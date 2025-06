La famille Trump construit discrètement un empire dans la cryptomonnaie qui place ses profits sur une trajectoire de collision avec la présidence

profitant d'un secteur peu réglementé connu pour ses fraudes

Le stablecoin : World Liberty Financial ($USD1)

Les memecoins controversés $TRUMP et $MELANIA

Une présence renforcée dans le minage du bitcoin

L'influence de Donald Trump dans le secteur pose problème

Les critiques soulèvent des questions de conflits d'intérêts

Conclusion



L'incursion de Donald Trump dans la cryptomonnaie reste un sujet de préoccupations sur les plans politique, économique et éthique. Donald Trump a lancé des actifs numériques qui l'ont enrichi personnellement, tout en laissant des investisseurs lésés. Il s'est lié d'amitié avec les patrons du secteur et son administration a fait pression pour déréglementer l'industrie et a dissout une unité qui était chargée d'enquêter sur les fraudes liées aux cryptomonnaies.Ses intérêts dans ce secteur peu réglementé comprennent la startup spécialisée dans les actifs numériques World Liberty Financial et son memecoin $TRUMP, un type de jeton numérique risqué lancé juste avant le jour de l'investiture. En mai, le président américain a assisté à un dîner de gala privé dans son club de golf en Virginie pour les principaux détenteurs du memecoin, ce qui a fait la une des journaux nationaux et lui a valu de nombreuses critiques.Plus récemment, Trump Media & Technology Group, dont Donald Trump détient la majorité des actions, a dévoilé son intention de lever 2,5 milliards de dollars pour financer une vague d'achats de bitcoins. Alors que le président prône des politiques favorables aux cryptomonnaies, sa famille et les entreprises qui lui sont associées lancent des jetons, des opérations minières et des plateformes financiers qui bénéficieront directement de ces politiques. Le joyau de la couronne de l'opération semble être World Liberty Financial (WLFI), une société de cryptomonnaie lancée en septembre 2024. Bien que le président ait été désigné comme « cofondateur émérite » jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions, ses fils - Donald Jr, Eric et Barron - sont tous des cofondateurs actifs. Le stablecoin de la société, USD1, est un jeton indexé sur le dollar américain, qui a déjà atteint une valeur de marché de 2,2 milliards de dollars.Pour rappel, un stablecoin est un type de cryptomonnaie conçu pour conserver une valeur stable. Pour chaque jeton de 1 USD émis, un dollar américain est censé être gardé en réserve, ce qui en fait un actif numérique stable pour les paiements et les échanges. L'entreprise est déjà très rentable.Selon les données publiées par l'Office of Government Ethics (OGE) en juin 2025, le président Donald Trump a gagné 57,4 millions de dollars l'année dernière grâce aux jetons qu'il possède dans le cadre du projet. Le timing est également impeccable : le Sénat vient d'adopter le « Genius Act » , un projet de loi qui ouvre la voie à l'adoption généralisée des stablecoins, ce qui pourrait faire grimper la valeur de plateformes comme WLFI dans la stratosphère.Pour renforcer sa légitimité, l'USD1 est déjà utilisé comme moyen de paiement par le fonds souverain des Émirats arabes unis, MGX. Selon des législateurs démocrates et des critiques, l'USD1 pourrait être un moyen de s'attirer les faveurs de la famille Trump et du président en particulier.En janvier, des entités liées à la Trump Organization ont lancé $TRUMP , un memecoin sur la blockchain Solana. Contrairement aux stablecoins, les memecoins n'ont pas de valeur intrinsèque et prospèrent grâce au battage médiatique sur Internet. Le lancement a été un énorme succès. Selon la société de recherche Chainalysis, ce memecoin a rapporté aux entreprises liées à Trump plus de 350 millions de dollars en frais de transaction jusqu'à présent.Au plus fort de la spéculation, la capitalisation dépassait cinq milliards de dollars, une somme astronomique pour un actif sans fondement technique ni régulation. La valeur du jeton s'est ensuite effondrée brusquement , plus de 800 000 personnes ont perdu 2 milliards de dollars, mais Donald Trump s'est enrichi.Pour ne pas être en reste, MKT World LLC, une société associée à la première dame Melania Trump, selon les informations de l'Office of Government Ethics de juin 2025, a lancé le memecoin $MELANIA quelques jours après le lancement de $TRUMP. Bien que son objectif soit vague - lié à des « engagements d'apparition et de discours et à la vente de NFT » - sa valeur marchande totale s'élève actuellement à environ 128,3 millions de dollars.En mars, Eric Trump, le fils du président américain, s'est associé à la société de minage de cryptomonnaies Hut 8 pour lancer American Bitcoin Corp, qui vise à devenir un acteur majeur du minage et de l'accumulation de bitcoins. La société American Bitcoin Corp, dont Eric Trump est le directeur de la stratégie, est entrée en bourse en mai et détient déjà des bitcoins pour une valeur d'environ 22 millions de dollars, avec l'intention d'en acquérir d'autres.La portée de l'empire de la famille Trump continue de s'étendre. Plus récemment, Trump Media & Technology a déposé une demande de lancement d'un ETF combiné Bitcoin et Ether , un type de fonds d'investissement qui permettrait aux investisseurs grand public d'acheter facilement des cryptomonnaies.Cet écosystème tentaculaire, qui va des stablecoins et memecoins aux fonds d'investissement et d'exploitation minière, est profondément lié à la présidence de Donald Trump. Son revirement s'aligne parfaitement avec les intérêts financiers croissants de sa famille. La campagne de Donald Trump acceptant désormais les dons en cryptomonnaie , ce réseau pourrait servir à la fois de machine à collecter des fonds et de moyen de paiement après la présidence.Les intérêts croissants de la famille Trump dans le domaine des cryptomonnaies ont suscité l'indignation des législateurs démocrates et des organismes de surveillance éthique. Mais ils suscitent aussi des inquiétudes au sein même du secteur. Des lobbyistes et dirigeants se disent inquiets que le président puisse compromettre leur programme politique et même mettre en péril ses propres efforts pour faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.