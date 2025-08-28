Les États-Unis s'apprêtent à publier leurs statistiques économiques officielles sur un réseau blockchain, a annoncé le secrétaire au Commerce Howard Lutnick lors d'une réunion à la Maison-Blanche. Cette initiative, qui débutera avec la publication des données du PIB, vise à étendre la distribution basée sur la blockchain à l'ensemble des agences fédérales afin de renforcer la transparence et la confiance dans les chiffres du gouvernement.
Le projet du département du Commerce s'appuie sur les initiatives gouvernementales précédentes visant à intégrer la blockchain dans les systèmes financiers. Récemment, la SEC a dévoilé le projet Crypto, qui vise à assurer la domination des États-Unis sur les marchés de la blockchain d'ici 2027.
Le 26 août 2025, lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche, Howard Lutnick a décrit l'initiative de publication des statistiques économiques officielles sur la blockchain comme s'inscrivant dans le cadre d'un effort plus large visant à étendre la distribution de données basées sur la blockchain à l'ensemble des agences gouvernementales.
S'exprimant devant le président Donald Trump et des hauts fonctionnaires, il a confirmé que le département commencerait à publier ses statistiques sur la blockchain. « Parce que vous êtes le président de la cryptomonnaie, nous allons mettre notre PIB sur la blockchain afin que les gens puissent l'utiliser pour les données et la distribution », a-t-il déclaré.
La phase initiale se concentrera sur les données du PIB, avec l'intention d'étendre l'initiative à d'autres agences fédérales une fois que les mécanismes de mise en uvre auront été finalisés.
L'utilisation de la blockchain dans le secteur public n'est pas nouvelle. L'Estonie, par exemple, a intégré cette technologie depuis 2016 afin de protéger des millions de dossiers médicaux et de soutenir son réseau d'identité numérique. En Europe, la Commission européenne et l'European Blockchain Partnership ont lancé en 2018 l'infrastructure européenne de services blockchain (EBSI), gérée de manière décentralisée par plusieurs États membres.
Des innovations similaires ont été testées par Singapour et l'Australie en 2021 grâce à des documents commerciaux transfrontaliers basés sur la blockchain, tandis que la Californie a numérisé des millions de certificats de véhicules en 2024 à l'aide du réseau Avalanche afin de prévenir la fraude et de rationaliser les transferts de propriété.
Avant sa prise de distance avec Trump, Elon Musk avait même proposé que certaines fonctions du gouvernement américain soient gérées sur la blockchain, établissant des comparaisons avec le modèle EBSI en Europe.
Cette initiative intervient alors que Donald Trump exprime son scepticisme quant à l'exactitude des données officielles. Il avait précédemment rejeté la contraction de 0,3 % du PIB au premier trimestre, la qualifiant simplement d'effet tarifaire, et avait rejeté les prévisions de croissance de 1,8 % du Bureau budgétaire du Congrès, préférant une prévision beaucoup plus optimiste de 9 %.
La controverse s'est intensifiée lorsque Donald Trump a limogé Erika McEntarfer, commissaire du Bureau of Labor Statistics, le 1er août 2025, à la suite d'un rapport sur l'emploi publié en juillet dernier faisant état de 73 000 nouveaux postes et d'une forte révision à la baisse des chiffres du mois précédent. Il a accusé le rapport d'être « manipulé », suscitant l'inquiétude des économistes.
Certains analystes estiment que la blockchain pourrait apporter une valeur ajoutée aux opérations gouvernementales en garantissant la sécurité des enregistrements, l'intégrité de l'identité numérique et la transparence des données. Cependant, les experts soulignent que si la blockchain garantit que les données ne peuvent être modifiées une fois enregistrées, elle ne vérifie pas l'exactitude des données saisies au départ.
D'autre part, la valeur pratique de la blockchain reste contestée. Cal Paterson, ingénieur logiciel, affirme qu'en dehors de quelques cas d'utilisations très spécifiques, cette technologie offre des avantages limitées. Paterson estime que les bases de données centralisées surpassent la blockchain en termes de rapidité, de coût et d'efficacité, tandis que les exigences de conformité limitent son utilité dans des domaines tels que les paiements transfrontaliers.
Source : Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce
