Crypto et écologie : vers une réconciliation possible ? Il existe aujourdhui plusieurs options afin de limiter l'impact environnemental des cryptomonnaies

Lindustrie crypto est confrontée à de nombreuses critiques concernant son impact environnemental. Heureusement, il existe aujourdhui plusieurs options afin de le limiter. Lune des solutions durables adoptées par les mineurs est le passage du PoW au Proof of Stake (PoS). Ce mécanisme remplace le minage énergivore par un dispositif de validation fondé sur la possession de cryptomonnaies. Certaines nouvelles blockchains intègrent dès le départ une conception durable et moins énergivore.
Les cryptomonnaies, cest la révolution du siècle ! Le marché pèse plus de 3 100 milliards deuros et près dun Européen sur dix possède des cryptomonnaies (Banque Centrale Européenne). Mais, quel est limpact environnemental derrière cette révolution ? Est-il possible de rendre lutilisation et le minage des crypto plus durable et écologique ? On répond à vos interrogations.
Les conséquences environnementales des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies attire autant pour ses promesses de gains financiers que pour ses innovations technologiques. Les investisseurs scrutent en permanence lévolution des cours crypto, mais peu sinterrogent sur ce que cache réellement cette valeur marchande : une infrastructure énergivore et des conséquences environnementales lourdes.
La plupart des cryptomonnaies, surtout le Bitcoin, sappuient sur le mécanisme de consensus Proof of Work (PoW ou preuve de travail). Les mineurs déploient des fermes de calcul (des entrepôts dordinateurs très puissants qui fonctionnent en continu) pour résoudre rapidement des opérations mathématiques.
Une fois une opération résolue, un nouveau bloc sajoute automatiquement à la blockchain et le gagnant remporte les tokens qui viennent dêtre minés. Le principe est ingénieux, mais ces opérations consomment une quantité colossale délectricité.
En 2023, le réseau Bitcoin a lui seul a absorbé environ 127 à 138 térawattheures (TWh) délectricité sur lannée, selon les données du Cambridge Centre for Alternative Finance. Cest léquivalent de la consommation annuelle de pays comme la Suède ou la Norvège.
Le bilan carbone est tout aussi préoccupant. Les émissions du Bitcoin ont été estimées à près de 40 millions de tonnes de CO₂ en 2024, daprès les chercheurs de lUniversité de Cambridge. Une grande partie de cette empreinte provient du recours aux énergies fossiles (charbon et gaz) pour alimenter les fermes de minage, notamment en Chine, au Kazakhstan ou aux États-Unis.
Et cela ne sarrête pas là ! Les cryptomonnaies sont aussi très gourmandes en eau : une étude menée par Alex de Vries (Vrije Universiteit Amsterdam) et publiée en 2023 dans Cell Reports Sustainability a montré que chaque transaction Bitcoin nécessiterait environ 16 000 litres deau pour refroidir les serveurs et les générateurs électriques associés.
Enfin, le secteur génère aussi des déchets électroniques massifs. Selon lindex Digiconomist, les activités de minage produisent chaque année plusieurs dizaines de milliers de tonnes de matériel informatique usagé, devenant rapidement obsolète à cause de la course à la puissance de calcul.
Alternatives écologiques au minage énergivore
Lindustrie crypto est confrontée à de nombreuses critiques concernant son impact environnemental. Heureusement, il existe aujourdhui plusieurs options afin de le limiter. On fait le point.
Le PoS (Proof of Stake)
Lune des solutions durables adoptées par les mineurs est le passage du PoW au Proof of Stake (PoS). Ce mécanisme remplace le minage énergivore par un dispositif de validation fondé sur la possession de cryptomonnaies. En 2022, Ethereum, la deuxième cryptomonnaie après le Bitcoin, a adopté le PoS et abandonné le PoW. Résultat : sa consommation énergétique a baissé drastiquement, de plus de 95%.
Le PoS est moins gourmand en énergie, parce quil ne mobilise par une armée de mineurs ni de puissants ordinateurs qui fonctionnent sans arrêt et consomment dénormes quantités dénergie.
Ce système fonctionne plutôt comme une loterie. Chaque propriétaire de tokens sinscrit sur une liste, puis un individu est tiré au sort. Cest lui qui reçoit les nouveaux tokens. Plus on détient de jetons, plus on a de chances dêtre sélectionné. Le processus est totalement différent de celui du PoW où des groupes dordinateurs doivent résoudre des calculs complexes.
Des blockchains plus vertes
Réformer les anciennes blockchains, notamment celle du bitcoin, peut être assez compliqué. Les enjeux financiers sont énormes et il faudrait que tous les acteurs se mettent daccord. Un changement radical nest donc pas encore possible à ce niveau.
En revanche, certaines nouvelles blockchains intègrent dès le départ une conception durable et moins énergivore. La monnaie numérique Algorand (ALGO), par exemple, réduit son impact carbone grâce à son alimentation en énergies renouvelables et à une architecture pensée pour limiter les gaspillages énergétiques.
Mais, instaurer un modèle de minage plus écologique demande un temps dadaptation et un investissement conséquent. Et même si elles sont prometteuses, ces cryptomonnaies « écologiques » ne sont pas aussi populaires que le Bitcoin, par exemple, et leur adoption reste limitée.
Passer aux énergies renouvelables
Certains centres de minage tentent de passer au vert en utilisant lénergie solaire, éolienne ou hydroélectrique. Mais, cette transition a un prix. Le coût dinstallation de fermes durables est élevé, ce qui freine de nombreuses entreprises à adopter cette solution.
Lessor des monnaies virtuelles soulève des interrogations sur le rapport de cette industrie à la consommation énergétique et la planète. Le passage à des protocoles plus durables et économes apparaît comme la meilleure piste de solution. Mais, la réussite de cette transition dépend dune mobilisation conjointe entre les acteurs techniques, économiques et institutionnels du secteur.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le département américain du Commerce commencera à publier des statistiques économiques sur la blockchain, notamment les données relatives au PIB, d'après Howard Lutnick, secrétaire US au Commerce
Bitcoin : une étude montre que son extraction a du mal à devenir écologique, il est devenu plus dépendant du gaz, qui représentait en janvier un quart de son mix énergétique
Binance parle de son plan pour sauver l'industrie des cryptomonnaies, suite à l'effondrement de l'entreprise crypto FTX : « Les projets faibles ont disparu et l'industrie est beaucoup plus saine »
Vous avez lu gratuitement 628 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.