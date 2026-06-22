Polymarket, un marché de prédiction basé sur les cryptomonnaies, est accusé d'avoir utilisé de faux paris gagnants pour alimenter sa croissance virale, avec plus de 1 100 vidéos mises en scène de faux gains

Polymarket, la plateforme de paris sur les cryptomonnaies qui a connu un essor fulgurant pendant la campagne électorale de 2024, a été prise en flagrant délit de paiement de créateurs pour quils filment de faux gains et pertes de paris, selon une enquête fracassante du Wall Street Journal qui a identifié plus de 1 100 vidéos trompeuses sur les réseaux sociaux. Il ne sagissait pas dexpériences dutilisateurs authentiques : cétaient des mises en scène rémunérées. Plusieurs créateurs ont confirmé au Journal que Polymarket les avait rémunérés pour produire ce contenu, un fait commodément omis de leurs publications enthousiastes. Pour Polymarket, les répercussions pourraient être graves. Au-delà dune éventuelle action de la FTC, lentreprise est confrontée à une crise de légitimité.
Polymarket est un marché de prédiction américain basé sur la cryptomonnaie qui offre une plateforme permettant aux particuliers de parier sur des événements futurs, notamment des matchs sportifs, des indicateurs économiques, les conditions météorologiques, des remises de prix, des résultats politiques et législatifs, ainsi que des conflits militaires. Les participants peuvent déposer de la cryptomonnaie USDC via le réseau blockchain Polygon et échanger des parts représentant la probabilité de résultats futurs spécifiques. La société a son siège à Manhattan, New York, où la plateforme a été lancée en 2020.
La nature controversée des marchés de paris proposés par la société (qui permettent de parier sur des frappes militaires et des guerres en cours), ainsi que la possibilité pour des personnes disposant d'informations privilégiées de parier sur les résultats, ont été décrites par le Wall Street Journal comme une « zone grise sur le plan juridique et éthique ». De nombreux cas de délits d'initiés suspects ont été observés sur Polymarket, ainsi que des tentatives de la part de parieurs de manipuler les résultats et de faire pression sur des journalistes pour qu'ils modifient leurs reportages. 0,1 % des comptes engrangent 67 % des bénéfices sur Polymarket, tandis que plus de 70 % des utilisateurs perdent de l'argent.
Un exemple, un rapport de Chainalysis en 2024 a révélé qu'un français aurait contrôlé 9 comptes cryptomonnaie Polymarket blockchain Polygon pour parier massivement sur une victoire de Donald Trump aux élections. D'après les calculs de Polymarket, ces adresses semblent avoir réalisé un bénéfice net de près de 78 millions de dollars en pariant principalement sur une victoire de Trump.
Récemment, Polymarket, la plateforme de paris sur les cryptomonnaies qui a connu un essor fulgurant pendant la campagne électorale de 2024, a été prise en flagrant délit de paiement de créateurs pour quils filment de faux gains et pertes de paris, selon une enquête fracassante du Wall Street Journal qui a identifié plus de 1 100 vidéos trompeuses sur les réseaux sociaux. Cette révélation soulève de sérieuses questions quant aux pratiques marketing de lentreprise et à déventuelles violations des règles de transparence de la FTC, alors que les régulateurs surveillent de près le secteur des marchés de prédiction.
Lengouement pour les marchés de prédiction reposait sur des mensonges
Polymarket vient dêtre pris en flagrant délit de mener lune des campagnes dastroturfing les plus effrontées du monde des cryptomonnaies. La plateforme de prédiction crypto, devenue un véritable phénomène culturel pendant la campagne électorale, a secrètement financé une armée dinfluenceurs pour simuler des activités de paris, créant ainsi lillusion dun succès viral qui a trompé des millions de personnes.
Lenquête du Wall Street Journal dresse un tableau accablant. Les journalistes ont identifié plus de 1 100 clips vidéo trompeurs montrant des personnes censées placer des paris et célébrer des gains colossaux sur Polymarket. Mais il ne sagissait pas dexpériences dutilisateurs authentiques : cétaient des mises en scène rémunérées. Plusieurs créateurs ont confirmé au Journal que Polymarket les avait rémunérés pour produire ce contenu, un fait commodément omis de leurs publications enthousiastes.
