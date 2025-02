Le memecoin de Trump suscite des réactions négatives à la suite d'allégations d'imitation

Ce récent développement fait suite à l'intérêt croissant pour le nouveau jeton controversé de Donald Trump, lancé quelques jours seulement avant son investiture. Le memecoin $TRUMP a augmenté la fortune de Donald Trump de plusieurs dizaines de milliards de dollars , portant ses avoirs en cryptomonnaies à 58 milliards en seulement 48 heures, et le plaçant parmi les 25 personnes les plus riches du monde. Toutefois, des inquiétudes persistent quant à la légitimité de la cryptomonnaie, ses détracteurs affirmant qu'il s'agit d'un actif spéculatif très volatil basé sur un projet « inexistant ».D'après le Financial Times, 736 memecoins différents avaient été déposés dans le portefeuille officiel de Trump au cours des trois dernières semaines. Près de 200 d'entre elles portaient le nom du 47e président et des membres de sa famille, bien qu'elles n'aient aucun lien réel avec eux.En janvier, les analystes en cryptomonnaies ont trouvé 6 800 jetons frauduleux et 91 fausses applications décentralisées (dApps) malveillantes depuis que $TRUMP a fait ses débuts pour 72 milliards de dollars. Le jour même du lancement, les jetons utilisant le nom « Trump » ont augmenté de 206 %.Ce même mois, des faux memecoins basés sur Solana (SOL) ont également prétendu être la pièce officielle de la Première Dame Melania Trump. Les faux jetons ont attiré 4,8 millions de dollars de fonds provenant de 12 641 adresses en seulement 24 heures.La décision de mettre en circulation le jeton a suscité de vives critiques. George Kailas, PDG de Prospero.Ai, a déclaré : « Nous sommes passés de présidents plaçant leurs actifs dans des fiducies aveugles à ceux qui profitent ouvertement de leur nom par le biais de memecoins. L'idée d'acheter un titre sur un président aurait dû susciter l'indignation, mais au lieu de cela, elle est devenue une source directe d'enrichissement sans conséquences. »George Kalias poursuit : « Le plus inquiétant ? Les gens ne posent plus de questions. Au lieu de s'interroger sur l'éthique d'un président qui lance une pièce, ils y adhèrent. L'accent n'est plus mis sur la responsabilité, mais sur le profit personnel, et cela devrait préoccuper tout le monde ».Eswar Prasad, maître de conférences à la Brookings Institution, a déclaré au Financial Times qu'en créant un memecoin, Donald Trump a « ouvert les vannes de la tromperie [...] et au minimum d'une spéculation effrénée », exposant les investisseurs à divers risques.Les analystes de la blockchain froncent également les sourcils au sujet d'une activité commerciale suspecte autour du memecoin de Donald Trump. La société d'analyse Bubblemaps s'est penchée sur un portefeuille de cryptomonnaie qui aurait reçu 1 million de dollars quatre heures seulement avant la mise en ligne du jeton TRUMP, ce qui suggère qu'un délit d'initié pourrait être en jeu. Omid Malekan, professeur adjoint à la Columbia Business School, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un délit d'initié.Toutefois, malgré la poussée promotionnelle dont il a fait l'objet sur Truth Social, le memecoin $TRUMP a récemment chuté de 75 % de sa valeur et le volume des transactions a baissé de 90 %, suscitant des inquiétudes quant à la viabilité à long terme du projet.Par ailleurs, le fait que Donald Trump détienne 80 % de ce memecoin est perçu par les analystes comme un « énorme signal d'alarme » pour les investisseurs, car un retrait soudain du groupe Trump Organization pourrait torpiller la réputation de ce secteur en quête de légitimité.