Récemment, le président argentin Javier Milei a été accusé d'être impliqué dans une vaste escroquerie en matière de cryptomonnaie. Il a notamment apporté son soutien au nouveau projet de memecoin $LIBRA. Maintenant, Javier Milei fait face à des appels à la destitution suite à la promotion malheureuse d'une cryptomonnaie sur ses comptes de médias sociaux.Pour rappel, le compte X officiel de Milei a approuvé le jeton LIBRA, basé sur Solana, en disant à ses abonnés qu'il s'agissait d'une entreprise privée conçue pour stimuler l'économie du pays en soutenant les petites entreprises et les startups. Quelques heures plus tard, le post X disparaissait, faisant chuter la valeur du jeton et laissant les investisseurs avec des millions de dollars de pertes.Des avocats argentins ont donc engagé des poursuites pour fraude contre le président sortant, mais son bureau a rejeté l'idée qu'il ait été directement impliqué dans le développement ou la promotion de la cryptomonnaie.$LIBRA, développé par KIP Protocol et Hayden Davis, pouvait être obtenu en suivant un lien qui renvoyait les utilisateurs vers un portail web nommé, avec un clin d'œil évident à la phrase utilisée couramment par le président Milei pour terminer ses adresses publiques et ses commentaires en ligne.Le cabinet du président a ajouté qu'il avait pris des mesures pour supprimer le message de soutien apparent sur X afin de mettre fin à la spéculation et de limiter l'exposition, à la suite de la réaction initiale du public à l'égard de $LIBRA.L'un des plaignants, un avocat nommé Jonatan Baldiviezo, a décrit une association illicite visant à commettre "". "", a-t-il ajouté. Parmi les autres signataires des plaintes pour fraude figure Claudio Lozano, l'économiste qui était responsable de la Banque centrale argentine sous le règne du président Alberto Fernandez.Le président argentin Milei a répondu sur X qu'il n'était simplement pas au courant des détails du lancement de la cryptomonnaie, accusant ses adversaires politiques d'avoir tenté d'exploiter l'incident à leur profit. "", a-t-il posté sur la plateforme d'Elon Musk.Les plaignants dans cette affaire, ainsi que les critiques, ont décrit ce que l'on appelle dans l'industrie un "rug pull", lorsqu'un développeur lance une offre de cryptomonnaie attrayante, attirant un grand nombre d'investisseurs, pour ensuite se retirer une fois que les fonds deviennent trop chers, rendant le jeton virtuellement sans valeur. La même situation s'est produite avec la figure virale Hawk Tuah, Hailey Welch.Hayden Davis a été sans équivoque sur les raisons de l'effondrement du jeton cryptographique, insistant sur le fait que le président était responsable. "", a déclaré Davis.Ce nouvel incident ne dissipe pas les craintes qui pèsent sur les cryptomonnaies. De nombreux critiques ont qualifié les cryptomonnaies d'escroqueries à cause de nombreux scandales, notamment le scandale de la plateforme de cryptomonnaie FTX. Frances Coppola, qui a été dans l'industrie bancaire, a déclaré sur l'état de l'écosystème crypto : "".Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?