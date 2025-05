Une société déclare à la SEC qu'elle a besoin de millions en cryptomonnaie $TRUMP pour avoir accès au président, la nature transactionnelle de la présidence Trump est maintenant sur la blockchain

La société Freight Technologies déclare à la SEC qu'elle a besoin de millions en $TRUMP pour avoir accès au président, la nature transactionnelle de la présidence Trump est maintenant sur la blockchain



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 324 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce pari audacieux intervient après que les investisseurs dans la cryptomonnaie du président ont essuyé des pertes importantes. Au début de l'année, les partisans de Donald Trump ont perdu 12 milliards de dollars après l'effondrement des memecoins $TRUMP et $MELANIA , qualifiés de « crypto arnaque dégoutante ». Le jeton $TRUMP est passé d'une évaluation de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars à la fin du mois de février, avant de chuter à 11,27 dollars au début du mois de mars. Dans le même temps, un investissement de 10 000 dollars dans le jeton de Melania Trump lors de son pic à 13,73 dollars ne valait plus que 652,44 dollars.Lors d'une interview à l'émission Meet the Press de NBC News le dimanche 4 mai dernier, Donald Trump a été directement interrogé sur le fait de savoir s'il tirait profit de sa cryptomonnaie, qu'il a lancée quelques jours avant son investiture. « Je n'ai même pas regardé », a déclaré Donald Trump. « Si je possède des actions dans quelque chose, que je fais du bon travail et que le marché monte, je suppose que j'en profite. »Le site officiel affirme que si 80 % des memecoins de Trump, $TRUMP et $MELANIA, sont détenus par des entités liées à la famille Trump, les jetons ne sont pas une « opportunité d'investissement » mais simplement un moyen de montrer son soutien au président. « GetTrumpMemes.com n'est pas un site politique, [...] et n'a rien à voir avec une campagne politique, un bureau politique ou une agence gouvernementale », a affirmé Donald Trump.Mais il semble que tout le monde ne l'ait pas compris, une entreprise espère apparemment utiliser l'achat du memecoin de Donald Trump pour influencer la politique commerciale de l'administration.Freight Technologies a déclaré à la Securities and Exchange Commission (SEC) qu'elle avait conclu un accord pour émettre des billets convertibles à hauteur de 20 millions de dollars, qui seront exclusivement affectés à l'achat du memecoin de Donald Trump, $TRUMP. Dans sa déclaration, Javier Selgas, le PDG de l'entreprise, a fait référence à la récente remarque du secrétaire au Trésor Scott Bessent selon laquelle « America First ne signifie pas America alone ».Pour rappel, Donald Trump a mis en place des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, ce qui aurait pour effet de réduire considérablement le transport maritime transfrontalier, au détriment d'entreprises telles que Freight Technologies.L'affirmation de Donald Trump selon laquelle il ne prête pas attention aux liquidités générées par son opération de cryptomonnaie corrompue semble particulièrement tirée par les cheveux si l'on considère que la Maison-Blanche a annoncé le mois d'avril dernier son intention d'organiser un dîner « privé et intime » pour les 220 principaux détenteurs du memecoin.Le site officiel du memecoin a lancé un tableau de classement pour suivre les plus gros acheteurs, une liste sur laquelle figure Justin Sun, un milliardaire chinois à l'origine de la plateforme crypto Tron, qui a été poursuivi par la SEC pendant l'administration Biden. Justin Sun possède apparemment plus de 1,2 million de dollars de memecoins de Trump.Et ce n'est pas la seule opération de cryptomonnaie menée par la famille du président et à laquelle Justin Sun participe. À la fin de l'année 2024, Justin Sun a également acheté pour 75 millions de dollars de $WLFI, le jeton de World Liberty Financial, la plateforme de finance décentralisée détenue majoritairement par une entité commerciale de Trump. Quelques mois après l'achat de $WLFI par Justin Sun, la SEC a demandé à un juge fédéral d'interrompre l'affaire.Ces développements ont soulevé des préoccupations plus larges quant à l'intégrité du jeton $TRUMP. Selon les analystes, le fait que le groupe Trump Organization détienne 80 % des parts de son memecoin est un énorme signal d'alarme pour les investisseurs . Les experts avertissent notamment qu'une vente soudaine des parts de l'entreprise pourrait profiter financièrement à Trump tout en infligeant de lourdes pertes aux investisseurs. Les critiques affirment que les memecoins tels que $TRUMP illustrent la volatilité spéculative, sapant les efforts visant à renforcer la crédibilité du marché des cryptomonnaies.HuffPost, NBC NewsQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Freight Technologies crédible ou pertinente ?