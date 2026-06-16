La vente massive de bitcoin fait que la moitié de l'offre en circulation s'échange à perte. Le cours s'effondre de 50 % à 66 000 $, entraînant la rupture d'une ligne de tendance qui tenait depuis 2012

Le marché du bitcoin traverse une phase de turbulence majeure, marquée par une chute de sa valeur de 50 % depuis ses sommets historiques. Cette baisse a entraîné une rupture d'une ligne de tendance critique datant de 2012, signalant potentiellement l'entrée dans une phase baissière prolongée. Les investisseurs font face à une pression vendeuse accrue, exacerbée par des sorties massives des fonds ETF et la vente de jetons par des portefeuilles historiques. Actuellement, les analyses montrent que plus de la moitié de l'offre en circulation est en situation de perte latente, un indicateur qui a historiquement précédé les points bas du marché.
Le bitcoin traverse actuellement une zone de fortes turbulences, ayant perdu environ la moitié de sa valeur depuis son record historique d'octobre 2025 pour s'échanger aujourd'hui autour des 65 000 à 66 000 dollars. La cryptomonnaie a récemment subi une chute abrupte de 10 % en moins de 72 heures, ce qui a entraîné un volume massif de 1,35 milliard de dollars de liquidations sur une seule seule journée. Les analystes craignent un carnage.
De manière très significative, les données actuelles du marché montrent que le bitcoin a brisé une ligne de tendance de support ascendante qui tenait bon depuis 2012. Historiquement, chaque fois que le cours du bitcoin est passé sous ce niveau de support, le marché est entré dans une phase baissière prolongée. Cette situation globale a fait chuter la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies sous la barre des 2 500 milliards de dollars.
Selon Vetle Lunde de K33 Research, pour la première fois depuis fin 2022, plus de 50 % des cryptomonnaies échangées le sont à un prix inférieur à leur prix d'achat. Ce chiffre n'était que de 30 % il y a un mois. C'est le dernier signe en date de la tension qui règne sur un marché en chute libre depuis des mois.
Les multiples facteurs expliquant la pression vendeuse
Cette déroute s'explique par la combinaison de plusieurs éléments défavorables. Le marché fait face à une concurrence accrue, de nombreux capitaux se détournant des cryptomonnaies pour se diriger vers les actions liées à l'IA ou vers des introductions en bourse très médiatisées comme celle de SpaceX. La société d'Elon Musk a réussi la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars.
Par ailleurs, on observe une forte pression vendeuse émanant d'investisseurs de la première heure, illustrée par le réveil de 165 portefeuilles inactifs depuis plusieurs années qui ont déplacé et vendu massivement des jetons pour prendre leurs bénéfices. Le sentiment du marché a également été plombé par la décision de l'entreprise de gestion de bitcoins Strategy inc. de vendre des jetons, rompant ainsi une stratégie de conservation de quatre ans.
« Les cours évoluent en fonction des positions structurelles, de leffet de levier, des réactions émotionnelles et des risques liés à des événements ponctuels, mais la tendance générale reflète des conditions de marché persistantes », a déclaré Ophelia Snyder, cofondatrice de la société de gestion dactifs 21Shares. (Les ETF axés sur le bitcoin subissent une véritable hémorragie, avec des milliards de dollars de retraits enregistrés ces dernières semaines.)
« Et tant que ces conditions sous-jacentes ne changeront pas, je pense que nous continuerons probablement à observer la même situation : des marchés évoluant dans une fourchette étroite, une volatilité périodique, des réajustements de leffet de levier et de nombreux investisseurs attendant le prochain catalyseur véritablement important », a-t-elle poursuivi. Selon les analystes, l'importance de cette situation va au-delà des pertes comptables.
Niveaux techniques et psychologiques sous surveillance
Les analystes se concentrent désormais sur le seuil psychologique crucial des 60 000 dollars. Si ce palier venait à céder de manière convaincante sur plusieurs jours, les investisseurs cibleraient rapidement le prochain support majeur situé autour des 50 000 dollars. Pour qu'un scénario de reprise soit envisageable et que le sentiment redevienne positif, la cryptomonnaie devra faire ses preuves en franchissant d'importantes résistances techniques.
La situation est telle que la moitié de l'offre en circulation s'échange à perte, une situation inédite depuis fin 2022. Ce paramètre représente un vent de face majeur, car ces investisseurs déçus risquent d'utiliser chaque tentative de rebond pour vendre et sortir du marché, créant ainsi une pression de vente latente. Certains analystes s'attendent à ce que cette tendance baissière et la contraction des volumes se prolongent jusqu'en août ou octobre.
