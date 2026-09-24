Le cours du bitcoin bondit à 86 455 dollars, son plus haut niveau en huit mois, après que la SEC a accordé une exemption de cinq ans pour la négociation de certaines actions tokenisées

En juin 2026, le cours du bitcoin s'effondrait de 52 %, passant sous la barre critique des 60 000 $. Depuis le début du mois de septembre, il a renoué avec la croissance et a désormais remonté au-dessus du seuil des 80 000 $, atteignant un sommet de 86 349,90 $ qui constitue son niveau le plus élevé depuis la fin du mois de janvier 2026. (Toutefois, le cours chute de nouveau et est retombé à 83 460 $ au moment de la rédaction de cet article.)
Cette forte remontée fait suite à une hausse de plus de 5 % le 18 septembre, puis de 6 % le 21 septembre, permettant au jeton de franchir nettement sa moyenne mobile à 50 jours. Le bitcoin a entraîné une augmentation générale du marché, soutenu par le regain d'appétit des investisseurs pour le risque dans un contexte de baisse des prix du pétrole, et par une forte demande sur les ETF et des rachats massifs de positions vendeuses.
Certains analystes estiment que ce rebond signale la sortie d'une période de stagnation, souvent qualifiée d'hiver crypto, débutée après le sommet historique de plus de 125 000 dollars atteint en octobre 2025. Sean Farrell, responsable des actifs numérique chez Fundstrat, se veut optimiste : « le franchissement du BTC est crédible. L'hiver crypto est terminé, bien que cela ne signifie pas nécessairement que la trajectoire ascendante sera linéaire ».
La valorisation totale du marché des cryptomonnaies s'établissait à 2 940 milliards de dollars, restant inférieure de 30 % à son niveau record. Certains observateurs se montrent sceptiques. « Comme par le passé, cette hausse signifie peut-être l'accalmie avant la prochaine chute spectaculaire », a écrit un critique.
Des fondamentaux solides et des prévisions optimistes
Certains analystes affichent un enthousiasme croissant quant à la trajectoire future des actifs numériques. Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, partage un avis très positif : « c'est le printemps crypto, les crocus fleurissent ». Il anticipe ce qui pourrait être « le marché haussier le plus fort et le plus long de l'histoire de la cryptomonnaie ». Il explique cette perspective par « l'amélioration continue des fondamentaux du secteur ».
D'après Matt Hougan, cette amélioration continue des fondamentaux est notamment illustrée par la hausse du volume des transactions sur les blockchains et l'implication croissante de grandes institutions financières telles que BlackRock. Selon le financier, la baisse cyclique des prix subie précédemment par le marché contraste avec cette croissance structurelle. Il ajoute que les cours devraient rapidement rattraper ce retard d'ici la fin de l'année.
D'autres observateurs rejoignent cette vision positive. Ed Engel, analyste chez Compass Point, avance que le marché se trouve au début d'un nouveau marché haussier sans manifester de signe de surchauffe. Sur le plan technique, les spécialistes de BTIG estiment dans une note que tant que le niveau support des 75 000 dollars est préservé, les acheteurs peuvent viser un passage au-dessus des 82 000 dollars en direction du seuil des 90 000 dollars.
Par ailleurs, il est important de souligner que le bitcoin a opéré un retour en force malgré la hausse des taux obligataires et le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Cette dynamique positive a également profité aux actions des sociétés liées au secteur, à l'image de Coinbase et de Strategy.
L'évolution du cadre réglementaire des cryptomonnaies
L'évolution du cadre réglementaire américain constitue un autre élément central du débat. La Chambre des représentants a adopté le Clarity Act, mais il a été bloqué par le Sénat en septembre. Ce projet de loi vise à établir un cadre juridique précis et à partager la surveillance entre la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Son blocage au Sénat n'a toutefois pas freiné la hausse des prix.
Selon Matt Hougan, en l'absence de ce texte, les règles continueront d'être fixées par les agences de régulation actuelles. Il souligne que « le marché fait face à la SEC et à la CFTC les plus pro-crypto de l'histoire des États-Unis », ce qui pourrait offrir un environnement très favorable. De plus, la SEC a accordé une exemption de cinq ans pour la négociation de certaines actions liées aux cryptomonnaies, stimulant des jetons comme l'éther et Solana.
En parallèle des facteurs réglementaires et macroéconomiques, un arbitrage s'opère sur les marchés financiers. Les investisseurs redirigent une partie de leurs capitaux depuis les valeurs de l'IA vers les cryptomonnaies. Après une période où l'engouement pour l'IA avait capté l'essentiel de l'attention des investisseurs orientés vers la dynamique de marché, la stabilisation de ce secteur pousse les capitaux à se rediriger vers les actifs numériques.
