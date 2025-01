Envoyé par Gerald Connoly Envoyé par

Monsieur le Président Comer,



Alors que débute le 119e Congrès et que le Comité de surveillance et de réforme gouvernementale assume ses responsabilités sous une nouvelle administration présidentielle, je vous demande instamment de vous joindre aux démocrates du Comité pour lutter contre les conflits d'intérêts présidentiels, qui ont fait l'objet de votre récente législation, le Presidential Ethics Reform Act (loi sur la réforme de l'éthique présidentielle). Au cours de ce Congrès, j'espère que vous utiliserez le pouvoir de ce Comité d'une manière qui réponde aux objectifs sous-jacents du projet de loi, à savoir la transparence et la responsabilité présidentielles. Il ne s'agit pas simplement d'une question de cohérence, mais d'un test fondamental de l'intégrité de notre Comité et de son engagement envers le peuple américain.



Ce Comité doit prendre des mesures immédiates pour enquêter sur les graves conflits d'intérêts que Donald Trump apporte avec lui au bureau du président. Il est peu probable que le président Trump respecte une seule disposition de la loi sur la réforme de l'éthique présidentielle (Presidential Ethics Reform Act), bien que cette loi soit la référence républicaine en matière d'éthique présidentielle. Il n'a même pas répondu aux attentes minimales en publiant ses déclarations d'impôts. Je suis d'accord avec vous pour dire que les exigences de votre loi devraient être appliquées à la future administration Trump, au président Trump, à sa famille et à ses confidents. Nous devons agir rapidement et de manière bipartisane pour établir des règles éthiques pour la Maison-Blanche de Trump qui répondent à nos normes communes.



Vous avez dit que « le trafic d'influence est une industrie artisanale à Washington ». Au sein de la future Maison-Blanche de Trump, cependant, le trafic d'influence est une entreprise mondiale et, par conséquent, les conflits d'intérêts présidentiels prolifèrent sauvagement.



La nouvelle entreprise de cryptomonnaie du président Trump, World Liberty Financial (WLF), fournit un exemple particulièrement troublant. WLF prétend être une plateforme qui pourrait un jour faciliter l'emprunt, le prêt et l'investissement de crypto-monnaies. Des rapports publics ont identifié le principal investisseur de WLF comme étant un entrepreneur étranger faisant l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission pour fraude présumée en matière de valeurs mobilières liée à la plateforme financière de crypto-monnaies de cet individu. L'achat par cet individu de 30 millions de dollars en jetons WLF en novembre 2024 a permis à l'entreprise de M. Trump d'atteindre, puis de dépasser, son seuil de revenus autodéterminé, qui pourrait commencer à acheminer de l'argent directement au président Trump et à sa famille. Cela signifie que le président Trump pourrait déjà profiter directement de l'entreprise WLF. Avant cet investissement, WLF « était un échec » avec des « ventes médiocres ».



En effet, si l'achat d'un jeton « ne rapportera rien » et ne fournira aucun rendement économique concevable qui en ferait un investissement responsable, il constitue un mécanisme facile pour les acteurs sans scrupules et les intérêts étrangers d'acheter les faveurs du président. Un tel véhicule semble singulièrement conçu pour permettre aux individus d'acheminer de l'argent directement au président Trump et exige un examen minutieux conformément aux normes éthiques que vous avez prétendu défendre au 118e Congrès.



Il est inquiétant de constater que ce n'est pas la seule entreprise de crypto-monnaie dans laquelle le président Trump est engagé. Trois jours seulement avant son investiture, le président Trump et sa famille ont commencé à vendre un jeton de crypto-monnaie intitulé « $Trump » et à son effigie. CIC Digital, LLC, une société affiliée à l'Organisation Trump qui a vendu une variété d'autres marchandises portant la marque Trump, a organisé l'entreprise et, avec ses sociétés affiliées, possède 80 % des jetons. À l'instar des jetons associés à la WLF, les informations légales concernant $Trump indiquent que les jetons ne doivent pas être considérés comme « une opportunité d'investissement, un contrat d'investissement ou une sécurité de quelque type que ce soit ». Des experts en éthique ont déjà exprimé de sérieuses inquiétudes quant au fait que le président Trump « est littéralement en train d'encaisser des fonds dans le cadre de sa présidence - en créant un instrument financier permettant aux gens de transférer de l'argent à la famille du président dans le cadre de sa fonction. » Au moment de la rédaction de cette lettre, $Trump a une valeur totale de près de 45 milliards de dollars.



