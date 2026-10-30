Le secteur des cryptos victime du plus grand casse de l'histoire humaine. Des milliards en bitcoins ont été volé lors du piratage de Binance via la compromission du laptop d'un ingénieur Devops de la plateforme

Les rapports initiaux fournis par Binance et les firmes de cybersécurité dessinent le schéma d'une attaque sophistiquée et automatisée. L'incident a débuté par le piratage du PC portable d'un ingénieur DevOps de Binance. Selon les rapports y relatifs, cet ingénieur aurait pu être piégé via une technique d'ingénierie sociale (par exemple, en acceptant de passer un faux test technique en ligne qui a injecté un malware sur sa machine).
Ce piratage a permis aux attaquants de pénétrer dans un conteneur de services interne. À partir de là, ils n'ont pas eu besoin de voler directement les clés privées des portefeuilles, mais ont détourné le système interne d'autorisation et de signature des retraits pour soumettre de fausses requêtes légitimes.
L'attaque a duré moins de quatre heures, le plus gros des fonds ($6,36 milliards) ayant été siphonné à travers 10 blockchains différentes en seulement 20 minutes. Les analyses de Chainalysis révèlent que des milliers de transactions automatisées ont été lancées instantanément pour fragmenter et faire circuler les fonds entre de multiples adresses afin de brouiller les pistes
Richard Teng, co-PDG de Binance, a révélé que les pirates ont activé un mécanisme d'autodestruction informatique au sein de l'infrastructure compromise pour compliquer l'enquête technique et masquer leur parcours.
Ce piratage soulève plusieurs vagues de débats et de controverses au sein de l'écosystème
💰 La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance a confirmé, jeudi 29 octobre, qu'elle avait été victime d'un important piratage dont le préjudice est estimé à quelque 6,3 milliards de dollars, la moitié des fonds ayant été gelés pour empêcher un vol massif. #canal16 https://t.co/wYcN6fPmSY— franceinfo (@franceinfo) October 30, 2026
Plusieurs entreprises d'analyse blockchain majeures, telles que TRM Labs, Elliptic et Chainalysis, attribuent l'attaque avec une haute confiance au groupe TraderTraitor (Lazarus), une unité de cyberguerre soutenue par le régime nord-coréen. La controverse réside dans le fait que ces milliards volés sont suspectés de servir directement à financer des programmes de prolifération d'armes de destruction massive, transformant un vol financier en un enjeu géopolitique de sécurité mondiale.
Dès la détection du piratage, des émetteurs de stablecoins centralisés comme Tether (USDT), Circle (USDC) et Ripple, ainsi que des fondations comme Arbitrum, ont réagi en urgence en gelant instantanément plus de 2,5 à 3 milliards de dollars sur la blockchain. Bien que cela ait permis de limiter la casse, cette capacité de geler des fonds d'un simple clic ravive une débat idéologique profond : elle prouve la nature hautement centralisée et contrôlable d'actifs pourtant censés incarner la finance décentralisée.
Enfin, que la plus grande plateforme mondiale, réputée ultra-sécurisée, s'effondre en quelques minutes à cause du simple ordinateur portable d'un employé met en lumière l'immense fragilité du secteur face à l'ingénierie sociale.
Le cours du Bitcoin a subi une correction à la baisse suite à lannonce du piratage
🪙 La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance a annoncé jeudi qu'elle avait été victime d'un important piratage dont le préjudice est estimé à quelque 6,3 milliards de dollars, la moitié des fonds ayant été gelés pour empêcher un vol massif. ➡️ [url]https://t.co/4ufjOjoAVB[/url] https://t.co/cxEhQXRu1F— Agence France-Presse (@afpfr) October 30, 2026
Le prix du Bitcoin a chuté de 3 % à 5 %, touchant un plus bas à 76 348 $ (un plancher de six semaines) alors qu'il s'échangeait autour de 81 889 $ peu avant l'attaque. La baisse a été rapidement contenue grâce aux déclarations officielles de Binance. La cofondatrice Yi He et le PDG Richard Teng ont immédiatement annoncé que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et que la plateforme couvrirait l'intégralité des pertes sur ses fonds propres.
En collaboration avec des émetteurs majeurs (Tether, Circle), environ 3 milliards de dollars (principalement des stablecoins) ont pu être gelés directement sur la blockchain, limitant la pression vendeuse potentielle des pirates.
Plusieurs éléments techniques et structurels expliquent à la fois la réussite fulgurante du piratage et la résilience relative du cours du bitcoin. Les pirates ont réussi à s'emparer de 18 270 BTC (en plus de 420 000 ETH et d'autres jetons). Une telle quantité de bitcoins retirée des réserves d'une plateforme crée une onde de choc sur les carnets d'ordres.
Sur le réseau Ethereum, les pirates ont tiré parti de la spécification technique EIP-7702. Ils ont forcé un portefeuille connecté de Binance à exécuter un smart contract nettoyeur pré-signé, siphonnant automatiquement 167 464 ETH et 1,6 milliard d'USDT en une seule transaction.
Sur Binance, un décrochage technique artificiel de certains actifs (comme le stablecoin USDe qui est brièvement tombé à 0,65 $) a piégé les algorithmes, entraînant des liquidations forcées et amplifiant la baisse à court terme du Bitcoin par effet domino.
Les fonds ont rejoint des adresses liées au piratage de Bitget, reliant directement l'opération aux modes opératoires nord-coréens
Bonjour ! BINANCE PIRATÉ : 6 MILLIARDS $ VOLÉS ! LE PLUS GROS HACK DE L'HISTOIRE ! https://t.co/TAwiE1g23c— ☠ Bluetouff (@bluetouff) October 30, 2026
L'attaque a impliqué une préparation minutieuse de plus de 36 heures, l'utilisation de Tornado Cash pour les frais initiaux et un script sophistiqué d'autodestruction des traces logicielles. Ce vol record de 6,36 milliards de dollars représente une source de financement majeure pour le régime de Kim Jong-un, équivalant à une part importante du PIB du pays pour soutenir ses programmes balistiques et nucléaires.
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Quelle leçons tirez-vous à titre personnel de ce piratage?
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