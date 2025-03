Les partisans de Donald Trump perdent 12 milliards de $ après l'effondrement de son memecoin $TRUMP, après l'effrondrement du memecoin de Melania, qualifié de crypto arnaque dégoutante

Donald Trump accepte désormais les crypto-monnaies pour les dons de campagne, mais pourtant cela n'a rien à voir avec les rançongiciels, cependant les donateurs peuvent croire rester anonymes



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 178 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une crypto-monnaie est une monnaie numérique conçue pour servir de moyen d'échange par l'intermédiaire d'un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.Les dons en crypto-monnaies seront acceptés via le produit Coinbase Commerce. « Les partisans du MAGA [Make America Great Again], qui disposent désormais d'une nouvelle option en crypto-monnaies, constitueront une armée de crypto-monnaies qui mènera la campagne à la victoire le 5 novembre », selon le communiqué.La récente prise de position de M. Trump sur les crypto-monnaies est considérée comme une attaque contre les démocrates, qui ont toujours été hostiles aux crypto-monnaies. La sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass), en particulier, a fait campagne contre les crypto-monnaies. Toutefois, cette année, même certains démocrates sont favorables aux crypto-monnaies et se distancient de la position de Mme Warren.Les crypto-monnaies sont devenues un sujet politique en cette année électorale, le candidat Trump ayant fait plusieurs déclarations en faveur des crypto-monnaies au cours de sa campagne. Cependant, il n'a pas encore déclaré comment il envisageait de soutenir la croissance de la crypto-monnaie et de la blockchain par le biais de politiques.Sa position sur les crypto-monnaies représente un virage à 180 degrés. Il y a quelques années, il a dénoncé le bitcoin comme étant « une escroquerie contre le dollar américain » et a déclaré que les monnaies numériques des banques centrales étaient « très dangereuses ». Ces dernières années, il a déclaré que les crypto-monnaies étaient « une catastrophe à venir » et qu'il n'en était « pas fan ». Mais aujourd'hui, il dit qu'il est « satisfait » de la crypto-monnaie.Donald TrumpQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'utilisation des crypto-monnaies dans les campagnes électorales soit pertinente ou judicieuse ?