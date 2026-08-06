COLDCARD est un portefeuille matériel (hardware wallet) exclusivement dédié au Bitcoin, conçu par l'entreprise canadienne de sécurité Coinkite. Contrairement aux portefeuilles classiques sous forme d'applications mobiles ou de comptes sur des plateformes d'échange qui sont connectés à Internet (hot wallets), COLDCARD est un portefeuille « froid » (cold wallet). Coinkite a vanté son portefeuille comme étant un endroit sécurisé pour les bitcoins.
Son rôle principal est de générer et de conserver les clés privées des utilisateurs, qui sont en quelque sorte les mots de passe maîtres donnant accès à leurs bitcoins. Pour garantir une sécurité maximale, COLDCARD est conçu pour ne jamais se connecter à Internet ou à un réseau informatique.
COLDCARD utilise des méthodes de transfert d'informations ultra-sécurisées, comme le système « air-gapped » (qui permet de signer des transactions sans connexion physique, par exemple en déplaçant des données via une carte MicroSD). En théorie, la sécurité du système de Coinkite est telle qu'un pirate informatique devrait physiquement posséder l'appareil pour espérer voler vos cryptomonnaies. Mais une faille récente a mis à mal ce postulat.
Une vulnérabilité majeure au cur de la génération de clés
Une faille critique dans le micrologiciel des portefeuilles matériels COLDCARD de Coinkite a rendu prévisibles les clés de récupération de nombreux utilisateurs de bitcoin. Cette faille, identifiée par les chercheurs en cybersécurité de Block, remonte à mars 2021, lorsqu'une modification du code a désactivé l'utilisation du générateur matériel de nombres aléatoires du processeur STM32 au profit d'un générateur logiciel de secours nommé Yasmarang.
Sur les modèles Mk3, l'entropie de sécurité s'est ainsi effondrée de 128 bits à seulement 40 bits. Cet écart est colossal, transformant ce qui devait être une protection inviolable en une serrure facilement piratable par force brute avec de simples services de cloud computing. Alors que Coinkite soutient que les modèles plus récents comme le Mk4, le Mk5 ou le Q ne sont pas touchés, les chercheurs en sécurité de Block se montrent plus sceptiques.
Ces versions récentes n'offrent que 72 bits d'entropie au lieu des 128 attendus, ce qui reste bien inférieur aux normes de sécurité requises. La découverte de cette faille a semé la panique dans le rang des utilisateurs, dont un nombre non négligeable n'ont pas eu le temps de mettre leurs avoirs à l'abri des pirates.
Des pirates ont rapidement découvert cette vulnérabilité pour reconstituer des clés hors ligne et dévaliser les portefeuilles des utilisateurs sans jamais avoir besoin de toucher physiquement aux appareils. À en croire les entreprises de surveillance de la blockchain, les pertes totales dépassent désormais les 130 millions de dollars. Les vagues successives d'attaques, analysées par Galaxy Research, ont mis en évidence un processus extrêmement rapide.
Tom Robinson, cofondateur et directeur scientifique de la société de surveillance des cryptomonnaies Elliptic, a déclaré à TechCrunch que cette estimation était globalement correcte. La société Chainalysis a observé que l'attaquant s'en est pris en priorité aux comptes les plus fortunés, parvenant à dérober plus de 30 millions de dollars au cours des dix premières minutes de l'attaque. Les experts considèrent l'attaque comme étant toujours en cours.
Le désarroi des utilisateurs et la complexité du blanchiment
L'attaquant na jamais touché le moindre appareil. Cette situation a provoqué une immense détresse chez des propriétaires de cryptomonnaies qui pensaient pourtant avoir pris toutes les précautions possibles pour sécuriser leurs actifs hors ligne. L'un des sinistrés, Jonathan Goodman, qui s'est fait dérober 1,6 million de dollars, a partagé sa frustration en déclarant : « peut-être que le plus difficile dans tout cela, c'est que j'ai tout fait correctement ».
« Je nai jamais partagé ma phrase de récupération avec qui que ce soit. Mes appareils nont jamais été connectés à Internet. Tout était conservé dans plusieurs coffres-forts et compartiments de dépôt. Rien de tout cela na eu dimportance. Tout cela parce que le matériel qui a généré la phrase de récupération comportait à lorigine, dans son code datant de 2021, une ligne présentant une vulnérabilité », a-t-il écrit dans un message sur X (ex-Twitter).
Curieusement, malgré l'immensité du butin, les fonds dérobés restent pour l'instant immobiles sur des adresses contrôlées par les pirates. Les experts expliquent que le renforcement des règles de conformité des plateformes d'échange et la surveillance en temps réel rendent le blanchiment d'une telle somme extrêmement complexe aujourd'hui. Le cabinet d'analyse Galaxy Research a déclaré avoir identifié depuis trois vagues d'attaques successives.
Coinkite a publié des avertissements urgents destinés aux utilisateurs : la mise à jour du micrologiciel ne corrige pas une clé déjà générée avec une faible entropie. Les utilisateurs concernés doivent impérativement configurer une toute nouvelle clé sur un appareil sain et y transférer l'intégralité de leurs fonds.
Seuls les utilisateurs ayant ajouté une passphrase BIP39 solide, ou ayant saisi manuellement des lancers de dés à la configuration (au moins 50, ou 99 sur Mk3) pour apporter leur propre entropie, échappent à cette faille. Comme beaucoup de détenteurs de COLDCARD ne suivent pas l'actualité des cryptomonnaies au quotidien, les experts recommandent de prévenir rapidement ses proches équipés de cet appareil pour qu'ils sécurisent leurs fonds.
Un actif spéculatif et sans « utilité réelle » pour l'économie
Jeremy Grantham, cofondateur de la société de gestion d'actifs GMO, est un sceptique de longue date du bitcoin. « Le bitcoin perdra progressivement de son importance au fil des décennies », a prédit l'investisseur milliardaire lors d'une interview avec CNBC en juin dernier. Connu pour ses analyses sur les bulles financières, il est convaincu que la chute du bitcoin sera lente et inévitable. Le marché a connu une descente aux enfers ces dernières années.
Jeremy Grantham considère le bitcoin comme un actif purement spéculatif totalement inutile et dépourvu de valeur intrinsèque. Selon lui, le bitcoin n'a démontré aucune utilité concrète dans le monde réel, ni même de performances supérieures lors des marchés haussiers. Le bitcoin n'est pas pratique au quotidien : « les gens ne l'utilisent pas pour faire des transactions sérieuses, ils ne l'utilisent pas pour acheter leur dîner et payer au supermarché ».
Plus sévère encore, Jeremy Grantham a déclaré que la seule véritable fonction du bitcoin est de servir des activités illicites : « ce qu'il fait, c'est permettre aux escrocs de déplacer de l'argent ». L'investisseur insiste également sur le fait que le bitcoin ne constitue pas une réserve de valeur fiable. Il rappelle que son cours a récemment été divisé par deux sans aucune raison valable alors que l'économie était solide, ce qui prouve qu'on ne peut pas s'y fier.
Le milliardaire rappelle aussi que cette instabilité est une caractéristique historique du bitcoin, reconnu pour ses krachs spectaculaires qui lui font perdre au moins 70 % de sa valeur par rapport à son sommet lors de chaque cycle baissier. En juin, le bitcoin s'échangeait sous la barre des 60 000...
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