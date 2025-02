Le 17 janvier 2025, le président des États-Unis Donald Trump a lancé son jeton de cryptomonnaies « $TRUMP » quelques jours avant son investiture et voit sa fortune augmenter de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les avoirs de Donald Trump en cryptomonnaies ont atteint 58 milliards de dollars sur le papier en à peine 48 heures, ce qui, ajouté à ses autres actifs, fait de lui l'une des 25 personnes les plus riches du monde.Cela dit, le jeton suscite de nombreuses inquiétudes : il s'agit d'un actif spéculatif très volatil et beaucoup le considèrent déjà comme une "escroquerie". Les données du marché montrent que TRUMP a atteint une capitalisation boursière maximale de 14 milliards de dollars en moins de 48 heures après son lancement. Cependant, une analyse réalisée par le média Coindesk suggère que la plupart des participants au marché de détail ont perdu de l'argent sur leurs investissements.Donald Trump continue de soutenir son memecoin sur sa propre plateforme de médias sociaux, Truth Social. Il a posté « GET YOUR TRUMP NOW » à côté d'un lien pour acquérir des jetons au cours du week-end dernier : "".Récemment, le marché semble avoir perdu une grande partie de son enthousiasme pour le memecoin de Trump. TRUMP se négocie actuellement à 19,10 dollars, soit près de 75 % de moins que le record historique de 75,35 dollars atteint le 19 janvier, il y a environ deux semaines. La capitalisation boursière de TRUMP s'élève actuellement à 4,57 milliards de dollars, ce qui est loin de sa valeur la plus élevée, qui était d'environ 14,5 milliards de dollarsPourtant, l'initiative semble avoir porté ses fruits pour Trump lui-même. Selon des rapports récents, le memecoin a rapporté au moins 11,4 millions de dollars à des organisations liées au président. En outre, le groupe Trump Organization détient 80 % de la pièce. Ce qui signifie que si l'entreprise vend soudainement ses parts, le président américain s'en mettra plein les poches aux dépens des investisseurs. Une telle situation risquerait de nuire davantage au secteur des cryptomonnaies, qui est toujours en quête de légitimité.Les analystes de la blockchain ont remarqué une activité commerciale suspecte autour du memecoin de Trump. La société d'analyse Onchain Bubblemaps a enquêté sur un portefeuille cryptographique financé à hauteur de 1 million de dollars quatre heures avant le lancement du memecoin TRUMP, pointant du doigt un possible délit d'initié.D'autres inquiétudes concernent les jetons frauduleux qui ont inondé le marché avec des imitations de jetons. Selon des rapports récents, les analystes cryptographiques ont fait état de 6 800 jetons frauduleux et de 91 faux depuis le lancement de $TRUMP.Donald Trump continue également d'accroître sa participation à l'espace cryptographique par d'autres moyens. Trump Media and Technology Group (DJT) - l'opérateur de la plateforme de médias sociaux Truth Social liée à Trump - a récemment annoncé le lancement de Truth.fi - agissant comme une plateforme de services financiers axée sur les cryptomonnaies et les fonds négociés en bourse. Le PDG et président de Trump Media, Devin Nunes, est cité dans l'annonce :Pensez-vous que ces données sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?