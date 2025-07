Le prix du bitcoin explose et atteint un nouveau sommet historique supérieur à 118 000 dollars en raison de l'engouement des investisseurs institutionnels pour les ETF Bitcoin au comptant

En janvier 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé les premiers ETF Bitcoin au comptant (ETF Bitcoin spot) . Cette décision permet l'accès à 11 ETF Bitcoin, dont ceux de Grayscale, Fidelity et BlackRock. Elle a marqué une évolution dans la perception des cryptomonnaies par Wall Street et a ouvert la porte aux investisseurs institutionnels traditionnels comme les fonds de pension et d'assurance, pour spéculer sur le bitcoin.Un ETF suit la valeur d'un actif ou d'un indice sous-jacent. Un ETF Bitcoin fonctionne comme les ETF d'autres actifs, tels que les matières premières et les devises. Le prix des actions de cet ETF fluctue en fonction du cours du bitcoin, s'alignant sur les variations de cette cryptomonnaie. Contrairement aux échanges sur les marchés de cryptomonnaies, cet ETF est négocié sur des places boursières comme la bourse de New York (NYSE) ou la bourse de Toronto.Depuis que la SEC a approuvé les ETF Bitcoin au comptant, des institutions financières comme BlackRock, Fidelity et ARK Invest ont déversé des milliards dans le bitcoin. Ces fonds s'arrachent quotidiennement des bitcoins, ce qui a pour effet de réduire l'offre et de faire grimper les prix en flèche. Ces grands groupes ne se contentent pas d'acheter des ETF Bitcoin au comptant ; des sociétés comme MicroStrategy continuent d'ajouter le bitcoin à leurs bilans.D'autres entreprises du classement Fortune 500 leur emboîtent le pas et considèrent le bitcoin comme un actif stratégique. Bien que le bitcoin ait connu une période baissière en février dernier, tombant sous des 80 000 dollars, l'engouement pour les ETF vient de hisser la cryptomonnaie à un nouveau sommet historique.Le 11 juillet 2025, le prix du bitcoin a explosé, dépassant les 118 000 dollars. En une seule journée, les ETF Bitcoin ont engrangé 1,18 milliard de dollars, un afflux sans précédent en 2025. L’ETF Ether n’est pas en reste avec 383 millions d’entrées nettes. La faiblesse du dollar américain et la position procryptomonnaie de l'administration Trump ont également contribué à faire grimper le prix du bitcoin à des niveaux sans précédent au cours des derniers mois.En juin 2025, le Sénat américain a adopté la loi « GENIUS » qui vise à réglementer les stablecoins . Un stablecoin est une cryptomonnaie conçue pour maintenir une valeur stable, généralement indexée sur une devise fiat (comme l'euro) ou un autre actif stable, comme l'or. Son objectif principal est de réduire la volatilité des prix, ce qui la rend plus adaptée aux transactions courantes et aux transferts, contrairement aux actifs plus volatiles comme le bitcoin.La législation GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) vise à établir des garde-fous et des mesures de protection des consommateurs pour les stablecoins. Elle sera examinée par la Chambre des représentants dans les jours ou semaines à venir. La loi GENIUS est la première d'une série de mesures législatives que le secteur espère voir adopter afin de renforcer sa légitimité et de rassurer les consommateurs.Parallèlement, l'administration de Donald Trump signale son soutien à l'industrie des cryptomonnaies, un vent arrière politique que le marché adore. La famille Trump en profite pour construire discrètement un empire dans la cryptomonnaie qui place ses profits sur une trajectoire de collision avec la présidence.L'administration Trump a mis en place une réserve stratégique de bitcoins et serait en train de développer un stock fédéral d'actifs numériques. Ces mesures sont le signe d'un soutien plus fort du gouvernement au bitcoin et à l'industrie des cryptomonnaies au sens large, ce qui contribue à renforcer la confiance des investisseurs à long terme. Ces mesures sont largement considérées comme encourageant le secteur financier à adopter les actifs numériques.L'un des changements les plus significatifs de ces derniers mois a été l'augmentation de la participation institutionnelle dans le bitcoin. Selon Dilin Wu, stratégiste chez Pepperstone, « au cœur de ce rallye se trouvent des entrées structurelles soutenues de la part des acteurs institutionnels ». De grandes entreprises comme MicroStrategy et même GameStop ont continué à ajouter le bitcoin à leurs bilans. La famille Trump investit également massivement. Trump Media & Technology Group cherche à obtenir l'autorisation de lancer un ETF Crypto Blue Chip , qui détiendrait près de 70 % de ses actifs en bitcoins. Cette participation croissante des entreprises ajoute une nouvelle couche de légitimité au bitcoin en tant qu'actif macroéconomique à long terme.Selon les analystes, la prochaine semaine des cryptomonnaies (Crypto Week) au Congrès américain, qui débutera le 14 juillet, renforcera la dynamique haussière. Les législateurs discuteront de plusieurs projets de loi clés sur les cryptomonnaies, notamment la loi GENIUS, qui vient d'être adoptée par le Sénat. Ce projet de loi vise à établir un cadre fédéral pour les stablecoins, ce qui pourrait clarifier la réglementation pour les plateformes et les investisseurs.Selon Jesse Jarvis, PDG de Kaiko AI, « une issue favorable pourrait accélérer les entrées institutionnelles, en renforçant le rôle du bitcoin en tant que macro-actif et en renforçant la confiance dans les plateformes de cryptomonnaies conformes ». Cela pourrait signifier des voies plus fluides pour les ETF, les solutions de conservation et les paiements transfrontaliers, aidant ainsi le bitcoin à s'intégrer davantage dans l'écosystème financier classique.La hausse du prix du bitcoin a stimulé les actions de plusieurs sociétés liées aux cryptomonnaies. Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, a vu son action augmenter de 2 % le 10 juillet, portant ses gains à plus de 500 % depuis son introduction en bourse le 5 juin 2025. Les actions des bourses telles que Coinbase et Robinhood se sont aussi négociées à la hausse, reflétant la demande accrue des investisseurs et l'optimisme dans l'espace des cryptomonnaies.Ces sociétés sont souvent considérées comme des bénéficiaires directs de la hausse des prix du bitcoin et de l'engagement croissant des particuliers et des institutions. Alors que la demande institutionnelle pour les ETF se poursuit, certains analystes prévoient d'autres hausses pour le bitcoin :La hausse du bitcoin au-dessus de 118 000 dollars n'est pas seulement une question de spéculation ; elle se produit parallèlement à un rallye plus important dans le secteur de la technologie. Nvidia vient de franchir la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière , tandis que le Nasdaq Composite a atteint de nouveaux sommets cette semaine. Cela met en évidence un lien étroit entre les cryptomonnaies et les valeurs technologiques.La montée en puissance de Nvidia est principalement liée à la demande croissante pour les technologies d’IA, un domaine où les processeurs avancés de la société sont devenus incontournables. Le chiffre d'affaires de Nvidia au troisième trimestre 2024 a grimpé de 94 % en glissement annuel, atteignant 35,08 milliards de dollars, dépassant les attentes de 1,8 milliard de dollars, alimenté par la demande en IA et en puces pour centres de données.« Historiquement, le bitcoin est resté fortement corrélé aux valeurs technologiques, et cette corrélation se poursuit », explique Nic Puckrin, fondateur du Coin Bureau. Les marchés réagissent à l'optimisme concernant la croissance et l'innovation, en particulier autour de l'IA générative et des actifs numériques.Selon les analystes, la reprise du bitcoin est captivante, mais elle n'est pas sans risque pour les investisseurs. Le bitcoin reste une cryptomonnaie extrêmement volatile et fluctue souvent de 4 à 7 % en une seule journée. En février 2025, le bitcoin est tombé sous la barre des 80 000 dollars , entraînant l'ensemble du marché des cryptomonnaies dans sa chute. Selon les données, le marché avait subi une perte de 110 milliards de dollars en une journée.Au cours des deux derniers mois, le bitcoin a évolué dans une fourchette relativement étroite de 10 000 dollars, ce qui est inhabituel pour un actif aussi historiquement volatil. Cette phase de consolidation pourrait toutefois avoir préparé le terrain pour cette percée. Selon les analystes, si l'adoption des mesures favorables aux cryptomonnaies se poursuit et que les valeurs technologiques conservent leur élan, le bitcoin pourrait se diriger encore plus haut.L'afflux de capitaux institutionnels, la clarté de la réglementation et l'adoption par les entreprises semblent créer un marché plus mature et plus structuré pour les actifs numériques, et le bitcoin est en tête de peloton. Le passage du bitcoin au-dessus de 118 000 dollars est plus qu'une étape importante.Alors que les cryptomonnaies sont de plus en plus étroitement liées à la technologie, de plus en plus acceptées par les entreprises et de plus en plus reconnues par les autorités de régulation, le rôle du bitcoin en tant qu'actif financier à long terme semble plus fort que jamais. Le Congrès américain envisage de nouvelles lois et les investisseurs se tournent vers les actifs numériques ; il pourrait s'agir du début de la prochaine phase de l'histoire du bitcoin.Il est crucial d'être conscient des risques associés au bitcoin et aux produits liés à la cryptomonnaie. La volatilité du marché des cryptomonnaies et l'absence de régulation stricte sont des éléments qui peuvent présenter des défis et des incertitudes pour les investisseurs. En outre, l'approbation des ETF Bitcoin ne doit pas être perçue comme une validation incontestable de la stabilité ou de la légitimité à long terme du bitcoin en tant que valeur refuge.Le marché des cryptomonnaies reste sujet à des fluctuations importantes. Bien que l'approbation des ETF Bitcoin représente une étape importante dans l'intégration du bitcoin dans le système financier traditionnel, les investisseurs doivent rester vigilants et conscients des risques inhérents aux cryptomonnaies.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau sommet atteint par le bitcoin ?Que pensez-vous de l'engouement des investisseurs institutionnels via les ETF Bitcoin au comptant ?