Coinbase licencie 700 employés pour les remplacer par des équipes spécialisées dans l'IA, alors que son chiffre d'affaires recule et que son PDG s'efforce d'aplatir la structure de management

Coinbase Global, Inc. est une plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies. Elle a été fondée en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam. Coinbase compte plus de 100 millions d'utilisateurs et est, en 2024, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis ainsi que le plus grand dépositaire de bitcoins au monde. La société est présente dans plus de 100 pays et détient près de 516 milliards de dollars d'actifs, dont près de 12 % de l'ensemble des bitcoins existants et 11 % de l'ensemble des Ether mis en jeu. Décrite comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies conservatrice et respectueuse des lois, Coinbase propose des produits et services liés aux cryptomonnaies. En 2025, la société fonctionne comme une entreprise privilégiant le télétravail, sans siège social physique.
En août 2025, Coinbase a lancé une initiative interne pour adopter l'IA. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré qu'il avait licencié les employés qui n'avaient pas adopté les outils de codage IA tels que Cursor et Copilot. Les ingénieurs logiciels de Coinbase ont été invités à expliquer directement au PDG pourquoi ils n'utilisaient pas les outils de codage IA. S'ils n'avaient pas de bonne raison, ils étaient licenciés. Armstrong a déclaré que ces licenciements étaient liés à une volonté plus générale d'utiliser l'IA : « Comme beaucoup d'entreprises, nous misons autant que possible sur l'IA ».
Récemment, le PDG Brian Armstrong a déclaré que la société allait réduire ses effectifs denviron 14 %, soit quelque 700 employés, invoquant à la fois la volatilité du marché et lIA qui modifie rapidement le mode de fonctionnement de lentreprise. Cette décision intervient avant la publication des résultats du premier trimestre de Coinbase. Laction a chuté de 2,5 %. Dans une note adressée aux employés, quil a partagée sur X, Armstrong a décrit cette décision comme nécessaire pour positionner lentreprise en vue de sa « prochaine phase de croissance » tout en traversant le ralentissement actuel du marché des cryptomonnaies.
Il a évoqué deux « forces qui convergent simultanément » : le recul actuel du marché des cryptomonnaies et « lIA qui transforme notre façon de travailler ». Bien que les cryptomonnaies soient « à laube dune nouvelle vague dadoption », a-t-il déclaré, « notre activité reste volatile dun trimestre à lautre nous sommes actuellement dans un marché baissier et devons ajuster notre structure de coûts dès maintenant afin de sortir de cette période plus légers, plus rapides et plus efficaces pour notre prochaine phase de croissance ».
De plus, « le rythme de ce quil est possible de réaliser avec une petite équipe spécialisée a radicalement changé, et il saccélère chaque jour », a-t-il déclaré à propos de lIA. « Nous nous adaptons tôt et de manière délibérée pour reconstruire Coinbase afin quelle soit allégée, rapide et native de lIA. Nous devons retrouver la vitesse et la concentration de nos débuts en tant que start-up, avec lIA au cur de notre activité. »
La décision de Coinbase intervient dans le cadre dune vague plus large de licenciements dans le secteur technologique, liée à une forte augmentation des investissements dans lIA. Plus tôt cette année, Block a annoncé une réduction de « près de la moitié » de ses effectifs, invoquant « lopportunité davancer plus vite avec des équipes plus petites et hautement talentueuses utilisant lIA pour automatiser davantage de tâches ». D'autres entreprises telles que Gemini Space Station, Pinterest, CrowdStrike et Chegg ont également annoncé récemment des suppressions d'emplois, attribuant ces licenciements à la restructuration de leurs effectifs induite par l'IA.
Coinbase ne se détourne toutefois pas des cryptomonnaies. Armstrong a réaffirmé son optimisme à légard des cryptomonnaies, désignant les stablecoins et la tokenisation, ainsi que les marchés de prédiction, comme les moteurs de la « prochaine vague dadoption » soulignant limportance de lutilité dans le monde réel et de ladoption par les institutions dans ce futur. Dans lensemble du secteur des cryptomonnaies, les bourses séloignent des sources de revenus axées sur le battage médiatique et les rendements qui ont initialement alimenté leur croissance, pour entrer dans une phase plus disciplinée, centrée sur des revenus plus stables, la réglementation et la conformité.
Voici l'annonce de Brian Armstrong :
[QUOTE]Voici un e-mail que jai envoyé plus tôt dans la journée à lensemble des employés de Coinbase :
Chers collègues,
Jai pris aujourdhui la décision difficile de réduire les effectifs de Coinbase denviron 14 %. Je souhaite vous expliquer pourquoi nous prenons cette mesure maintenant, ce que cela implique pour les personnes concernées et comment cela nous positionne pour lavenir.
Pourquoi maintenant ?
Deux forces convergent simultanément. Nous devons prendre les devants pour répondre à chacune delles.
Tout dabord, le marché. Coinbase est bien capitalisée, dispose de sources de revenus diversifiées et est bien positionnée pour surmonter toute tempête. La cryptomonnaie est également à laube dune nouvelle vague dadoption, avec lessor des stablecoins, des marchés de prédiction, de la tokenisation et bien dautres innovations. Cependant, notre activité reste volatile dun trimestre à lautre. Bien que nous ayons déjà surmonté cette cyclicité à de nombreuses reprises et que nous en soyons sortis plus...
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