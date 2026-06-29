Le bitcoin s'effondre de 52 % et passe sous la barre des 60 000 $. « Le bitcoin est un actif spéculatif totalement inutile qui finira par disparaître dans l'indifférence générale », tranche Jeremy Grantham

Le cours du bitcoin est en chute libre depuis plusieurs mois. Il a dégringolé à 60 000 dollars, soit une baisse de plus de 52 % par rapport à son pic d'octobre 2025. Selon le milliardaire Jeremy Grantham, la valeur du bitcoin va progressivement s'amenuiser au fil des ans et que la cryptomonnaie disparaîtra. Il soutient que le bitcoin manque cruellement de valeur intrinsèque et ne possède aucune utilité concrète dans l'économie réelle. Contrairement aux discours qui désignent le bitcoin comme une réserve de valeur, Jeremy Grantham critique son usage, affirmant qu'il facilite surtout les activités illicites plutôt que les transactions quotidiennes honnêtes.
Le bitcoin traverse actuellement une zone de fortes turbulences. Le 26 juin, le bitcoin a clôturé à seulement 59 948 dollars, affichant une baisse de 19 % pour le seul mois de juin et un recul de plus de 50 % par rapport à son plus haut historique de 124 310 dollars atteint en octobre 2025. De manière très significative, les données actuelles du marché montrent que le bitcoin a brisé une ligne de tendance de support ascendante qui tenait bon depuis 2012.
Selon Vetle Lunde de K33 Research, pour la première fois depuis fin 2022, plus de 50 % des cryptomonnaies échangées le sont à un prix inférieur à leur prix d'achat. Ce chiffre n'était que de 30 % il y a un mois. C'est le dernier signe en date de la tension qui règne sur un marché en chute libre depuis des mois.
Pour marquer l'occasion, CNBC a interviewé Jeremy Grantham, investisseur milliardaire et cofondateur de la société de gestion d'actifs GMO. Jeremy Grantham est un sceptique de longue date du bitcoin. Lors de l'interview, l'investisseur a prédit que « le bitcoin perdra progressivement de son importance au fil des décennies ». Connu pour ses analyses sur les bulles financières, Jeremy Grantham a expliqué que la chute du bitcoin sera lente et inévitable.
Un actif purement spéculatif et sans utilité réelle pour l'économie
Jeremy Grantham considère le bitcoin comme un actif purement spéculatif totalement inutile et dépourvu de valeur intrinsèque. Selon lui, le bitcoin n'a démontré aucune utilité concrète dans le monde réel, ni même de performances supérieures lors des marchés haussiers. Le bitcoin n'est pas pratique au quotidien : « les gens ne l'utilisent pas pour faire des transactions sérieuses, ils ne l'utilisent pas pour acheter leur dîner et payer au supermarché ».
Plus sévère encore, Jeremy Grantham a déclaré que la seule véritable fonction du bitcoin est de servir des activités illicites : « ce qu'il fait, c'est permettre aux escrocs de déplacer de l'argent ». L'investisseur insiste également sur le fait que le bitcoin ne constitue pas une réserve de valeur fiable. Il rappelle que son cours a récemment été divisé par deux sans aucune raison valable alors que l'économie était solide, ce qui prouve qu'on ne peut pas s'y fier.
Le milliardaire rappelle aussi que cette instabilité est une caractéristique historique du bitcoin, reconnu pour ses krachs spectaculaires qui lui font perdre au moins 70 % de sa valeur par rapport à son sommet lors de chaque cycle baissier. Actuellement, le bitcoin s'échange sous la barre des 60 000 dollars, accusant une baisse d'environ 52 % par rapport à son pic d'octobre, une période de marasme qui pourrait se prolonger selon plusieurs investisseurs.
À l'inverse de cette volatilité extrême, Jeremy Grantham fait remarquer que l'or a continué d'enregistrer des gains solides sur la même période, affirmant ainsi son statut d'investissement plus sûr. « [Au fil] des années et des années, des décennies et des décennies, je pense que sa valeur va s'amenuiser, non pas dans un grand fracas, mais dans un murmure », a déclaré Jeremy Grantham au journal. « Ce n'est pas une forme de valeur stable ».
Les multiples facteurs expliquant la pression vendeuse sur l'actif
Cette déroute s'explique par la combinaison de plusieurs éléments défavorables. Le marché fait face à une concurrence accrue, de nombreux capitaux se détournant des cryptomonnaies pour se diriger vers les actions liées à l'IA ou vers des introductions en bourse très médiatisées comme celle de SpaceX. La société d'Elon Musk a réussi la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, avec une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars.