L'élargissement de l'étendue des liens financiers et des promesses de contrepartie du président Trump et, par extension, de l'Organisation Trump, est troublant. Par exemple, Donald Trump a récemment promis un traitement réglementaire spécial à Hussain Sajwani et à sa société, DAMAC Properties, en guise de prix pour l'annonce que DAMAC Properties investirait 20 milliards de dollars dans la construction de centres de données aux États-Unis. M. Sajwani, surnommé le « Donald de Dubaï », s'est précédemment associé à la famille Trump pour construire le premier terrain de golf portant la marque Trump au Moyen-Orient, une entreprise lucrative qui aurait rapporté des millions de dollars à la Trump Organization et à Donald Trump. Cela fait suite à la fameuse déclaration de Donald Trump selon laquelle toute personne ou entreprise investissant au moins 1 milliard de dollars aux États-Unis « bénéficiera d'approbations et de permis accélérés, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les approbations environnementales ». De même, LIV Golf, une ligue de golf professionnelle créée et entièrement financée par le Royaume d'Arabie saoudite, a annoncé le 7 janvier 2025 que Mar-a-Lago accueillerait un tournoi de la ligue plus tard au printemps. LIV Golf paierait la Trump Organization pour accueillir le tournoi, et l'événement attirerait des milliers de clients vers les propriétés de la marque Trump. Selon les normes énoncées dans la loi sur la réforme de l'éthique présidentielle (Presidential Ethics Reform Act), ces liens exigent une divulgation immédiate afin de « permettre un contrôle rigoureux par le Congrès ».



Les activités de la famille Kushner constituent une raison supplémentaire de s'alarmer. La société de capital-investissement de Jared Kushner a reçu des milliards de dollars d'investissements financiers de la part de nations du golfe Persique qui ont l'habitude d'acheter de l'influence politique à Washington. Pas plus tard que le mois dernier, Jared Kushner a révélé que sa société avait levé 1,5 milliard de dollars supplémentaires auprès de l'Autorité d'investissement du Qatar et de Lunate, une société basée à Abou Dhabi. Les millions que Jared Kushner a gagnés grâce à ces transactions devraient soulever des drapeaux rouges, en particulier compte tenu de son rôle autodéclaré de conseiller « informel » de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2024. Ces investissements, qui font passer les montants examinés dans votre enquête de destitution pour de la menue monnaie, soulèvent une question que vous avez soulevée à plusieurs reprises au cours de votre enquête sur la famille Biden : « Qu'ont-ils fait pour recevoir cet argent ? »



Ces exemples ne sont pas des incidents isolés - ils reflètent un modèle de mépris éthique qui a caractérisé la première administration Trump. En outre, les demandes récentes des démocrates de la commission pour que la transition Trump-Vance apporte clarté et transparence dans ses actions n'ont été accueillies que par le silence. La commission a largement documenté l'enrichissement personnel du président Trump au cours de son premier mandat, y compris les gouvernements et entités étrangers qui ont effectué des paiements par l'intermédiaire des entreprises privées de M. Trump, telles que l'hôtel Trump International, que la société immobilière du président Trump est en train de négocier pour récupérer. Ces liens financiers ne sont pas seulement douteux d'un point de vue éthique : ils soulèvent de sérieuses questions de sécurité nationale quant à l'influence potentielle de pays étrangers sur la politique des États-Unis. Permettre à de telles pratiques de perdurer sans être contrôlées serait un signal pour le peuple américain que le Comité de surveillance n'a pas la volonté ou la capacité de faire respecter les normes qu'il prétend défendre.



La loi sur la réforme de l'éthique présidentielle (Presidential Ethics Reform Act) constitue le point de départ nécessaire pour aborder ces questions. En vertu de ses dispositions, les déclarations financières, les vérifications des conflits d'intérêts et les restrictions sur les transactions intéressées sont primordiales. Si ces réformes doivent avoir un sens, elles doivent être appliquées universellement. Cela signifie qu'il faut enquêter sur les imbroglios financiers qui entourent la WLF. Cela signifie qu'il faut examiner les investissements saoudiens de Jared Kushner et les implications de ses liens financiers pour la politique étrangère des États-Unis. Et cela signifie analyser les entreprises commerciales continues de l'Organisation Trump avec des entités soutenues par l'État. Si ce n'est pas le cas, l'engagement de ce Comité à surveiller l'éthique présidentielle ne sera qu'un exercice vide de sens.



La gouvernance éthique n'est pas un objectif partisan, c'est une responsabilité partagée. Je vous demande instamment de démontrer l'engagement du Comité en faveur d'une gouvernance éthique et de veiller à ce qu'aucune administration, aussi puissante soit-elle, ne soit au-dessus de la loi. La collaboration entre républicains et démocrates est essentielle pour atteindre cet objectif. En travaillant ensemble, le Comité peut envoyer un message clair : la gouvernance éthique est une priorité bipartisane, et non un outil pour obtenir un avantage partisan.



Je vous remercie de l'attention que vous portez à ces questions urgentes. J'espère que le Comité se lèvera pour faire face à ce moment avec le sérieux qu'il exige et l'engagement en faveur de l'équité et de la responsabilité que le peuple américain mérite.



Sincèrement,

Gerald E. Connolly