Le scepticisme marqué d'une frange de la communauté
Certains analystes financiers rappellent que le marché reste encore environ 30 % en dessous de son niveau record de 125 000 dollars, et que la récente hausse s'explique en partie par des mécanismes techniques comme le rachat forcé de positions vendeuses (« short squeeze »). L'analyste Sean Farrell nuance d'ailleurs l'optimisme ambiant en précisant que « cela ne signifie pas nécessairement que la trajectoire ascendante sera linéaire ».
Les échanges sur le forum communautaire Slashdot révèlent un scepticisme plus marqué. Plusieurs commentateurs rappellent que le bitcoin ne possède pas de fondamentaux économiques classiques, tels que des ventes ou des revenus, et qu'il souffre toujours d'un manque d'utilité pratique dans l'économie réelle. Un utilisateur déplore notamment le fait qu'il ne permette toujours pas de payer « dans un supermarché ou chez un garagiste ».
D'autres avis qualifient cette hausse de spéculative, l'assimilant à la « théorie du plus grand fou » ou à des manuvres de « pump and dump », tout en soulevant les inquiétudes liées à l'impact environnemental du minage, aux risques de vol et à l'utilisation de la technologie à des fins de blanchiment ou de fraude. Le blocage du Clarity Act par le Sénat américain illustre les difficultés persistantes à établir un cadre réglementaire clair pour le secteur.
Cryptomonnaie : entre grands espoirs et dures réalités
La première idée reçue lorsquon aborde lunivers des cryptomonnaies est celle de louverture sur un système financier prétendument décentralisé. En dautres termes, la possibilité de saffranchir des banques. En pratique, une part significative des infrastructures, des flux de liquidité et du pouvoir de décision reste concentrée entre quelques acteurs dominants, quil sagisse de plateformes déchange, de développeurs ou dintermédiaires techniques.
Cette concentration limite la portée réelle de la décentralisation souvent mise en avant dans le discours promotionnel. Elle expose également lécosystème à des risques systémiques comparables à ceux de la finance traditionnelle, tout en réduisant la résilience et la transparence supposées du modèle.
En dépit des illusions et des discours des promoteurs, plusieurs intervenants sur ce marché finissent par se rendre compte que cette sphère ressemble plus à un casino en ligne où prévalent spéculation et compétition, entraînant la perte dargent des participants plutôt quune amélioration du système financier. Cest ce que rapporte Ken Chang de son vécu en tant quintervenant de la filière dans laquelle il déclare sans détour avoir perdu 8 ans.
Son analyse montre que les cryptomonnaies peinent à tenir leurs promesses initiales parmi lesquelles on retrouve leur utilisation en tant que monnaie numérique décentralisée mondiale, leur stabilité en tant que réserve de valeur et leur capacité à fonctionner sans nécessiter de réglementation importante.
Selon le rapport de Ken Chang, ingénieur logiciel, la lenteur des transactions et leur coût comptent parmi les facteurs qui rendent les cryptomonnaies peu pratiques pour les petites transactions quotidiennes, surtout comparé aux systèmes de paiement traditionnels comme Visa. La forte volatilité des prix vient sajouter au facteur précédent pour disqualifier les cryptomonnaies comme moyen déchange généralisé et comme réserve de valeur fiable.
La bulle spéculative et l'absence d'application pratique
La bulle des cryptomonnaies est un phénomène dans lequel le marché considère que le cours actuel des actifs en cryptomonnaies est surévalué par rapport à leur valeur hypothétique. L'histoire des cryptomonnaies a été marquée par plusieurs bulles spéculatives suivant un cycle d'expansion et d'effondrement. Pour de nombreux économistes et investisseurs de renom, l'ensemble du marché des cryptomonnaies constitue une bulle spéculative.
Parmi les partisans de cette opinion figurent Warren Buffett, membre du conseil d'administration de la société d'investissement Berkshire Hathaway, ainsi que plusieurs lauréats du prix Nobel d'économie, des banquiers centraux et des investisseurs. Le secteur a été frappé par de nombreux scandales, comme le tollé provoqué par l'effondrement spectaculaire de FTX, qui a utilisé les fonds des clients pour financer la vie de luxe des dirigeants.
Après son effondrement, les enquêtes et les procédures judiciaires ont révélé que les dirigeants de FTX, notamment le fondateur Sam Bankman-Fried, ont détourné plusieurs milliards de dollars de dépôts clients pour financer des investissements risqués, des dons politiques et un train de vie somptueux.
« Après 17 ans, le bitcoin n'a toujours pas d'autre utilité que la pure spéculation », a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading. Selon un rapport de l'équipe de recherche Cantor Fitzgerald, le volume total des transactions sur les bourses centralisées a chuté le mois dernier à 4 000 milliards de dollars, marquant ainsi le deuxième mois consécutif où ce chiffre atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans.
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