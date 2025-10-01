Une ressortissante chinoise a été condamnée suite à une enquête internationale pour blanchiment d'argent, qui a abouti à la plus importante saisie de cryptomonnaie au monde, d'une valeur de 6,7 milliards $

Yadi Zhang, une ressortissante chinoise âgée de 47 ans, a plaidé coupable pour des infractions liées au blanchiment d'argent dans le cadre de la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni. Cette saisie portait sur plus de 61 000 bitcoins, dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 6,7 milliards de dollars.
Yadi Zhang, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a été arrêtée en avril dernier après avoir passé plusieurs années en fuite. Elle est arrivée au Royaume-Uni en septembre 2017 avec un faux passeport de Saint-Christophe-et-Niévès après avoir prétendument mené une escroquerie financière de 6,7 milliards de dollars en Chine, impliquant 130 000 investisseurs dans des stratagèmes frauduleux entre 2014 et 2017.
La police a d'abord perquisitionné sa maison louée de six chambres, d'une valeur de 6,7 millions de dollars, près de Hampstead Heath, au nord de Londres, le 31 octobre 2018. Mais il a fallu attendre encore deux ans et demi avant que les enquêteurs ne découvrent plus de 61 000 bitcoins dans des portefeuilles numériques, l'une des plus importantes saisies de cryptomonnaie jamais réalisées dans le monde.
Les cryptomonnaies valaient 1,89 millard de dollars à l'époque, mais leur valeur a désormais dépassé les 6,7 milliards de dollars et cette fortune est au cur d'une bataille intense entre le gouvernement britannique et des investisseurs chinois pour savoir qui pourra la conserver.
Les biens saisis auraient été affectés par la chancelière Rachel Reeves à la réduction du déficit des finances publiques.
Yadi Zhang devait comparaître devant la Cour royale de Southwark, mais elle a plaidé coupable des chefs d'accusation de possession et de transfert de biens d'origine criminelle avant le 23 avril 2024. Elle est apparue à la barre portant des lunettes et un cardigan beige sur une blouse à imprimé animalier, acquiesçant pour confirmer son identité avant de plaider avec l'aide d'un interprète mandarin.
La juge Sally-Ann Hales a placé Yadi Zhang en détention provisoire en attendant le prononcé de la sentence à une date ultérieure. La procureure Gillian Jones KC a déclaré qu'elle ne demanderait pas l'ouverture d'une procédure de confiscation en raison de la procédure en cours devant la Haute Cour.
Jian Wen, une femme de 43 ans née en Chine et naturalisée britannique, aurait été recrutée pour aider Yadi Zhang à blanchir les profits de la fraude de 6,7 milliards de dollars. Jian Wen, a été condamné l'année dernière à six ans et huit mois de prison après avoir été reconnu coupable d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent entre octobre 2017 et janvier 2022, portant sur 150 bitcoins, d'une valeur actuelle d'environ 16,8 millions de dollars.
Lors de son procès, il a été établi que Jian Wen n'était pas impliquée dans la fraude présumée, mais qu'elle aurait agi comme « prête-nom » pour aider à dissimuler la provenance de l'argent, dont une partie avait été utilisée pour acheter des cryptomonnaies et sortie clandestinement de Chine sur des ordinateurs portables.
Will Lyne, chef de la brigade chargée de la criminalité économique et cybercriminelle au sein de la police métropolitaine, a déclaré que les aveux de culpabilité de Yadi Zhang marquaient l'aboutissement de « plusieurs années d'enquête minutieuse ».
« Il s'agit de l'une des plus importantes affaires de blanchiment d'argent de l'histoire du Royaume-Uni et de l'une des affaires de cryptomonnaie les plus importantes au monde », a-t-il déclaré.
L'avocat de Yadi Zhang, Roger Sahota, du cabinet Berkeley Square Solicitors, a déclaré : « En plaidant coupable aujourd'hui, Yadi Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 d'être indemnisés, et les rassurer en leur affirmant que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes. »
Cette saisie record intervient alors que l'Europe s'apprête à mettre fin à l'anonymat des cryptomonnaies d'ici 2027. L'Union s'apprête en effet à mettre en uvre une réglementation complète en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui interdira l'utilisation de jetons confidentiels et de comptes anonymes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer la transparence financière et à lutter contre les activités illicites dans l'univers des cryptomonnaies.
Cependant, les mesures réglementaires ne sont pas le seul défi à relever pour ce secteur. BlackRock a récemment averti que l'informatique quantique constituait un risque pour la sécurité à long terme du bitcoin et pourrait rendre son code source « défectueux ou inefficace ». Si les experts estiment qu'il faudrait des ordinateurs quantiques avec des millions de qubits pour représenter une menace réelle, cet avertissement suggère que la cryptomonnaie doit se préparer à l'ère post-quantique.