Par ailleurs, on observe une forte pression vendeuse émanant d'investisseurs de la première heure, illustrée par le réveil de 165 portefeuilles inactifs depuis plusieurs années qui ont déplacé et vendu massivement des jetons pour prendre leurs bénéfices. Le sentiment du marché a également été plombé par la décision de l'entreprise de gestion de bitcoins Strategy inc. de vendre des jetons, rompant ainsi une stratégie de conservation de quatre ans.
« Les cours évoluent en fonction des positions structurelles, de leffet de levier, des réactions émotionnelles et des risques liés à des événements ponctuels, mais la tendance générale reflète des conditions de marché persistantes », a déclaré Ophelia Snyder, cofondatrice de la société de gestion dactifs 21Shares. (Les ETF axés sur le bitcoin subissent une véritable hémorragie, avec des milliards de dollars de retraits enregistrés ces dernières semaines.)
« Et tant que ces conditions sous-jacentes ne changeront pas, je pense que nous continuerons probablement à observer la même situation : des marchés évoluant dans une fourchette étroite, une volatilité périodique, des réajustements de leffet de levier et de nombreux investisseurs attendant le prochain catalyseur véritablement important », a-t-elle poursuivi. Selon les analystes, l'importance de cette situation va au-delà des pertes comptables.
Les cryptomonnaies : entre grands espoirs et réalités décevantes
La première idée reçue lorsquon aborde lunivers des cryptomonnaies est celle de louverture sur un système financier prétendument décentralisé. En dautres termes, la possibilité de saffranchir des banques. En pratique, une part significative des infrastructures, des flux de liquidité et du pouvoir de décision reste concentrée entre quelques acteurs dominants, quil sagisse de plateformes déchange, de développeurs ou dintermédiaires techniques.
Cette concentration limite la portée réelle de la décentralisation souvent mise en avant dans le discours promotionnel. Elle expose également lécosystème à des risques systémiques comparables à ceux de la finance traditionnelle, tout en réduisant la résilience et la transparence supposées du modèle.
En dépit des illusions et des discours des promoteurs, plusieurs intervenants sur ce marché finissent par se rendre compte que cette sphère ressemble plus à un casino en ligne où prévalent spéculation et compétition, entraînant la perte dargent des participants plutôt quune amélioration du système financier. Cest ce que rapporte Ken Chang de son vécu en tant quintervenant de la filière dans laquelle il déclare sans détour avoir perdu 8 ans.
Son analyse montre que les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses initiales parmi lesquelles on retrouve leur utilisation en tant que monnaie numérique décentralisée mondiale, leur stabilité en tant que réserve de valeur et leur capacité à fonctionner sans nécessiter de réglementation importante.
Selon le rapport de Ken Chang, ingénieur logiciel, la lenteur des transactions et leur coût comptent parmi les facteurs qui rendent les cryptomonnaies peu pratiques pour les petites transactions quotidiennes, surtout comparé aux systèmes de paiement traditionnels comme Visa. La forte volatilité des prix vient sajouter au facteur précédent pour disqualifier les cryptomonnaies comme moyen déchange généralisé et comme réserve de valeur fiable.
Bulle spéculative et absence d'application réelle pour l'économie
La bulle des cryptomonnaies est un phénomène dans lequel le marché considère que le cours actuel des actifs en cryptomonnaies est surévalué par rapport à leur valeur hypothétique. L'histoire des cryptomonnaies a été marquée par plusieurs bulles spéculatives suivant un cycle d'expansion et d'effondrement. Pour de nombreux économistes et investisseurs de renom, l'ensemble du marché des cryptomonnaies constitue une bulle spéculative.
Parmi les partisans de cette opinion figurent Warren Buffett, membre du conseil d'administration de la société d'investissement Berkshire Hathaway, ainsi que plusieurs lauréats du prix Nobel d'économie, des banquiers centraux et des investisseurs. Le secteur a été frappé par de nombreux scandales, comme le tollé provoqué par l'effondrement spectaculaire de FTX, qui a utilisé les fonds des clients pour financer la vie de luxe des dirigeants.
Après son effondrement, les enquêtes et les procédures judiciaires ont révélé que les dirigeants de FTX, notamment le fondateur Sam Bankman-Fried, ont détourné plusieurs milliards de dollars de dépôts clients pour financer des investissements risqués, des dons politiques et un train de vie somptueux.
« Après 17 ans, le bitcoin n'a toujours pas d'autre utilité que la pure spéculation », a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading. Selon un rapport de l'équipe de recherche Cantor Fitzgerald, le volume total des transactions sur les bourses centralisées a chuté le mois dernier à 4 000 milliards de dollars, marquant ainsi le deuxième mois consécutif où ce chiffre atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans.
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