« C'est une distraction. Nous sommes ravis d'avoir un président enthousiaste à l'égard des cryptomonnaies. Mais la façon dont ils ont procédé... ça ne fait pas bonne impression », a déclaré un lobbyiste à propos des activités commerciales de la famille Trump. Bon nombre des plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans les cryptomonnaies ont été vivement critiquées par les régulateurs de Wall Street de l'administration de l'ex-président Joe Biden.Les critiques accusaient notamment les entreprises de cryptomonnaie de violer les protections des investisseurs en vigueur depuis des décennies. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Donald Trump a abandonné la plupart de ces poursuites et enquêtes, tandis que son administration a lancé une série de propositions favorables au secteur, telles qu'un plan visant à ce que le gouvernement américain détienne des réserves de bitcoins.Les initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie révèlent une tendance préoccupante : la monétisation directe de la figure politique elle-même . Il ne s'agit plus seulement de levées de fonds classiques ou de donations, mais de la création d'un écosystème où la loyauté se mesure en jetons, où l'accès au pouvoir est conditionné par des investissements en cryptomonnaie, et où la frontière entre électeur, client et investisseur disparaît peu à peu.« Le président Trump s'engage à faire des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie et à révolutionner notre technologie financière numérique. Ses actifs sont placés dans un trust géré par ses enfants, et il n'y a aucun conflit d'intérêts », a déclaré Anna Kelly, porte-parole de la Maison Blanche.Pourtant, l'influence croissante de Donald Trump sur le marché pose problème. En tant que président des États-Unis, Donald Trump influence la politique économique et financière du pays. Il pourrait bénéficier financièrement des politiques qu'il met en place. Les critiques soutiennent que les sociétés de Donald Trump brouillent les lignes entre les affaires et la politique. La Maison Blanche a rejeté ces allégations, affirmant qu'elles sont non fondées.« Il est difficile de suivre toutes les façons dont Donald Trump corrompt la présidence américaine et l'utilise à des fins personnelles, mais ses entreprises sont parmi les plus dangereuses, car elles permettent à la famille Trump de collecter des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs et de gouvernements étrangers qui auraient normalement plus de mal à acheminer de l'argent vers un homme politique américain », a écrit un critique.Donald Trump a promis d'apporter à la cryptomonnaie la « clarté réglementaire » tant attendue que les régulateurs n'ont pas su fournir à l'industrie sous l'ère Biden. Mais c'est le contraire qui s'observe actuellement. Selon un rapport, Donald Trump aurait engrangé environ un milliard de dollars au cours des neuf derniers mois. Sa valeur nette est passée à 5,6 milliards de dollars. Ces projets l'auraient également aidé à faire face aux frais de justice colossaux. Donald Trump s'est avéré être le président américain qui a le mieux réussi à monétiser la présidence . Au-delà du conflit inhérent au fait que Donald Trump fasse des affaires dans un secteur qu'il a l'immense pouvoir de réglementer en tant que président, il s'est également ouvert à l'influence étrangère. Comme souligné plus haut, les cryptomonnaies de Donald Trump sont devenues un moyen pour les acteurs étrangers d'acheminer de l'argent vers sa famille.Alors que l'entreprise de cryptomonnaie de Donald Trump a refusé de publier la liste des personnes invitées au dîner de mai en Virginie, les médias ont compilé des listes de participants comprenant des citoyens étrangers à qui il serait normalement interdit de faire des dons à des politiciens américains.Qu'il soit motivé par l'idéologie, l'opportunisme ou les deux, l'empire de Donald Trump soulève de sérieuses questions éthiques. La famille Trump tire parti du flou juridique et de la réputation douteuse du monde des cryptomonnaies pour bâtir un vaste réseau d’entreprises sujettes à polémique. De plus, le président met en avant des politiques susceptibles d'enrichir les entreprises de sa famille, brouillant la frontière entre gouvernance et profit personnel.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des initiatives de la famille Trump en matière de cryptomonnaie ?Quid des questions de conflit d'intérêts soulevées par l'influence de Donald Trump dans le secteur ?Le président Donald Trump accorde des privilèges aux gros détenteurs de sa cryptomonnaie. Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous des préoccupations de conflits d'intérêts soulevées par les projets de cryptomonnaies de Donald Trump ?