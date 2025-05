La SEC accuse la société de cryptomonnaie Unicoin et trois de ses hauts dirigeants de fausses déclarations trompeuses qui ont permis de lever plus de 100 millions de dollars auprès de milliers d'investisseurs

Les jetons Unicoin sous-jacents aux certificats de droits étaient « garantis » par des milliards de dollars de biens immobiliers et de participations dans des sociétés pré-IPO, alors que les actifs d'Unicoin n'ont jamais valu plus qu'une petite fraction de ce montant ;

La société a vendu pour plus de 3 milliards de dollars de certificats de droits, alors qu'elle n'a levé que 110 millions de dollars ; et

Les certificats de droits et les jetons Unicoin étaient « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis » alors qu'ils ne l'étaient pas.



Les trois dirigeants d'Unicoin mis en cause sont Alex Konanykhin, PDG et président du conseil d'administration ; Silvina Moschini, ancienne présidente, ancienne présidente du conseil d'administration et membre actuel du conseil d'administration ; et Alex Dominguez, ancien directeur des investissements.« Nous alléguons qu'Unicoin et ses dirigeants ont exploité des milliers d'investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, une fois émis, seraient garantis par des actifs du monde réel, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur », a déclaré Mark Cave, directeur associé de la division de l'application de la SEC. « Mais comme nous le prétendons, les actifs immobiliers ne valaient qu'une fraction de ce que la société prétendait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. Les principaux dirigeants d'Unicoin sont accusés d'avoir perpétué la fraude, et l'action intentée aujourd'hui vise à leur demander des comptes pour leur conduite ».La SEC affirme qu'Unicoin a largement commercialisé les certificats de droits auprès du public par le biais d'efforts promotionnels importants, y compris des publicités dans les principaux aéroports, sur des milliers de taxis de la ville de New York, et à la télévision et sur les médias sociaux. Unicoin et ses dirigeants auraient notamment convaincu plus de 5 000 investisseurs d'acheter des certificats de droits grâce à des déclarations fausses et trompeuses les présentant comme des investissements dans des crypto-actifs de « nouvelle génération » sûrs, stables et rentables, y compris des affirmations selon lesquelles :Selon la plainte de la SEC, Unicoin et Alex Konanykhin ont également violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en s'engageant dans des offres et des ventes non enregistrées de certificats de droits. Alex Konanykhin a proposé et vendu plus de 37,9 millions de ses certificats de droits afin d'offrir un meilleur prix et de cibler des investisseurs auxquels la société avait interdit de participer à l'offre pour éviter de compromettre son exemption aux exigences d'enregistrement, selon les allégations.La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal fédéral du district sud de New York, accuse Unicoin, Alex Konanykhin, Silvina Moschini et Alex Dominguez de violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières, Konanykhin et Unicoin de violations des dispositions relatives à l'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et Konanykhin en tant que personne de contrôle pour certaines des violations antifraude d'Unicoin. La plainte demande une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis avec des intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez, ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant et d'administrateur pour Konanykhin, Moschini et Dominguez.La plainte accuse également l'avocat général d'Unicoin, Richard Devlin, d'avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant par négligence des déclarations inexactes similaires dans les mémorandums de placement privé qu'Unicoin a utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions ordinaires d'Unicoin. Sans admettre ni nier les allégations de la SEC, Richard Devlin a consenti à l'entrée d'un jugement final prévoyant une injonction permanente et lui ordonnant de payer une amende civile de 37 500 dollars.Ce n'est pas la première fois que les valorisations des crypto-actifs se heurtent à des questions de substance et de sens. En décembre 2024, l'investisseur en cryptomonnaie Justin Sun a déboursé 6,2 millions de dollars pour une banane scotchée au mur , représentant une œuvre d'art de Maurizio Cattelan. Justin Sun a comparé cette œuvre, intitulée « Comedian », à un actif numérique comme le NFT et à la technologie blockchain décentralisée. Lors d'un événement organisé à Hong Kong, Justin Sun a mangé la banane et affirmé que « la vraie valeur est le concept lui-même ».SECQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que la mesure prise par la FCC à l'encontre d'Unicorn est pertinente et justifiée ?