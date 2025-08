La SEC américaine lance le projet Crypto pour intégrer la blockchain dans les systèmes financiers, dans le but d'établir la leadership des États-Unis sur les marchés en chaîne d'ici 2027

Envoyé par Extrait de l'annonce de la SEC Envoyé par Bonjour à tous. Merci, Norm, pour votre aimable présentation et pour m'avoir invité ici aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous, en particulier à un moment que je considère comme décisif pour le leadership américain sur les marchés des crypto-actifs. Avant de vous faire part de quelques réflexions, je tiens à remercier l'America First Policy Institute d'avoir organisé cette conversation qui tombe à point nommé. Et, afin de satisfaire mes collègues chargés de la conformité, je tiens à préciser que les opinions que j'exprime ici aujourd'hui sont les miennes et ne reflètent pas nécessairement celles de la SEC en tant qu'institution ou celles des autres commissaires.



Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que la commissaire Hester Peirce et moi-même appelons le « projet Crypto », qui sera le fil conducteur de la SEC pour aider le président Trump dans ses efforts historiques visant à faire des États-Unis la « capitale mondiale de la cryptomonnaie ». Mais avant d'aborder notre plan pour la primauté du marché des cryptomonnaies, permettez-moi de revenir brièvement sur certains tournants de l'histoire de nos marchés financiers qui présentent des similitudes avec la situation actuelle, afin que l'avenir que nous façonnons soit à la hauteur de l'héritage dont nous avons hérité.



La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est une agence indépendante du gouvernement fédéral américain, créée à la suite du krach boursier de Wall Street en 1929. Son objectif principal est de faire respecter les lois contre la manipulation des marchés. Lors de la prise de fonction du président américain Donald Trump, les commissaires républicains de la SEC se sont préparés à réviser les politiques de l'agence en matière de cryptomonnaies. L'objectif des réformes étant d'accomplir la promesse de Trump de faire de l'Amérique le leader mondial du bitcoin et des autres monnaies numériques.Une cryptomonnaie (communément appelée "crypto"est une monnaie numérique conçue pour fonctionner via un réseau informatique qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir. Malgré leur nom, les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme des monnaies au sens traditionnel du terme, et elles ont fait l'objet de traitements juridiques variés dans différentes juridictions, notamment en étant classées comme des matières premières, des titres ou des monnaies.Les registres individuels de propriété des pièces sont stockés dans un grand livre numérique ou une blockchain, qui est une base de données informatisée utilisant un mécanisme de consensus pour sécuriser les enregistrements des transactions, contrôler la création de pièces supplémentaires et vérifier le transfert de propriété des pièces. En avril 2025, la capitalisation boursière des cryptomonnaies était déjà estimée à 2 760 milliards de dollars.Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a dévoilé une initiative transformatrice connue sous le nom de « Project Crypto », qui vise à intégrer pleinement la technologie blockchain dans le système financier américain. Ce projet, mis en avant par le président de la SEC, Paul S. Atkins, vise à positionner les États-Unis comme le leader mondial des marchés financiers en chaîne et de l'innovation numérique. En tirant parti de la transparence et de l'immuabilité de la blockchain, cette initiative devrait rationaliser les processus de transaction, réduire les risques de fraude et moderniser la surveillance réglementaire dans tous les secteurs financiers [2].Au cœur du projet Crypto se trouve l'objectif de la transformation financière en chaîne. Cela inclut l'intégration de la blockchain dans les marchés des valeurs mobilières, de la compensation, des services bancaires et des produits dérivés. L'initiative promet un règlement en temps réel, une sécurité renforcée et des contrôles de conformité automatisés qui pourraient réduire considérablement les coûts opérationnels et les délais de règlement. Les analystes ont noté que ce changement profitera à la fois aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs particuliers en renforçant la confiance et l'efficacité des transactions financières.La mise en œuvre du projet Crypto se fera par étapes, à commencer par des programmes pilotes fin 2024 axés sur le négoce et la compensation de titres. Ces programmes s'étendront en 2025 et 2026 pour inclure les marchés bancaires et dérivés. L'adoption complète de la chaîne devrait être achevée d'ici 2027, marquant un changement fondamental dans l'infrastructure financière américaine. Le déploiement par étapes permet des améliorations itératives et des ajustements réglementaires, garantissant une transition en douceur pour les acteurs du marché.Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de la Maison Blanche présentée dans un rapport de 160 pages intitulé "". Publié le 30 juillet 2025, ce rapport souligne la nécessité d'un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques, y compris les stablecoins et la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il recommande d'attribuer des rôles réglementaires distincts à la SEC et à la CFTC et appelle à l'adoption du Digital Asset Market Clarity Act afin de combler les lacunes existantes.Un changement notable dans l'approche réglementaire du projet Crypto est la reclassification de la plupart des actifs numériques en tant que non-titres, ce qui réduit l'incertitude pour les développeurs et les acteurs du marché. Cela devrait accélérer l'innovation et l'adoption de produits en clarifiant les exigences en matière de conservation, d'enregistrement et de tenue de registres. L'initiative soutient également le développement de nouveaux produits financiers liés à la cryptomonnaie, favorisant ainsi un marché plus inclusif et plus dynamique.En outre, des normes AML actualisées sont proposées afin de mieux tenir compte des caractéristiques uniques des transactions d'actifs numériques. La SEC devrait jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ces normes sans entraver l'innovation. Le rapport demande également des directives fiscales claires de la part du Trésor et de l'IRS, afin de garantir que les activités telles que le staking et les petites transactions soient traitées de manière cohérente avec les classes d'actifs traditionnelles.Collectivement, ces efforts reflètent une vision stratégique visant à faire des États-Unis le leader du marché mondial des cryptomonnaies. Le projet Crypto, parallèlement à la feuille de route de la Maison Blanche, vise à créer un environnement réglementaire qui concilie innovation, protection des investisseurs et stabilité financière. S'il est mis en œuvre avec succès, les États-Unis pourraient attirer des investissements, des talents et des avancées technologiques à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur domination dans le paysage financier numérique en pleine évolution.Le rapport de la Maison Blanche soutient en outre la loi GENIUS (GENIUS Act), promulguée le 18 juillet 2025 , qui établit un cadre fédéral pour l'émission de stablecoins. Il préconise l'innovation menée par le secteur privé plutôt que les monnaies numériques émises par le gouvernement, suggérant que les stablecoins privés joueront un rôle essentiel dans le maintien de l'influence du dollar américain dans les paiements numériques mondiaux.La loi GENIUS instaure un régime réglementaire pour les stablecoins et renforce le rôle des États-Unis dans le paysage mondial en pleine évolution des cryptomonnaies. Cette étape marque la première réglementation majeure des cryptomonnaies stablecoins aux États-Unis, en créant un cadre juridique pour leur émission et la protection des consommateurs. La nouvelle loi vise à renforcer la confiance des consommateurs dans l'industrie de la cryptomonnaie, qui est rapidement devenue un acteur de pouvoir majeur à Washington grâce à des dons de campagne massifs et à des dépenses de lobbying.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?