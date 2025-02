L'industrie du minage de bitcoins aux États-Unis a créé plus de 31 000 emplois et génère 4,1 milliards de dollars par an

Les effets positifs de l'industrie ne se limitent pas aux emplois et aux opérations en cours. Par exemple, les mineurs peuvent contribuer à stabiliser les réseaux électriques en raison de la flexibilité de leurs besoins en énergie. Ils investissent également dans leurs communautés locales, en faisant des dons en argent et en parrainant des événements et des initiatives communautaires. De nombreuses sociétés de minage de bitcoins offrent une formation en cours d'emploi et donnent la priorité à une main-d'œuvre diversifiée.



Au total, 12 États sont à l'origine de la plupart des activités de minage aux États-Unis, le Texas étant celui qui a créé le plus d'emplois. Selon les données du rapport, le Texas à lui seul a généré « environ 1,7 milliard de dollars de produit brut et plus de 12 200 emplois », les estimations tenant compte des effets multiplicateurs tels que les industries de soutien.Cependant, malgré l'essor important de l'activité dans cet État américain, des données publiées en 2023 ont révélé que le minage de bitcoins a augmenté significativement les besoins énergétiques du Texas . Selon les chiffres publiés à l'époque, les mineurs de bitcoins auraient consommé environ 2 100 MW d'électricité en 2023, soit une hausse de 75 % par rapport à l'année précédente.Les auteurs du rapport affirment également que le minage a soutenu l'infrastructure locale des services publics de l'énergie en agissant comme une ressource d'équilibrage de la charge pour le réseau. Le rapport indique :Ces informations s'inscrivent dans le prolongement de rapports récents selon lesquels les sociétés de cryptomonnaies cotées en bourse ont dominé le marché boursier en janvier, dépassant même le marché des cryptomonnaies en termes d'augmentation de la capitalisation boursière. J. P. Morgan a souligné dans un rapport récent que les entreprises de cryptomonnaie suivies par la banque ont vu leur capitalisation boursière augmenter de 14 % en janvier, atteignant une valeur de 108 milliards de dollars. La capitalisation boursière du marché des cryptomonnaies a augmenté de 8 % au cours de la même période.Ces développements font suite à la signature récente par Donald Trump d'un décret visant à mettre en place un groupe de travail spécialisé pour élaborer une réglementation des actifs numériques, dans le but plus large de constituer des stocks de cryptomonnaies. Le décret stipule que : « L'industrie des actifs numériques joue un rôle crucial dans l'innovation et le développement économique aux États-Unis, ainsi que dans le leadership international de notre nation. »Alors que leur adoption ne cesse de croître, les cryptomonnaies demeurent un sujet polémique. Les critiques, comme le développeur Stephen Diehl, soutiennent que la cryptomonnaie est une arnaque sans précédent , posant des risques pour l'économie réelle. Ces actifs numériques promettent plus de liberté, de transparence, d’efficacité et d’innovation, mais les sceptiques se demandent si ils peuvent réellement tenir leurs promesses.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude crédibles ou pertinentes ?