Le diable est dans les détails, et les vidéos en regorgent. Un clip montre un utilisateur se rendant sur « poiymarket.com » notez la faute de frappe plutôt que sur le domaine légitime polymarket.com. Selon lanalyse du Journal, aucun des paris placés dans ces vidéos frauduleuses nétait une transaction réelle sur la plateforme. Il sagissait de pure mise en scène, conçue pour fabriquer de la preuve sociale et susciter la peur de passer à côté (FOMO).
Il ne sagit pas seulement dune pratique marketing douteuse : cela pourrait bien relever de lillégalité. La Commission fédérale du commerce (FTC) exige des influenceurs quils divulguent clairement leurs partenariats rémunérés, une règle qui existe précisément pour empêcher ce type de publicité trompeuse. En rémunérant des créateurs pour promouvoir de fausses activités de paris sans le signaler, Polymarket pourrait avoir enfreint les lois fédérales sur la protection des consommateurs.
Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour le secteur des marchés de prédiction. Après le rôle controversé joué par Polymarket lors de lélection présidentielle de 2024 où la plateforme était devenue un indicateur incontournable pour les passionnés de politique malgré les soupçons de manipulation du marché , les régulateurs surveillent de près ce secteur. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sest déjà heurtée aux plateformes de prédiction pour déterminer si celles-ci opéraient comme des activités de jeux dargent illégales.
Polymarket avait déjà conclu un accord avec la CFTC en 2022, sacquittant dune amende de 1,4 million de dollars pour avoir exploité une bourse de produits dérivés non enregistrée et acceptant de mettre fin à ses activités aux États-Unis. La plateforme bloque techniquement les utilisateurs américains, mais lapplication de cette mesure reste aléatoire. Cette dernière révélation concernant une campagne de marketing viral fabriquée de toutes pièces ajoute une couche supplémentaire de risque réglementaire.
Cette campagne de fausses vidéos semble liée à la stratégie de croissance explosive de Polymarket. La plateforme avait déjà essuyé des critiques lorsque son directeur marketing avait été pris en flagrant délit denvoi de milliers de dollars à des influenceurs tels que Nick Shirley et Riley Gaines. Cette controverse antérieure apparaît désormais comme un avant-goût dune opération coordonnée de bien plus grande envergure.
Les conséquences de cette révélation
Ce qui rend cette affaire particulièrement insidieuse, cest la manière dont elle a exploité les mécanismes de viralité des réseaux sociaux. Une fausse vidéo montrant quelquun remportant un gros gain grâce à un pari crée de puissants déclencheurs psychologiques : leuphorie de la victoire, laccessibilité à la richesse grâce aux cryptomonnaies, la peur de passer à côté dune opportunité. Lorsque lon voit défiler les vidéos les unes après les autres montrant des personnes célébrant leurs gains, cela crée lillusion que le succès est courant et facile à obtenir. En réalité, comme sur la plupart des plateformes de paris, la maison a généralement lavantage.
Cette révélation sape également la confiance dans lécosystème des contenus financiers sur les réseaux sociaux. Combien dautres gains boursiers, profits en cryptomonnaies ou succès dinvestissement viraux sont mis en scène de la même manière ? Le scandale Polymarket pourrait bien nêtre que la partie émergée dun iceberg bien plus vaste de battage financier artificiel sur lensemble des plateformes.
Pour Polymarket, les répercussions pourraient être graves. Au-delà dune éventuelle action de la FTC, lentreprise est confrontée à une crise de légitimité. Les marchés de prédiction ne fonctionnent que si les utilisateurs font confiance à la plateforme et à la communauté qui lentoure. Lorsque cette communauté savère être en partie fabriquée de toutes pièces par des acteurs rémunérés, tout le principe seffondre.
Ces accusations interviennent alors que fin mai 2026, un ingénieur en sécurité de Google avait été accusé d'avoir transformé des tendances de recherche confidentielles en un gain de 1,2 million de dollars sur Polymarket. Michele Spagnuolo aurait effectué de nombreuses transactions sur la plateforme de prédiction, en abusant de son accès interne aux données non publiques de Google concernant les personnes les plus recherchées en 2025. Spagnuolo a été inculpé pour violation de la loi sur les marchés à terme (Commodity Exchange Act), fraude électronique et blanchiment dargent, des infractions passibles dune peine maximale cumulée pouvant aller jusquà 50 ans de prison.
Source : Enquête du Wall Street Journal
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