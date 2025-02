Ce récent développement survient après que l'informaticien a été débouté par un juge de sa demande d'autorisation de fouiller la décharge , le juge estimant que creuser la décharge pourrait enfreindre la réglementation environnementale et nuire à l'environnement.Suite à ce refus, James Howells envisage désormais de proposer d'acheter le site de la décharge et dit discuter de cette idée avec ses partenaires commerciaux.James Howells, originaire de Newport, dans le sud du Pays de Galles, affirme que son ex-petite amie a jeté par erreur un disque dur contenant des milliers de bitcoins en 2013. Selon cet informaticien de 39 ans, ils valent plus de 720 millions d'euros et il tente de les récupérer depuis.Il envisage désormais d'acheter le site afin de pouvoir partir lui-même à la recherche de la fortune manquante, ont rapporté plusieurs médias le lundi 10 février.Le conseil municipal de Newport prévoit de fermer et de plafonner le site au cours de l'exercice 2025-26, ce qui sonnerait presque certainement le glas de tout espoir de récupération.James Howells a déclaré lundi, dans des commentaires largement diffusés, qu'il avait été « assez surpris » d'apprendre le plan de fermeture du conseil municipal.Le mois dernier, un juge a rejeté l'action en justice qu'il avait intentée pour obliger la municipalité à lui permettre de fouiller la décharge, ou à lui accorder une indemnité de 495 millions de livres sterling.Il a déclaré que le conseil avait affirmé devant le tribunal que la fermeture de la décharge pour lui permettre de faire des recherches « aurait un impact négatif énorme sur les habitants de Newport, alors que dans le même temps, il prévoyait de fermer la décharge de toute façon ».« Je m'attendais à ce qu'elle soit fermée dans les années à venir, car elle est remplie à 80-90 %, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit fermée si tôt. Si le conseil municipal de Newport le souhaite, je serais potentiellement intéressé par l'achat du site de la décharge 'tel quel' et j'ai discuté de cette option avec des partenaires d'investissement et c'est quelque chose qui est tout à fait à l'ordre du jour », a rajouté James Howells.Le juge Keyser KC a déclaré que la demande de M. Howells n'avait « aucune chance réaliste d'aboutir » s'il l'autorisait à aller jusqu'au procès, a rapporté The Guardian.Alors que la valeur du bitcoin atteint désormais des sommets inégalés, un rapport publié en 2021 a révélé qu'un certain nombre de millionnaires du bitcoin ne pourront malheureusement pas entrer en possession de leur petite fortune en raison de la perte de leur mots de passe ou de leurs clés privées. Le rapport estime notamment qu' environ 140 milliards de dollars en bitcoins seraient bloqués dans des portefeuilles perdus ou inaccessibles.The GuardianQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de James Howells crédible ou pertinente ?