Toutefois, il existe une lueur d'espoir pour les investisseurs à contre-courant. Selon les experts K33 Research, avoir plus de 50 % de l'offre dans le rouge est historiquement un signal marquant le creux des marchés baissiers, l'épuisement des vendeurs ouvrant la voie à une future remontée. D'autres indicateurs de fond s'approchent des zones qui ont historiquement signalé les points bas majeurs du cycle du Bitcoin depuis plus d'une décennie.
Les cryptomonnaies peinent à concrétiser leurs promesses
La première idée reçue lorsquon aborde lunivers des cryptomonnaies est celle de louverture sur un système financier prétendument décentralisé. En dautres termes, la possibilité de saffranchir des banques. En pratique, une part significative des infrastructures, des flux de liquidité et du pouvoir de décision reste concentrée entre quelques acteurs dominants, quil sagisse de plateformes déchange, de développeurs ou dintermédiaires techniques.
Cette concentration limite la portée réelle de la décentralisation souvent mise en avant dans le discours promotionnel. Elle expose également lécosystème à des risques systémiques comparables à ceux de la finance traditionnelle, tout en réduisant la résilience et la transparence supposées du modèle.
En dépit des illusions et des discours des promoteurs, plusieurs intervenants sur ce marché finissent par se rendre compte que cette sphère ressemble plus à un casino en ligne où prévalent spéculation et compétition, entraînant la perte dargent des participants plutôt quune amélioration du système financier. Cest ce que rapporte Ken Chang de son vécu en tant quintervenant de la filière dans laquelle il déclare sans détour avoir perdu 8 ans.
Son analyse montre que les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses initiales parmi lesquelles on retrouve leur utilisation en tant que monnaie numérique décentralisée mondiale, leur stabilité en tant que réserve de valeur et leur capacité à fonctionner sans nécessiter de réglementation importante.
Selon le rapport de Ken Chang, ingénieur logiciel, la lenteur des transactions et leur coût comptent parmi les facteurs qui rendent les cryptomonnaies peu pratiques pour les petites transactions quotidiennes, surtout comparé aux systèmes de paiement traditionnels comme Visa. La forte volatilité des prix vient sajouter au facteur précédent pour disqualifier les cryptomonnaies comme moyen déchange généralisé et comme réserve de valeur fiable.
La bulle spéculative et l'absence d'application concrète
La bulle des cryptomonnaies est un phénomène dans lequel le marché considère que le cours actuel des actifs en cryptomonnaies est surévalué par rapport à leur valeur hypothétique. L'histoire des cryptomonnaies a été marquée par plusieurs bulles spéculatives suivant un cycle d'expansion et d'effondrement. Pour de nombreux économistes et investisseurs de renom, l'ensemble du marché des cryptomonnaies constitue une bulle spéculative.
Parmi les partisans de cette opinion figurent Warren Buffett, membre du conseil d'administration de la société d'investissement Berkshire Hathaway, ainsi que plusieurs lauréats du prix Nobel d'économie, des banquiers centraux et des investisseurs. Le secteur a été frappé par de nombreux scandales, comme le tollé provoqué par l'effondrement spectaculaire de FTX, qui a utilisé les fonds des clients pour financer la vie de luxe des dirigeants.
Après son effondrement, les enquêtes et les procédures judiciaires ont révélé que les dirigeants de FTX, notamment le fondateur Sam Bankman-Fried, ont détourné plusieurs milliards de dollars de dépôts clients pour financer des investissements risqués, des dons politiques et un train de vie somptueux.
« Après 17 ans, le bitcoin n'a toujours pas d'autre utilité que la pure spéculation », a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading. Selon un rapport de l'équipe de recherche Cantor Fitzgerald, le volume total des transactions sur les bourses centralisées a chuté le mois dernier à 4 000 milliards de dollars, marquant ainsi le deuxième mois consécutif où ce chiffre atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la tendance baissière prolongée du cours du bitcoin ?
Le bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur depuis son pique historique. Qu'en pensez-vous ?
Le marché des cryptomonnaies demeure une bulle spéculative sans application concrète. Qu'en pensez-vous ?
Voir aussi
L'Iran aurait transféré via Binance 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies pour financer le régime et ses alliés militaires malgré les sanctions internationales, Binance aurait ignoré les alertes internes
Carnage crypto du Bitcoin : le déclencheur caché derrière le revirement soudain de Wall Street, les paris à levier sur les cryptos forcent les ventes de toutes les classes d'actifs, risquant un krach massif
Un détenteur de bitcoins affirme que l'IA Claude l'a aidé à récupérer 5 BTC perdus depuis 11 ans : Claude a analysé d'anciens fichiers de portefeuille et a mis au jour une faille dans la logique de décryptage
Vous avez lu gratuitement 1 134 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.