce qui leur avait été promis, avec un système économique défaillant dès sa conception qui a poussé les joueurs à abandonner le jeu en masse dans les semaines suivantes.« Legacy, comme dautres produits de Gala Games, sest finalement révélé être du battage médiatique, des promesses et des fonctionnalités sous-entendues qui ne se concrétisent jamais. À la place, on se retrouve avec un produit minimum viable, puis on loublie complètement pendant quon fait le battage autour du projet suivant », a expliqué Old Man Smithers, un chercheur qui a retracé les débuts de Gala Games pour leur chaîne YouTube.L'engouement massif pour Legacy s'explique en grande partie par le succès fulgurant de Town Star, un autre jeu de Gala Games, qui avait permis à certains utilisateurs précoces de réaliser des profits spectaculaires. Cette période de gains euphoriques a créé un sentiment d'urgence et de peur de rater une opportunité, poussant les investisseurs à réinvestir massivement leurs gains en jetons GALA dans les nouveaux projets de l'éditeur.Les promesses marketing de la société insistaient sur le fait que les premiers arrivés seraient les mieux récompensés, ce qui a encouragé des dépenses inconsidérées pour des actifs numériques dont la valeur reposait uniquement sur la spéculation. Malgré l'échec quasi total du jeu en tant qu'entreprise en activité, Legacy a néanmoins surfé sur la vague de l'engouement pour les actifs pour connaître un succès économique grâce aux préventes.Le jeu livré par Gala Games et Peter Molyneux en octobre 2023 était radicalement différent des promesses initiales. Les joueurs ont découvert un jeu de type « idle-tapper » rudimentaire, basé sur des clics répétitifs et des minuteurs artificiels pour transformer des ressources de base. Cette version minimaliste, qualifiée de produit minimum viable, était criblée de bogues majeurs et manquait cruellement de la profondeur initialement promise.L'écart entre le discours promotionnel et la pauvreté du gameplay a rapidement conduit à un sentiment de désillusion profonde chez les utilisateurs. Ce qui a suscité un abandon massif dans les premières semaines. En outre, le mécanisme financier s'est avéré être un obstacle insurmontable pour la viabilité du jeu, car Gala Games prélevait « une commission de 85 % » sur les sommes dépensées par les joueurs pour participer aux compétitions.Avec seulement 15 % des fonds reversés dans le pool de récompenses, il était mathématiquement impossible pour la majorité des participants de rentabiliser leur investissement initial. Cela a provoqué l'effondrement de l'économie interne en seulement deux semaines : les gains ne compensaient pas les pertes, le système de conversion des gains restait opaque et l'absence de nouveaux entrants a précipité l'abandon massif du titre.Aujourd'hui, Legacy est considéré comme un échec total et a pratiquement disparu de la plateforme de Gala Games, laissant les investisseurs avec des pertes colossales, dépassant parfois le million de dollars pour certains individus. Le développeur Peter Molyneux a admis plus tard que la majorité des fonds récoltés grâce à la vente des NFT de Legacy avait été utilisée pour financer le développement de son nouveau jeu, Masters of Albion.Cet aveu a déclenché un tollé, les investisseurs se sentant dupés. Tout en reconnaissant que le modèle « play-to-earn » ne fonctionne pas réellement sur le plan financier ou ludique, le créateur a réussi à stabiliser son studio grâce à l'argent de joueurs qui se sentent aujourd'hui trahis par des promesses non tenues.Contrairement à une offre initiale de pièces (ICO) classique, Gala Games a lancé son jeton, le GALA, en septembre 2020 en s'appuyant sur un réseau décentralisé. L'entreprise a mis en vente 50 000 « nuds fondateurs » (founder nodes) à des adoptants précoces, qui recevaient en échange une distribution quotidienne d'environ 8,5 millions de GALA au lancement. Ce système a permis à Gala...